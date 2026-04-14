Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios Este martes comienza una nueva jornada de partidos internacionales, donde equipos argentinos se juegan bastante en busca de avanzar a la próxima fase 14 de abril 2026 · 12:33hs

Desde este martes 14 hasta el jueves 16 de abril se disputará la segunda fecha de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en una semana clave en el rumbo de varios equipos en sus aspiraciones de permanecer en competencia.

Entre una de las peliculares de esta jornada, habrá equipos que jugarán un partido especial. Tanto Independiente Rivadavia como Platense disputarán por primera vez en su historia un partido como visitante oficial fuera de Argentina, en el marco de su debut en el torneo más prestigioso del continente.

Lo mismo sucede en la Sudamericana para los casos de Barracas Central y Deportivo Riestra, quienes viajarán a Paraguay y Brasil respectivamente.

Con respecto a Central, el Canalla visitará a Libertad de Paraguay el próximo miérocles luego de lo que fue su debut con empate ante Independiente Del Valle ene l Gigante de Arroyito. El encuentro estará dirigido por el brasileño Raphael Claus.

>> Leer más: Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones Fixture de la fecha 2 de Copa Libertadores y Copa Sudamericana Martes 7 de abril Copa Libertadores 19.00: Estudiantes de La Plata vs Cusco | Grupo A 19.00: Nacional vs Deportes Tolima | Grupo B 19.00: Cerro Porteño vs Junior | Grupo F 21.00: Bolívar vs Deportivo La Guaira | Grupo C 21.00: Boca vs Barcelona | Grupo D 23.00: Universitario vs Coquimbo Unido | Grupo B 23.00: Liga de Quito vs Mirassol | Grupo G Copa Sudamericana 19.00: San Pablo vs O'Higgins | Grupo C 19.00: Gremio vs Deportivo Riestra | Grupo F 21.00: Vasco da Gama vs Audax Italiano | Grupo G 21.30: Santos vs Recoleta | Grupo D 21.30: Palestino vs Montevideo City Torque | Grupo F Miércoles 8 de abril Copa Libertadores 19.00: Cruzeiro vs Universidad Católica | Grupo D 19.00: Libertad vs Central | Grupo H 21.30: Fluminense vs Independiente Rivadavia | Grupo C 21.30: Corinthians vs Independiente Santa Fe | Grupo E 23.00: Independiente del Valle vs Universidad Central | Grupo H Copa Sudamericana 19.00: Caracas vs Independiente Petrolero | Grupo E 19.00: Racing vs Botafogo | Grupo E 21.00: Olimpia vs Barracas Central | Grupo G 21.30: River vs Carabobo | Grupo H 23.00: América vs Alianza Atlético | Grupo A 23.00: Millonarios vs Boston River | Grupo C Jueves 9 de abril Copa Libertadores 19.00: Palmeiras vs Sporting Cristal | Grupo F 19.00: Lanús vs Always Ready | Grupo G 21.30: Flamengo vs Independiente Medellín | Grupo A 21.30: Peñarol vs Platense | Grupo E Copa Sudamericana 19.00: Atlético Mineiro vs Juventud | Grupo B 19.00: Tigre vs Macará | Grupo A 21.30: San Lorenzo vs Deportivo Cuenca | Grupo D 21.30: Bragantino vs Blooming | Grupo H 23.00: Cienciano vs Puerto Cabello | Grupo B