Creer o reventar: Newell's transitaría por una etapa de malas energías y bloqueos

Si bien es un tema tabú, sobre todo dentro del fútbol, hay rituales esotéricos que muchas veces se llevan a cabo en silencio. El hecho que trascienda para muchos no es bien visto, pero que se realizan no hay ninguna duda y causaría sorpresa la cantidad de clubes que recurren a llevar adelante "trabajos" con el fin de alejar las malas energías tras una serie de malos resultados. Y aunque nadie lo reconocería, que se recurre a esta actividad no existen dudas. Newell's, de acuerdo a los conocedores del tema, transitaría por una etapa de "malas energías y bloqueos".