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Lionel Scaloni, del "cuando se activa Leo, se activan todos" a la "alegría por la clasificación"

El técnico de la selección argentina destacó el rendimiento del equipo, elogió el papel colectivo y la jerarquía de Lionel Messi

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

22 de junio 2026 · 18:26hs
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Lionel Scaloni.  El técnico se mostró feliz por el partido que hizo la argentina y elogió a Lionel Messi. 

Lionel Scaloni.  El técnico se mostró feliz por el partido que hizo la argentina y elogió a Lionel Messi. 
Lionel Scaloni, del cuando se activa Leo, se activan todos a la alegría por la clasificación

Lionel Scaloni, del cuando se activa Leo, se activan todos a la alegría por la clasificación

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó que Austria fue "un rival duro" tras el triunfo por 2 a 0 en el segundo encuentro del Grupo J y se mostró satisfecho por el desempeño del equipo. "Estamos contentos por haber clasificado", sostuvo el DT.

También destacó el rendimiento del equipo, elogió el papel colectivo y, como no podía ser de otra forma, la jerarquía de Lionel Messi. "Cuando se activa Leo, se activan todos", sostuvo.

Argentina logró la clasificación

Con la clasificación en el bolsillo, Scaloni habló de lo que fue el partido contra los europeos. “Austria es un rival duro, no dan ninguna pelota por perdida. No podíamos descuidarnos, por suerte se ganó un partido difícil y estamos clasificados”, sostuvo.

“Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento", dijo en relación al duro partido ante los europeos.

>> Leer más: El curioso dispositivo tipo "Fórmula 1" que usó la selección argentina en sus entrenamientos

La charla de Scaloni

El entrenador tuvo una charla durante el tiempo de hidratación que pareció ser un punto de inflexión en el partido: "A los jugadores les dijimos que había cosas por mejorar, pero que había que ser pacientes, moviendo la pelota. El rival no quería salir y no había que apresurarse".

"Cuando tuvimos lugar generamos situaciones de gol. Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos", agregó.

Alexis otro destacado

El DT valoró la entrega de Mac Allister. “Alexis nos da juego de volante central, está bien físicamente. Nos aporta mucho y estamos contentos", aseguró sobre el mediocampista, quien tuvo un buen partido.

Contento por la victoria y la clasificación, elogió a Lionel Messi. “Aun cuando el equipo estaba sufriendo, Leo robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza”, enfatizó.

Por último, el técnico argentino dijo que estará atento al partido entre Argelia y Jordania: "Veremos el resultado de esta noche y, si la situación lo permite, quiero darles minutos a todos los jugadores que podamos", cerró, ya con la mira puesta en lo que será el cierre de la fase de grupos para Argentina frente a Jordania.

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