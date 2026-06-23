Cuál será el rival de Argentina en 16avos del Mundial: los resultados posibles del grupo H

La Albiceleste aseguró su primer puesto en el grupo J y enfrentará a Cabo Verde, Uruguay, España o Arabia Saudita el próximo 3 de julio en Miami

Argentina sigue a paso firme en el Mundial 2026 y, tras la victoria 2-0 ante Austria en Dallas, confirmó su primer puesto en el grupo J , por lo que enfrentará al segundo del grupo H en 16avos de final . De igual manera, deberá enfrentar a Jordania y esperar al viernes 26 de junio para conocer a su rival .

El triunfo de Argelia por 2-1 ante Jordania le permitió a la Albiceleste asegurar su liderazgo en la zona , ya que, en caso de caer ante el conjunto asiático y que los africanos o los europeos lo igualen en puntos, el sistema de desempate olímpico lo vuelve inalcanzable para ambos, debido a que los superó en los dos primeros encuentros de la fase de grupos.

Con esta ventaja, Lionel Scaloni podrá implementar una rotación en la tercera fecha y darle descanso a sus futbolistas con la mente puesta en el siguiente partido de 16avos, que se jugará el viernes 3 de julio, a las 19 de la Argentina, en el Miami Stadium , también conocido como Hard Rock Stadium.

El panorama del grupo H es complejo y presenta múltiples escenarios posibles para definir al próximo rival de la selección argentina . España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita cuentan con chances matemáticas de finalizar en el segundo lugar de la zona y cruzarse con la Albiceleste en la primera instancia de eliminación directa.

Cómo está el grupo H

Por el momento, España lidera el grupo H con cuatro puntos y +4 de diferencia, mientras que Uruguay y Cabo Verde igualan en la segunda posición con dos unidades. Arabia Saudita permanece último con solamente un punto y no puede superar a los europeos debido al sistema de desempate olímpico.

>> Leer más: Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

La definición del grupo será el próximo viernes 26 de junio a las 21 (horario en Argentina) con ambos partidos en simultáneo (España vs. Uruguay y Cabo Verde vs. Arabia Saudita). Los cuatro equipos llegan a la última fecha con chances de finalizar como segundo del grupo H, pero los saudíes son los únicos que no tienen posibilidades de quedarse con el primer puesto.

España necesita solamente un empate con Uruguay para ser primero del grupo H. AP

La Roja necesita un empate para garantizarse el primer lugar, a excepción de que el conjunto africano le gane por cuatro goles o más a los asiáticos. En este caso, el desempate pasará a definirse por la diferencia de gol, tantos marcados o por fair play. Por su parte, Arabia Saudita está obligado a ganar y que la Celeste no lo haga ante los europeos para pasar en la segunda posición.

Qué rival le tocaría a Argentina en 16avos

Según analizó el medio internacional The Athletic, de The New York Times, las proyecciones indican que Cabo Verde es el rival más probable de Argentina en 16avos de final, con un 59% de chances de avanzar como 2º del grupo H. Luego, le sigue Arabia Saudita, que deberá vencer justamente a los africanos y, más atrás, España y Uruguay con menor probabilidad.

Las diferentes combinaciones de resultados entre ambos partidos de la tercera fecha definirán el rival de la Albiceleste con varios escenarios posibles. Si España le gana a Uruguay y Cabo Verde gana o empata ante Arabia Saudita, los africanos chocarían con el equipo de Lionel Scaloni en 16avos. No obstante, también con triunfo de los europeos, una victoria de los saudíes los llevaría al segundo lugar del grupo.

La sorprendente Cabo Verde es la que tiene más chances de cruzarse con Argentina. AP

Si Uruguay vence a España, la situación se revierte. En este escenario, sumado a una victoria de Cabo Verde, la Celeste y los africanos definirían al primero y segundo según el criterio de desempate por diferencia de goles a favor, tantos anotados o incluso fair play. Por otro lado, ante una igualdad de Cabo Verde o triunfo de Arabia Saudita, la Roja sería segunda y enfrentaría a Argentina.

>> Leer más: Lionel Scaloni, del "cuando se activa Leo, se activan todos" a la "alegría por la clasificación"

En caso de que España y Uruguay empaten, el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita será aún más decisivo. Un triunfo de Cabo Verde por cuatro goles o más podría llevarlo a la primera posición (en un desempate por diferencia de gol o goles a favor) y enviar a España al segundo lugar para enfrentar a Argentina, pero cualquier victoria de los africanos por tres goles o menos los llevaría a cruzarse con la Albiceleste. Finalmente, bajo este mismo escenario, un triunfo de los saudíes los emparejaría nuevamente con los campeones del mundo.