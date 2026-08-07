La Capital | Información General | Argentina

La niñera argentina detenida por ICE obtuvo la libertad bajo fianza: qué pasará ahora

Un juez fijó una fianza de US$10.000 para Iliana Lick. Aunque seguirá con su proceso migratorio, aún resta completar trámites para su liberación

7 de agosto 2026 · 20:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
Iliana Lick

Iliana Lick, la argentina de 30 años que estuvo bajo custodia del ICE

La argentina Iliana Lick, detenida desde el pasado 11 de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos cuando se dirigía a ver un partido de la selección argentina en el Mundial, obtuvo este viernes un importante avance judicial: un juez le concedió la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares.

La noticia fue confirmada por su pareja, Steven Melchiorre, quien impulsó una campaña para reunir fondos destinados a afrontar los gastos legales del proceso migratorio de la joven.

"Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares. Después de semanas de incertidumbre, demoras y frustración, este es un paso enorme", escribió Melchiorre en sus redes sociales y en la plataforma GoFundMe.

Todavía no fue liberada

Aunque el juez autorizó su liberación bajo fianza, Iliana Lick todavía permanece detenida. Su novio explicó que aún deben completarse distintos trámites administrativos antes de que pueda abandonar el centro de detención donde permanece alojada.

"Todavía quedan algunos pasos administrativos y logísticos antes de que pueda salir. Estamos haciendo todo lo posible para completar el proceso cuanto antes y lograr que vuelva con las personas que la quieren", señaló.

>> Leer más: Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes

La joven se encuentra actualmente en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en el estado de Nuevo México, luego de haber pasado por otros centros de detención en Pensilvania, Luisiana y Texas.

La detuvieron cuando iba a ver a la Selección

El caso tomó notoriedad porque Lick fue arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia, cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Kansas City para asistir a un partido de la selección argentina durante el Mundial.

En un control de seguridad, agentes del ICE detectaron que la joven se encontraba en una situación migratoria irregular y procedieron a detenerla.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Iliana había ingresado legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, pero permaneció en el país una vez vencido el plazo autorizado por su visa.

El organismo aclaró además que contar con un permiso de trabajo o tener una solicitud migratoria en trámite no otorga un estatus migratorio legal.

Esperaba regularizar su situación

De acuerdo con el relato de Melchiorre, la argentina había ingresado legalmente al país con una visa de viaje y esperaba obtener una visa laboral mientras mantenía una solicitud pendiente para permanecer en Estados Unidos.

En Filadelfia trabajaba como niñera para dos familias, cuidando a tres niños pequeños. "Para estos chicos, Iliana no es solamente una niñera, es parte de la familia", había escrito su pareja al lanzar la campaña solidaria para afrontar los gastos legales.

La colecta ya reunió unos 18.500 dólares, dinero destinado a cubrir los honorarios de abogados especializados en inmigración, la fianza y otros costos derivados del proceso.

El proceso migratorio sigue abierto

Melchiorre destacó que la decisión judicial representa un alivio después de varias semanas de incertidumbre, aunque aclaró que el caso aún está lejos de concluir.

"Esto no significa que el proceso migratorio de Iliana haya terminado, pero hoy logramos un avance muy importante. Estamos un paso más cerca de que vuelva a casa", sostuvo.

El caso de Lick se conoció en medio del endurecimiento de los controles migratorios impulsados por la administración de Donald Trump, que incrementó los operativos del ICE en aeropuertos estadounidenses.

>> Leer más: Operativo clamor por Scaloni: apoyo total de los dirigentes de AFA para que siga en la selección

De hecho, este mismo viernes trascendió la detención de otro argentino en un aeropuerto de Estados Unidos: el futbolista Matías Pourrain, arrestado en Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico hacia Los Ángeles, pese a que, según su familia, ingresó legalmente al país y tiene un pedido de asilo pendiente.

Noticias relacionadas
Cada 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, el santo patrono del pan y del trabajo

Quién fue San Cayetano y por qué se celebra cada 7 de agosto

Lionel Messi volvió a la acción en Inter Miami y condujo al equipo hacia la victoria.

Messi volvió con todo: con dos goles, condujo a Inter Miami a la victoria en la Leagues Cup

“El Día D: Bajo presión” es uno de los estrenos de cine en Rosario

Estrenos de cine en Rosario: una película argentina, drama histórico y terror extranjero

Lionel Scaloni tiene el afecto de todos los argentinos.

Operativo clamor por Scaloni: apoyo total de los dirigentes de AFA para que siga en la selección

Ver comentarios

Las más leídas

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

Lo último

Campaz: de rebelde a figura y con el futuro incierto sobre su continuidad en Central

Campaz: de rebelde a figura y con el futuro incierto sobre su continuidad en Central

Central pasó de la oscuridad a la luz al final, en un triunfo justo para meterse en modo Copa Libertadores

Central pasó de la oscuridad a la luz al final, en un triunfo justo para meterse en modo Copa Libertadores

El uno x uno de Central: Campaz fue el más bicho de todos, ingresó y dio vuelta el partido

El uno x uno de Central: Campaz fue el más bicho de todos, ingresó y dio vuelta el partido

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

El ave que llegó al país hace casi 50 años tiene un crecimiento sostenido de su población y "no va a pasar mucho tiempo" hasta que genere complicaciones en Rosario

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Por Gonzalo Santamaría
Central pasó de la oscuridad a la luz al final, en un triunfo justo para meterse en modo Copa Libertadores
Ovación

