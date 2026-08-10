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Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha

El gobierno nacional volvió a la denominación “Día del Niño”, en reemplazo de “Día de las Infancias”. Además, dejó fija la fecha del festejo

10 de agosto 2026 · 09:30hs
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Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha

El gobierno de Javier Milei volvió a establecer oficialmente la denominación Día del Niño para la celebración que se realiza el tercer domingo de agosto de cada año. La decisión quedó plasmada en el Decreto 562/2025, firmado por el presidente y publicado en el Boletín Oficial.

La medida dejó atrás la denominación “Día de las Infancias”, adoptada en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández. En aquel momento, el cambio buscó ampliar la mirada sobre la niñez y contemplar las distintas formas de transitar esa etapa de la vida.

El decreto de Milei argumentó que el “Día del Niño” constituye una tradición arraigada en la Argentina y que la celebración permite promover la concientización sobre los derechos de niños y niñas. La norma también menciona la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El cambio alcanza al nombre oficial de la celebración, pero no modifica su fecha. El decreto establece que será el tercer domingo de agosto de cada año.

Cuándo es el Día del Niño 2026

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) confirmó que el Día del Niño se celebrará el domingo 16 de agosto.

Desde 2025, la fecha dejó de festejarse el segundo domingo del mes y pasó al tercer domingo de agosto, tras un cambio impulsado por la entidad y oficializado mediante el Decreto 562/2025.

Este año, además, la celebración quedará unida al feriado nacional del lunes 17 de agosto, conformando un fin de semana largo.

Por qué cambió la fecha

Durante muchos años, el Día del Niño se celebró el segundo domingo de agosto.

Sin embargo, en 2025 la Cámara Argentina de la Industria del Juguete promovió el traslado al tercer domingo del mes. El objetivo fue ordenar el calendario comercial y evitar la superposición con otras fechas relevantes del mes de agosto.

Desde entonces, la nueva fecha quedó establecida para todo el país.

Por qué se celebra el Día del Niño

El origen de esta celebración en Argentina se remonta a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a todos los países miembros destinar una jornada para promover los derechos de niñas y niños mediante actividades sociales, educativas y culturales.

En el país, la iniciativa fue acompañada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que impulsó una fecha destinada también a incentivar el encuentro familiar y el regalo de juguetes.

>>Leer más: ¿Cuánto cuesta criar un niño en Argentina?

Con el paso de los años, la celebración quedó asociada tanto al reconocimiento de los derechos de las infancias como a una jornada de juegos y actividades recreativas.

Cuándo se celebra en el resto del mundo

Aunque cada país puede elegir la fecha que considere más apropiada, la ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño.

Ese día recuerda dos hitos históricos:

  • La aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959.
  • La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, tratado que la Argentina también suscribió.

>>Leer más: Día del Niño: aseguran que los juguetes bajaron su precio en Rosario por la caída en las ventas

En América Latina las fechas varían según cada país. En Chile se celebra el segundo domingo de agosto; en Paraguay, el 16 de agosto; en Perú, el 17 de agosto; en Uruguay, el 10 de agosto; mientras que Colombia y México lo festejan en abril.

Un fin de semana ideal para celebrar en familia

La coincidencia del Día del Niño con el feriado del 17 de agosto convierte a 2026 en un año particular para esta celebración.

Muchas familias podrán aprovechar el fin de semana largo para realizar actividades recreativas, organizar reuniones o hacer una escapada turística, además de mantener la tradición de compartir regalos y juegos con los más chicos.

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