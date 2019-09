La atención estará puesta durante toda la jornada en Lucas Gamba. El delantero dejó el campo de juego de Colón a los 84’ por una contractura muscular en el cuádriceps del muslo derecho. Si bien se esperaba que ayer mismo Central brindara información sobre el punta, lo cierto es que desde el club de Arroyito afirmaron que recién luego del entrenamiento vespertino de hoy se confeccionará un parte médico. Es que además de evaluar al atacante, el facultativo que está a cargo del plantel profesional se reunirá con el director técnico Diego Cocca y después juntos confeccionarán el correspondiente informe.

Lucas Gamba debutó de titular frente al sabalero ante la venta de Maxi Lovera a Olimpiacos de Grecia. Pero no pudo terminar el partido. Le dejó el lugar al volante izquierdo Jonás Aguirre por una lesión. En principio se temió que el delantero había sufrido una lesión muscular seria porque hizo algunos gestos de fuerte dolor cuando fijó la mirada hacia el banco de suplentes. No en vano terminó saliendo inmediatamente.

No obstante, como ayer el plantel auriazul gozó el día libre desde el club no pudieron revisar nuevamente al ex Huracán, quien además optó por quedarse luego del encuentro en la capital provincial. Aunque cuando hoy se reintegre a los entrenamientos junto al resto de los profesionales será evaluado por el cuerpo médico.

El objetivo inicial es saber principalmente cómo se siente de la contractura que tuvo el domingo en cancha en la zona del muslo derecho. Una vez que el médico dialogue con el protagonista y saque un diagnóstico se sabrán cuáles serán los pasos a seguir.

Aunque mucho misterio en este tema no hay. O sigue con nanas o está mejor. En caso de no estar como todos esperan y desean en Arroyito, entonces no habrá que descartar que sea sometido hoy mismo a algún estudio por imágenes. Pero todo dependerá de cómo aparezca el delantero esta tarde.

Por lo pronto, desde Rosario Central le informaron a este medio que recién hoy tras la práctica que realizará el plantel en el country de Arroyo Seco se emitirá el correspondiente parte médico sobre el real estado de salud de Lucas Gamba.

Es que el experimentando entrenador canalla Diego Cocca debe además supervisar el informe que se elaborará esta tarde porque así está pactado de antemano con el departamento médico que ahora encabeza Hernán Giuria.