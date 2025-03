Con cirugía mayor, Newell's va a La Plata para extender su urgente colecta de puntos

En este sentido, Fabbiani, rápido de reflejos, apeló a mover las piezas en busca de un mejor funcionamiento, ya que el equipo fue irregular en el cero a cero ante Belgrano en el Coloso. Tendrá una baja muy sensible como la ausencia de Ever Banega por haber llegado al límite de amonestaciones y desde lo nominal lo reemplazaría con Gonzalo Maroni. Pero hay más retoques en el once inicial.