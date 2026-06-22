Qué otros récords marcó Lionel Messi en un Mundial luego de los dos goles a Austria

El mejor jugador del mundo quedó como máximo artillero en la historia del Mundial, pero además marcó otros hitos históricos. De qué se trata lo que hizo Messi

Todo el mundo rendido a los pies de Lionel Messi. Con sus goles a Austria, batió otros récords además de ser el máximo artillero en la historia del Mundial.

Lionel Messi bate todas las marcas y la principal luego de los goles ante Austria fue que se convirtió en el máximo artillero en la historia del Mundial . Pero además ahora es el primer argentino en marcar 5 goles en las dos primeras fechas, es el más veterano en hacerlo y es el único que hizo todos los de su selección.

Ya con el primer tanto ante Austria Messi superó a Mirolav Klose como el mayor goleador de la historia en los Mundiales y con el segundo ni hablar. Quedó con 18 y pasó al alemán por dos. Pero no es el único hito de Leo, sino que marcó otros tres.

Messi se convirtió en Dallas en el primer argentino en señalar 5 goles en las dos primeras fechas. Con eso superó a Gabriel Omar Batistuta, que en el Mundial de Francia 98 hizo el gol del 1-0 a Japón en el debut y luego marcó 3 en el 5-0 a Jamaica.

El que puede considerarse que tiene números similares a Messi fue Guillermo Stábile, en el primer Mundial de todos, el de 1930. Pero el jugador surgido en Huracán no había estado en el debut con victoria 1 a 0 a Francia (grito de Luis Felipe Monti), sino que jugó los dos siguientes.

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Ahí sí Stábile marcó 5 goles, tres en el 6 a 3 a México y dos en el 3 a 1 a Chile.

No el primero, pero sí el más veterano

El rosarino no es el primero en marcar 5 goles en los Mundiales en las dos primeras fechas, pero sí el más veterano. El dato curioso es que todos los otros que lo antecedieron señalaron sus tantos con 24 años, mientras que Messi cumplirá este miércoles 39.

El último fue el inglés Harry Kane en el Mundial de Rusia 2018, que hizo los goles del 2 a 1 a Túnez y luego marcó tres (dos de penal) en el 6 a 1 a Panamá.

Antes, en Suecia 1958, el francés Just Fontaine hizo tres en el debut, 7 a 3 a Paraguay, y los dos de la derrota 3 a 2 ante Yugoslavia.

Claro que hubo un jugador que marcó más que todos ellos, el húngaro Sandor Kocsis, quien en ese arranque arrollador de su selección en el Mundial de Alemania le hizo tres en el 9 a 0 a Corea del Sur, y otros cuatro en el 8 a 3 a Alemania. Por lo tanto mantiene su gran récord de 7 goles en dos partidos.

Kane, Fontaine y Kocsis tenían 24 años al marcar sus conquistas. Y se podría agregar al brasileño Leónidas Da Silva, quien hizo tres goles en el histórico 6 a 5 a Polonia en el Mundial 1938, hizo uno más en el empate 1 a 1 ante Checoslovaquia y uno más en el desempate 2 a 1 con los mismos checos para pasar de ronda, tal la reglamentación de entonces. También contaba con 24 años.

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En aquel partido histórico de 11 goles, el polaco Ernest Otto Willimowski fue el único en marcar cuatro goles el día de su debut. Que fue el único partido de Polonia porque aquel formato era de octavos de final, cuartos, semis y final.

El único en hacer todos los goles

Pero además de ser el más longevo por lejos entre los que más marcaron goles jugadas dos fechas de un Mundial, Lionel Messi superó a todos ellos, e inclusive al húngaro Kocsis, en un ítem.

El rosarino no sólo marcó 5 goles en las dos primeras fechas, sino que hizo todos los goles de su equipo, la selección argentina. A lo que hay que agregar que le anularon un gol más antes del primero en el 3 a 0 a Argelia, y que erró un penal antes del primero en el 2 a 0 a Austria.