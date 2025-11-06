Mundial sub-17: la selección argentina le ganó a Túnez y clasificó a los 16avos de final

LA CIUDAD
Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
POLITICA
Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
Politica
Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso
La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
Ovación
Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso
Economía
Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Ovación
La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"
LA CIUDAD
Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
Información General
Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
La Ciudad
Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
Política
Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Ovación
Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona
La Ciudad
Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Región
Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
POLICIALES
Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
Política
La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Política
Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo
Información General
La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Información General
Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
Economía
La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre