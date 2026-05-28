Ariel Holan puede ser rival de Central en octavos de la Copa Libertadores y Boca quedó afuera

Central no le renovó a Ariel Holan tras llevarlo a la Copa Libertadores y ahora salió primero con Cerro Porteño. Católica el octavo candidato, Boca out

Ariel Holan les da indicaciones a los jugadores de Cerro Porteño, tras la pausa de rehidratación. Puede ser rival de Central.

En el mediodía de este viernes, Central conocerá a cuál será su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y un posible candidato será nada menos que Cerro Porteño de Paraguay, conducido por Ariel Holan . Boca, en tanto, quedó sin chances y Universidad Católica es el otro primero que faltaba.

Este jueves se terminaban de definir dos de las ocho zonas de la Copa y la E, que se jugó en primer turno, determinó que Cerro Porteño quede primero. Sí, el equipo de Holan.

El equipo paraguayo llegó líder a la última fecha y además clasificado. Por lo tanto dependía de sí mismo para concluir primero o segundo. Hizo su parte, venciendo en su cancha a Sporting Cristal, que tenía chances de ser escolta, 3 a 1.

La zona se completó con el más previsible triunfo de Palmeiras sobre Junior de Barranquilla, que pugnaba por un lugar en la Copa Sudamericana. Fue 4 a 1, por lo que los paulistas quedaron segundos.

El curioso caso de Ariel Holan

Holan hizo una gran campaña en Central. No pudo pelear los títulos del Apertura y Clausura de 2025 por quedar eliminados en instancias de playoffs. Pero fue el mejor equipo del año y, antes que se defina el último torneo, la AFA decidió otorgarle un título por ese mérito.

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Pese a ese cierre, la dirigencia de Central no le renovó el contrato y fue por Jorge Almirón. La performance de Holan en los partidos eliminatorios no la conformó y decidió cambiar de rumbo, por un técnico que llegó a dos finales de Copa Libertadores (con Lanús y con Boca) aunque ambas las perdió.

Y ahora podrían enfrentarse, de acuerdo a lo que determine el sorteo, ya que Cerro Porteño finalizó primero con 13 puntos y Central 2º del grupo H con la misma cantidad de puntos. De hecho el Canalla es el mejor segundo.

Los otros posibles rivales de Central

Por supuesto, además de Cerro Porteño, hay otros siete candidatos para enfrentar a Central en agosto en los octavos de final de la Copa Libertadores. La otra zona que se definió fue la D y Boca quedó eliminado al caer en La Bombonera ante Universidad Católica 1 a 0.

Los xeneizes dependían de sí mismo para clasificar y con solo ganarle a los chilenos en casa pasaban como segundos, ya que Cruzeiro goleó a Barcelona de Ecuador y terminaba adelante.

Pero no solo no ganó, sino que perdió 1 a 0 por el golazo de Clemente Montes a los 34'. Por eso Universidad Católica quedó primera y por lo tanto será otro posible rival canalla. Boca fue eliminado y va a Copa Sudamericana.

Los otros candidatos a enfrentar a Central serán Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Cortinhians y dos equipos de Quito: Liga Deportiva e Independiente del Valle.