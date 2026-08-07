La niñera argentina detenida por ICE obtuvo la libertad bajo fianza: qué pasará ahora

Un juez fijó una fianza de US$10.000 para Iliana Lick. Aunque seguirá con su proceso migratorio, aún resta completar trámites para su liberación

Iliana Lick, la argentina de 30 años que estuvo bajo custodia del ICE

La argentina Iliana Lick , detenida desde el pasado 11 de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos cuando se dirigía a ver un partido de la selección argentina en el Mundial, obtuvo este viernes un importante avance judicial: un juez le concedió la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares.

La noticia fue confirmada por su pareja, Steven Melchiorre , quien impulsó una campaña para reunir fondos destinados a afrontar los gastos legales del proceso migratorio de la joven.

"Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en 10.000 dólares. Después de semanas de incertidumbre, demoras y frustración, este es un paso enorme", escribió Melchiorre en sus redes sociales y en la plataforma GoFundMe.

Aunque el juez autorizó su liberación bajo fianza, Iliana Lick todavía permanece detenida . Su novio explicó que aún deben completarse distintos trámites administrativos antes de que pueda abandonar el centro de detención donde permanece alojada.

"Todavía quedan algunos pasos administrativos y logísticos antes de que pueda salir. Estamos haciendo todo lo posible para completar el proceso cuanto antes y lograr que vuelva con las personas que la quieren", señaló.

>> Leer más: Quién es la niñera argentina detenida por ICE en Estados Unidos hace casi un mes

La joven se encuentra actualmente en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en el estado de Nuevo México, luego de haber pasado por otros centros de detención en Pensilvania, Luisiana y Texas.

La detuvieron cuando iba a ver a la Selección

El caso tomó notoriedad porque Lick fue arrestada el 11 de julio en el aeropuerto de Filadelfia, cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Kansas City para asistir a un partido de la selección argentina durante el Mundial.

En un control de seguridad, agentes del ICE detectaron que la joven se encontraba en una situación migratoria irregular y procedieron a detenerla.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Iliana había ingresado legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, pero permaneció en el país una vez vencido el plazo autorizado por su visa.

El organismo aclaró además que contar con un permiso de trabajo o tener una solicitud migratoria en trámite no otorga un estatus migratorio legal.

Esperaba regularizar su situación

De acuerdo con el relato de Melchiorre, la argentina había ingresado legalmente al país con una visa de viaje y esperaba obtener una visa laboral mientras mantenía una solicitud pendiente para permanecer en Estados Unidos.

En Filadelfia trabajaba como niñera para dos familias, cuidando a tres niños pequeños. "Para estos chicos, Iliana no es solamente una niñera, es parte de la familia", había escrito su pareja al lanzar la campaña solidaria para afrontar los gastos legales.

La colecta ya reunió unos 18.500 dólares, dinero destinado a cubrir los honorarios de abogados especializados en inmigración, la fianza y otros costos derivados del proceso.

El proceso migratorio sigue abierto

Melchiorre destacó que la decisión judicial representa un alivio después de varias semanas de incertidumbre, aunque aclaró que el caso aún está lejos de concluir.

"Esto no significa que el proceso migratorio de Iliana haya terminado, pero hoy logramos un avance muy importante. Estamos un paso más cerca de que vuelva a casa", sostuvo.

El caso de Lick se conoció en medio del endurecimiento de los controles migratorios impulsados por la administración de Donald Trump, que incrementó los operativos del ICE en aeropuertos estadounidenses.

>> Leer más: Operativo clamor por Scaloni: apoyo total de los dirigentes de AFA para que siga en la selección

De hecho, este mismo viernes trascendió la detención de otro argentino en un aeropuerto de Estados Unidos: el futbolista Matías Pourrain, arrestado en Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico hacia Los Ángeles, pese a que, según su familia, ingresó legalmente al país y tiene un pedido de asilo pendiente.