Homenaje a Virginia Ferreyra en Colectividades: presentaron un libro sobre la bailarina

Una amiga de la profesora de danzas asesinada en zona sur junto a su madre publicó cartas y postales recopiladas durante tres años

La primera jornada del 41° Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades de Rosario incluyó un homenaje especial a Virginia Ferreyra , la bailarina asesinada junto a su madre en un ataque mafioso al azar. Una amiga suya hizo un libro para recordarla y este sábado lo presentó en el evento en el que se conocieron.

"Cartas postales al cielo" se lanzó en preventa el último 24 de septiembre, el día del tercer aniversario de la muerte de la profesora de danzas. Georgina Bandoni no tenía planeado hacerlo en esa fecha, pero un retraso en la imprenta cambió sus planes. A la hora del anuncio, comentó: "Nosotras nunca creímos en las casualidades. Si todo se dio así, por qué no hacerlo así".

Un mes y medio después, la autora hizo la presentación en el stand de la Sociedad Libanesa de Rosario , donde Ferreyra dejó una huella imborrable a pesar de su trágica muerte en un doble crimen. El proyecto comenzó en Barcelona y terminó en la ciudad adoptiva de la escritora de 32 años. Aunque no tenía experiencia en el rubro, la cantidad de material producido y recopilado en Europa desde el día de la balacera fueron la base para celebrar la vida de una persona irremplazable en su círculo íntimo.

"Vir era mi mejor amiga, mi persona. Yo la siento siempre conmigo" , comentó Bandoni a través de redes sociales. Aunque se había ido a vivir a España, ambas mantenían un vínculo estrecho. En ese contexto, el aviso sobre el ataque que también terminó con la vida de Claudia Deldebbio , la madre de la bailarina fallecida, cambió todo para siempre.

Desde que internaron a la docente por las heridas que sufrió cerca del parque del Mercado, Georgina no dejó de pensar en ella y empezó a escribir para procesar el dolor a la distancia. Tras haber reunido y editado todo el material que produjo en ese camino, confesó: "Hace tres años que su pérdida me destroza".

"Este libro lo hice para ella y para que, quienes no la hayan conocido, la puedan conocer a través de mis ojos", explicó la autora. Así concluyó el proyecto que había iniciado bajo el título "Mariposas" en busca de contar cómo era esa relación en la que "hablaba de todo y compartía todo".

La obra dedicada a la bailarina fallecida abarca 338 páginas. Un tercio del material se imprimió a color y con "muchos detalles hermosos", según explicó su creadora. Tras el lanzamiento en el parque nacional a la Bandera, se mostró conforme con la recepción que tuvo y manifestó:: "No caigo, estoy muy emocionada. Gracias por todas las palabras, todo el amor".

Una amistad que nació en Colectividades

Hace casi una década, Georgina Bandoni y Virginia Ferreyra participaron en el concurso que luego adoptó la figura actual de las parejas de embajadores culturales. Ambas compitieron para convertirse en la última reina de Colectividades. Si bien ninguna ganó, el certamen les dio un premio mucho mayor y entonces comenzaron a construir un vínculo duradero.

La representante libanesa se coronó como primera princesa en 2016. En cambio, la futura autora del libro fue elegida como Miss Amistad a partir de su postulación por parte del Centro Cultural Argentino Irakí.

"Quizá hubo un instante en el que nuestras almas sellaron un pacto en lo infinito del universo", escribió la amiga de la profesora de danzas. Así se refirió al lazo que aún mantiene en base al recuerdo de viajes y reuniones familiares, entre otras actividades compartidas.

El capítulo más reciente de la historia también se escribió en una fecha significativa. Georgina presentó el libro el último 8 de noviembre, la misma fecha de nacimiento de Virginia. Antes del encuentro con amigos y parientes en Colectividades, comentó: "Te dedico este y todos mis logros. Gracias por incentivarme siempre a ser mejor persona y a creer en mis sueños".