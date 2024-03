¿Cómo le irá a Central? La inteligencia artificial adelantó quién ganará la Copa Libertadores

Copa Libertadores e Inteligencia Artificial

Así, en primera instancia, en el video viral, la Inteligencia Artificial anunció quienes serían los equipos que avanzarían a los octavos de final: Fluminense, Sao Pablo, Gremio, Liga de Quito, River, Estudiantes, Flamengo, Peñarol, Central, Palmeiras, Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador, Junior, Bolivar, Independiente del Valle y Nacional de Uruguay.

Luego de haber predijo los cruces que se desatarían en octavos de final y las llaves, según la IA, quedararían así: Sao Pablo vs Independiente del Valle, Palmeiras vs Nacional, Gremio vs Cerro Porteño, Peñarol vs Barcelona, River vs Bolivar, Flamengo vs Estudiantes, Fluminense vs Junior, y Liga de Quito vs Rosario Central.

El video aseguró que los ganadores que pasaron a cuartos de final serán Independiente del Valle, Palmeiras, Cerro Porteño, Barcelona, River, Estudiantes, Fluminense y Liga de Quito.

En las llaves por los cuartos de final, la Inteligencia Artificial determinó que Palmeiras se impondría a Independiente del Valle, Barcelona eliminará a Cerro Porteño, River se llevará el duelo entre los dos argentinos dejando en el camino a Estudiantes y el último campeón Fluminense superará a Liga de Quito.

En las semifinales, River y Palmeiras avanzarán a la final tras ganarle su respectiva serie a Fluminense y Barcelona de Ecuador. Y en la esperada final que se disputará el 30 de noviembre en Buenos Aires, la Copa Libertadores 2024 la obtendrá River Plate y será el campeón de está edición del certamen.

Los grupos de la Copa Libertadores 2024

En los primeros días de abril empezarán los choques correspondientes a los grupos. La fase culminará en la semana del 19 de mayo, al tiempo que los octavos se jugarán entre el 14 y el 21 de agosto. Los cuartos serán entre el 18 al 25 de septiembre, la semi del 23 al 10 de octubre y la final, a partido de único, se disputará el 30 de noviembre en Buenos Aires.

GRUPO A

Fluminense

Cerro Porteño

Alianza Lima

Colo - Colo

GRUPO B

San Pablo

Barcelona de Ecuador

Talleres de Córdoba

Cobresal

GRUPO C

Gremio

Estudiantes de La Plata

The Strongest

Huachipato

GRUPO D

Liga de Quito

Junior

Universitario

Botafogo

GRUPO E

Flamengo

Bolívar

Millonarios

Palestino

GRUPO F

Palmeiras

Independiente del Valle

San Lorenzo

Liverpool de Uruguay

GRUPO G

Peñarol

Atlético Mineiro

Rosario Central

Caracas

