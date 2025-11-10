Central anunció la venta de entradas anticipadas a los playoffs del Torneo Clausura 2025

El Canalla decidió dividir la compra de tickets en dos etapas y la primera sólo es para quienes ya tienen abonos en el Gigante de Arroyito

Rosario Central anunció que este martes a las 13 pondrá a la venta las entradas correspondientes al partido de octavos de final del Torneo Clausura 2025. El club confirmó una primera compra exclusiva para abonados a popular y platea en el certamen actual de primera división.

El juego eliminatorio no está programado aún por la Liga Profesional y tampoco se conoce el rival. Sólo se sabe que esta llave se disputará en el Gigante de Arroyito entre los días viernes 21 y el domingo 23 de noviembre .

En las primeras 48 horas de expendio de localidades, los abonados a platea y a popular contarán con la chance de aprovechar un descuento en el valor para adquirir su entrada. Como ocurre habitualmente, la comercialización de las localidades se llevará a cabo en la plataforma Deportick.

Este martes desde las 13, cuando comience la venta anticipada de entradas para el primer partido de playoffs con exclusividad para abonados, estos podrán comprar plateas a 40 mil pesos y generales a 15 mil . Desde el jueves a las 13, el expendio queda habilitado para todos los socios y socias en general. A partir de esa fecha, las entradas pasarán a costar 60 mil pesos, en el caso de las plateas, y las populares saldrán $ 20.000. Además, los socios podrán adquirir plateas preferenciales (abonados a 50 mil pesos) y prefeneciales bajas (abonados a 45 mil pesos y no abonados a 65 mil).

Venta de entradas para los Octavos de Final del Clausura 2025



Conocé cómo será el expendio para el comienzo de los Playoffs, a través de la plataforma Deportick

En cuanto a las consideraciones generales de la venta, para comprar entradas será necesario contar con la cuota al día (pago el mes de octubre). Las personas menores de 5 años, inclusive, no pagan entrada y se podrán adquirir hasta tres entradas por cuenta habilitada en la plataforma Deportick, indicando en cada caso el DNI del asistente, ya sea popular o platea.

El tiempo asignado por cada turno de compra es de 10 minutos en total. Una vez completada la operación, la misma no es modificable ni anulable. Además, los abonados podrán comprar entrada en el mismo sector que tenían el abono, seleccionando butaca en el momento de la operación (no se renueva automáticamente). Los abonados que quieran cambiar de sector tendrán que esperar hasta el jueves para comprar su platea, por lo que se perderán el descuento en el costo de la entrada.

Además, habrá precio especial en las entradas para los vitalicios. Desde este martes y hasta que se agoten las localidades, para ellos la popular costará 10 mil pesos, la platea 30 mil, y las preferenciales 25 mil.