Central pasó de la oscuridad a la luz al final, en un triunfo justo para meterse en modo Copa Libertadores

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir paz, pan y trabajo

Por Matías Petisce
La Ciudad

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir "paz, pan y trabajo"

Hay una matriz de destrucción: la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo
Economía

"Hay una matriz de destrucción": la durísima respuesta de la industria santafesina a Caputo

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Por Claudio Berón
Policiales

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley
La Ciudad

Proyecto de desalojo exprés y cambios en alquileres: cómo afectaría a Rosario la nueva ley

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Detienen al hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado de Rosario

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

Cómo se gestó en el equipo de los Messi la salida del director técnico

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

Central no bochó a Braian Aguirre por problemas físicos: la verdadera razón por la que no firmó en Arroyito

Central no bochó a Braian Aguirre por problemas físicos: la verdadera razón por la que no firmó en Arroyito

Ovación
Central pasó de la oscuridad a la luz al final, en un triunfo justo para meterse en modo Copa Libertadores
Ovación

Central pasó de la oscuridad a la luz al final, en un triunfo justo para meterse en modo Copa Libertadores

Central pasó de la oscuridad a la luz al final, en un triunfo justo para meterse en modo Copa Libertadores

Central pasó de la oscuridad a la luz al final, en un triunfo justo para meterse en modo Copa Libertadores

El uno x uno de Central: Campaz fue el más bicho de todos, ingresó y dio vuelta el partido

El uno x uno de Central: Campaz fue el más bicho de todos, ingresó y dio vuelta el partido

Un inicio de oferta en el complemento para Central, con yerro de Jeremías Ledesma incluido

Un inicio de oferta en el complemento para Central, con yerro de Jeremías Ledesma incluido

Policiales
Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme
Policiales

Nueve detenidos y cocaína secuestrada: así fue el operativo contra la banda de Fran Riquelme

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Caso Máximo Jerez: condenaron a cinco personas por el crimen del niño de Los Pumitas

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Desesperada búsqueda de un ingeniero que desapareció tras salir de un comercio

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

Asesinaron a un hombre por la espalda en un barrio del noroeste de Santa Fe capital

La Ciudad
Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Estorninos en Rosario: la invasión en Rafaela expone el crecimiento de la especie en la ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa

El tiempo en Rosario: vuelve el sol y será un sábado ideal para lavar la ropa

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir paz, pan y trabajo

San Cayetano: los fieles colmaron el tempo para pedir "paz, pan y trabajo"

La UNR producirá 320 mil raciones de alimentos por año para asistir a sectores vulnerables

La UNR producirá 320 mil raciones de alimentos por año para asistir a sectores vulnerables

Abren las inscripciones de Escribamos Rosa, un concurso de historias sobre el cáncer de mama
La Ciudad

Abren las inscripciones de "Escribamos Rosa", un concurso de historias sobre el cáncer de mama

Denuncian una extorsión para apropiarse de una casa en barrio Alvear
Policiales

Denuncian una extorsión para apropiarse de una casa en barrio Alvear

Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado
La Ciudad

Fuerte choque en la autopista Rosario-Santa Fe: un automovilista quedó atrapado

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos
La Ciudad

La UNR inaugura este viernes una planta pública de alimentos

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño
La Ciudad

Media sanción del Senado provincial a la emergencia hídrica por El Niño

La campaña agrícola, con altas expectativas pero márgenes bajos

Por Patricia Martino
Agro

La campaña agrícola, con altas expectativas pero márgenes bajos

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano
La Ciudad

Miles de fieles se congregarán este viernes para celebrar el Día de San Cayetano

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Tres balaceras en dos días en Villa Banana: trasfondo de un conflicto anunciado

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: No hubo violencia
Información General

La influencer rosarina declaró tras el escándalo con Facundo Moyano: "No hubo violencia"

Milei tildó de terroristas a estudiantes e investigadores: la comunidad científica no lo perdonó
Política

Milei tildó de "terroristas" a estudiantes e investigadores: la comunidad científica no lo perdonó

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con marcado descenso de temperatura

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal
Política

Tierras en manos extranjeras: qué departamento de Santa Fe ya supera el límite legal

Suspendieron la licencia al senador de Santa Fe que tomaba mate y usaba el celular al volante
Política

Suspendieron la licencia al senador de Santa Fe que tomaba mate y usaba el celular al volante

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio
Policiales

Imputaron a un hombre por prender fuego a su pareja: quedó preso por intento de femicidio

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución
Policiales

Robaban materiales de construcción en Alvear: cayeron cuatro sospechosos tras una persecución

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto
La Ciudad

Principio de incendio en un colegio del centro de Rosario: solo un susto

Industriales santafesinos repudiaron los dichos de Caputo y reclamaron políticas para el sector
Economía

Industriales santafesinos repudiaron los dichos de Caputo y reclamaron políticas para el sector

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas
La Ciudad

Teatro por la Identidad: llega un nuevo ciclo pensado para las escuelas

Tras la llegada de la lluvia a Rosario, cesó el alerta por tormenta pero sigue otro por viento
La Ciudad

Tras la llegada de la lluvia a Rosario, cesó el alerta por tormenta pero sigue otro por viento

Presentan La película de la reforma, el documental de la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Presentan "La película de la reforma", el documental de la nueva Constitución de Santa Fe