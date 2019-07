Crece la expectativa por la llegada de Julián Fernández

Existe optimismo de que Julián Fernández se convertirá en futbolista de Newell's. La gestión es con el club Palestino de Chile, propietario de la mitad del pase. Si bien tiene sus trabas, hay confianza de que las mismas se resolverán y el club del Parque conseguirá el quinto refuerzo. Frank Kudelka espera ese volante que solicitó. Y parece que está cerca de que su pedido se cumpla.

Newell's está detrás de Fernández desde hace un tiempo, si bien tenía otros mediocampistas en la mira, entre ellos Federico Lértora, de Belgrano. El intento de la lepra por quedarse con el futbolista de Palestino se encuentra bien encaminado, aunque todavía falta.

Por empezar, el volante nacido hace 24 años en Buenos Aires estaría dispuesto a mudarse al Parque. Es una buena señal. Y además Palestino no tendría mucha chance de retenerlo, más allá de ciertas exigencias que por el momento hacen que no exista definición sobre el traspaso de Fernández.

Quizás esos requisitos se deban a que Palestino no está dispuesto a que el volante se vaya fácilmente. O a cierto resquemor que existe con los clubes argentinos, como manifestó su presidente Jorge Uauy. Es que tienen un mal recuerdo de la ida del chileno Paulo Díaz a San Lorenzo, con un reclamo de por medio a la Fifa porque Palestino no cobró un peso.

Palestino tiene el cincuenta por ciento del pase de Fernández, con una cláusula de rescisión. Newell's estaría dispuesto a activar esa cláusula. Según trascendidos, la lepra pagaría 300 mil dólares para conseguir al mediocampista. El otro 50 por ciento pertenece a Olimpo de Bahía Blanca.

El presidente de Palestino, Jorge Uauy, le manifestó a Ovación al inicio de las negociaciones que no había "ninguna posibilidad de transferirlo" y que el equipo chileno estaba "a mitad de temporada y tiene un plantel corto", por lo que no estaban dispuesto a quedarse sin el mediocampista. Pero la postura inflexible del directivo fue distinta al camino que siguió la negociación. No estaba cerrada, como manifestó, y Newell's siguió adelante, tratando de conseguir al futbolista, una de las opciones para el puesto de mediocampista central pedido por Kudelka.

Fernández es un mediocampista metedor, que pone pierna fuerte. En Chile lo acostumbran a llamar por su apodo, el Tractor. El mismo da una idea de sus características. Tiene ímpetu y se esfuerza al máximo en cada pelota. A veces se excede. Le pasó en abril pasado, con motivo del partido entre Palestino y River (0-2) por la Copa Libertadores. El árbitro le sacó la tarjeta roja por una dura entrada al volante Enzo Pérez.

El mediocampista, de 24 años, jugó en All Boys entre 2012 y 2016, con 78 partidos entre la primera, el Nacional B y la Copa Argentina. Entre 2016 y 2017 jugó en Olimpo 13 encuentros. Luego pasó a Palestino, interviniendo en 76 partidos entre el torneo chileno, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Fernández es un futbolista valorado por el entrenador de Palestino, el ex goleador Ivo Basay. Lo considera importante para la estructura del equipo. Es el motivo por el cual la entidad chilena no lo quiere dejar ir. Pero hay una cláusula de rescisión que se contrapone a ese deseo. Y en Newell's hay confianza de que se destrabará.

No dan por cerrado lo de Lértora

El supuesto acuerdo entre Belgrano y Colón para que Federico Lértora vaya a jugar al sabalero todavía no está definido y nadie se anima a asegurar que eso sucederá. El mediocampista reclama una deuda del pirata y además mantiene su deseo de jugar en Newell’s. En el club del Parque nadie da por cerrada esta chance. Se repite que la definición sobre el futuro de Lértora está "abierto", si bien desde Santa Fe aseguran que son mínimos detalles los que faltan para que el mediocampista se convierta en futbolista de Colón. Es la larga novela de la pretemporada.