Mundial sub-17: la selección argentina le ganó a Túnez y clasificó a los 16avos de final

El combinado nacional dirigido por Diego Placente enfrentará en la última fecha de la fase de grupos a Fiyi

6 de noviembre 2025 · 14:07hs
Facundo Jainikoski marcó el único gol del encuentro de la selección argentina sub-17.

Facundo Jainikoski marcó el único gol del encuentro de la selección argentina sub-17.

La selección argentina continúa a paso firme en el Mundial sub-17. En esta ocasión, derrotó por 1-0 a Túnez en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos. Con este resultado, se aseguró el pase a la siguiente instancia de eliminación directa de la competición más importante de la categoría.

Facundo Jainikoski fue el autor del único gol del encuentro. Este fue la segunda anotación del delantero de Argentinos Juniors y está entre los máximos goleadores del certamen que se disputa en Qatar.

El equipo de Diego Placente, que venía de ganarle a Bélgica por 3-2 en el debut, logró mantener el buen funcionamiento colectivo y pudo superar otro complicado adversario en la pelea por quedarse con el primer puesto del Grupo D. El conjunto africano goleó 6-0 a Fiyi en la primera fecha, lo que lo volvía un rival a tener en cuenta.

Para cerrar la fase inicial del torneo, Argentina se enfrentará con Fiyi, que registra 13 goles en contra y ninguno a favor en las dos primeras fechas, mientras que Túnez y Bélgica jugarán por ver quien se queda con el segundo lugar.

Cómo fue el partido entre Argentina y Túnez por el Mundial sub-17

Con el jugador de Newell´s Jerónimo Gómez Mattar desde el arranque, los primeros minutos fueron parejos con ocasiones para ambos países. El arquero tunecino Slim Bouaskar se destacó con múltiples atajadas que impidieron que los dirigidos materialicen el buen juego en goles.

En el segundo tiempo se mantuvo la misma dinámica, el elenco nacional estaba siendo superior, pero no tenía efectividad en los últimos metros del campo. Hasta que, en el minuto 22, un remate desde afuera del área de Facundo Jainikoski logró quebrar la portería africana.

Embed

Finalmente, el combinado nacional se dedicó a que pasen los minutos y sostener el resultado, ante la impotencia de Túnez por buscar el empate. El próximo domingo desde las 9.30, Argentina definirá su ubicación en el grupo ante el que parece ser el rival "más débil".

