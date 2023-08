Cómo le fue a Central la última vez que jugó en el Kempes por Copa Argentina

La historia de Central tras la reedición de Copa Argentina fue muy buena, a tal punto que llegó cuatro veces a la final y esas muy buenas campañas le permitieron jugar en muchos estadios. Uno de ellos fue el Mario Alberto Kempes, donde este miércoles enfrentará a Chaco For Ever. Ahora, ¿cuándo fue la última ves que el canalla jugó en el mundialista de Córdoba por Copa Argentina? Fue también ante un rival del ascenso, en esa ocasión contra Temperley, en la semifinal de la copa que finalmente ganó, la de 2018, bajo el mando del Patón Edgardo Bauza. Antes de eso hubo otros tres partidos de Central en el Kempes por Copa Argentina, en los que los recuerdos no son del todo agradables para el canalla. Allí disputó la final ante Boca en 2015, el partido por cuartos de final en 2016, también ante Boca, con triunfo de Central por 2 a 1 y ese mismo año la final perdida frente a River.