Con el sello combativo que le impuso el Ogro Fabbiani, Newell's salió de perdedor

Es otro Newell’s al del inicio del torneo Apertura. No porque no cometa errores ni haya dejado de tener muchos defectos, sino porque el Ogro Fabbiani logró imprimirle un sello combativo, aguerrido, de solidaridad ante la adversidad, que lo va transformando en un equipo con reacción, que no se cae ante la primera piña como le pasaba antes.