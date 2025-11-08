Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

El conjunto verdiblanco se adueñó del clásico ante Duendes por un ajustado 21 a 19, y así dio una nueva vuelta en el Regional.

El capitán de Jockey Club, Ignacio Dogliani, levanta el trofeo del Torneo Regional del Litoral y desata el gran festejo en las Cuatro Hectáreas.

Jockey lo hizo. Volvió a consagrase campeón del Torneo Regional del Litoral , tras superar en una final de alto vuelo a Duendes, por un ajustado 21 a 19, y se quedó de esa manera con la Copa Banco Macro que estaba en juego. La acción fue en las Cuatro Hectáreas.

Los ochenta minutos del partido decisivo del campeonato fueron una verdadera lucha de colosos, en la que Jockey pudo abrochar el resultado en los momentos finales del partido.

Desde el pitazo inicial, Jockey fue el que intentó darle dinámica al juego, mientras Duendes se limitó a cuidar la pelota y hacerse fuerte a través de su defensa.

Ambos pelearon palmo a palmo cada centímetro del campo de juego y las acciones se hicieron parejas en su máxima expresión. No hubo hasta el final del encuentro un momento en que un equipo dominara al otro, lo que hizo de esta gran final un momento vibrante para las 10 mil almas que asistieron a verla a Fisherton.

Fue una de las finales más parejas que tuvo el certamen en su historia. Ninguno se guardó nada.

Todo fue muy medido, muy justo, como la consagración del final, que premió al equipo más regular que tuvo el campeonato: el Jockey Club Rosario, el flamante bicampeón.

Estudiantes, tercero del Regional del Litoral

Pocas horas antes, mientras las tribunas en las Cuatro Hectáreas empezaban a tomar color paulatinamente, en el partido que definió el tercer puesto, Estudiantes dio vuelta un marcador adverso ya que caía 18-8 al término del primer tiempo, y con más resto, más corazón y mucha más convicción superó a GER para quedarse con el tercer puesto del TRL.

La diferencia pudo haber sido aún mayor si el pateador entrerriano hubiera estado más fino en los envíos a los palos.

Sobre el final del partido, la impotencia se transformó en agresión y ese par de golpes y corridas sólo sirvieron para empañar lo que debía haber sido una fiesta.

En el arranque de la jornada, Atlético del Rosario lo dio vuelta en la última jugada, superó a Jockey Club 27-25 y se quedó con la final M19 del Regional.

Volvió Uni a la primera división

De principio a fin, sin ningún tipo de fisuras y con un rugby de alto vuelo, Universitario se consagró campeón del torneo de Segunda División al superar a Tilcara por un categórico 57-7.

Con un arranque furibundo, el conjunto del barrio Las Delicias marcó con contundencia su superioridad en el marcador y ya al término del primer tiempo se imponía 37-0.

En el complemento siguió con su andar impecable y cerró una exquisita campaña (en la que perdió solamente un partido) con una victoria contundente, que fue un merecido premio.

A Tilcara, en tanto, aún le queda una chance para ascender. Para ello, deberá vencer en un repechaje a Jockey Club de Venado Tuerto, equipo que terminó en el último lugar del Top 9.

La cuarta corona

Jockey Club, con la apretada victoria de ayer, no sólo cosechó el bicampeonato, sino su cuarta corona en el historial del TRL.

Un campeón académico

Universitario logró el ascenso al Top 10 2026, tras una campaña impecable, donde ganó todos los partidos menos uno (ante Uni de Santa Fe).

Capibaras XV

En la jornada final del TRL se presentó Nicolás Galatro como head coach de Capibaras XV, la franquicia profesional que tendrá el rugby del Litoral.