"Comer bien para correr mejor", una guía práctica para deportistas con un enfoque educativo

Algunas claves de la publicación: la importancia de los hidratos de carbono "de calidad" contra el nuevo paradigma carbofóbico de época y por qué es importante la consulta con un profesional. Morelli cuenta que el libro está pensado desde un lugar didáctico para poder llevar esos conceptos a la práctica con cambios "muy sencillos" y que no requieren demasiado esfuerzo, puesto que con pequeños ajustes se pueden obtener grandes logros. Es por eso que la profesional ofrece un recorrido dinámico a lo largo de 44 páginas, en los que abunda el toque pedagógico dentro de las sugerencias nutricionales para quienes les gusta correr.

"Muchos corredores y corredoras escapan a una dieta y una guía . Eso sucede a menudo porque la gran mayoría no quiere tener una dieta estructurada, pero termina siendo clave para el corredor", apunta Morelli en declaraciones a La Capital. Estas son las experiencias que se encuentra en el consultorio y están vinculadas a lo que se transformó en su pasión desde 2014 a esta parte. En eso también jugó el auge exponencial de las carreras de calle y de montaña, competencias que cosechan cada vez más deportistas con intenciones de asesorarse respecto al rendimiento deportivo.

"Con cambios sencillos y algunos puntos clave como mejorar la hidratación, realizar una carga glucogénica adecuada (por el glucógeno, combustible esencial) y el aporte de hidratos de carbono y una buena hidratación empecé a apreciar los cambios que generaban estos atletas y por eso comencé a dedicarme a lo deportivo", destaca y hace hincapié en la optimización del rendimiento deportivo a partir de una dieta equilibrada, el descanso y el acompañamiento de un buen entrenador.

"La idea es que todas esas aristas estén en equilibrio, es lo que realmente hace que un corredor pueda potenciar sus capacidades, tanto en tiempo de carrera como en sensaciones. Es así cómo se comienzan a notar los cambios. Si hay uno de esos componentes que está endeble, eso se va a notar, por eso hay que saber lograr un justo equilibrio", asegura Morelli.

El ideal del corredor del momento

Otra de las cosas que suele suceder, ya sea en atletismo en en deportes de conjunto, es intentan imitar entrenamientos, hábitos alimenticios y costumbres de aquel o aquella atleta de elite mundial a quien se admira. En ese contexto, Morelli admite que son una referencia por la importancia que representan y lo que reflejan en ese ámbito, pero subraya que la clave pasará por trabajar con un profesional para no cometer errores que lleven a lesiones al no llevar a cabo hidratación y nutrición adecuadas.

"Vimos que el caso de Eliud Kipchoge (el atleta keniata, plusmarquista mundial de maratón) en la maratón de Boston fue clave, al parecer, cuando en el kilómetro 30 no alcanzó a tomar el hidrogel (sachet pequeño compuesto por líquido e hidratos de carbono de rápida absorción) que tenía a disposición como parte de su estrategia para llevar a cabo su planificación. Por eso también es para pensar que alguien de la talla de un atleta a nivel mundial haya perdido la carrera por ese imprevisto. Por eso es importante destacar la importancia de hacer una buena ingesta de hidratos de carbono y agua a la hora de optimizar nuestras capacidades naturales, ya que la importancia a esa altura de la carrera (en los kilómetros más críticos de una maratón) es vital", repasa.

-¿Qué errores se suelen cometer a raíz de la publicidad y las publicaciones en redes sociales?

-Suele suceder que vienen al consultorio con muchos preconceptos tales como que no consumen harina, hidratos de carbono. Es ahí donde comienza el trabajo de indagación para poder reeducar esas malas costumbres y comenzar a trabajar con ese paciente, sea un competidor exigente o, simplemente, una persona que realiza actividad física de manera recreativa y se acerca a la actividad por una cuestión de salud. Es por eso que se debe trabajar porque la alimentación en la población sedentaria es muy distinta a alguien que realmente se dedica a este deporte. Es caso muy particular es aquel o aquella que llega al consultorio y comenta que aplicó algo en su dieta porque le funcionó a algún conocido y ahí se pierde la individualización.

-Hoy en día hay una publicidad muy marcada por la dieta cetogénica o ayuno intermitente. ¿Se puede aplicar esto al atletismo de fondo o medio fondo, es saludable?

-Desde mi punto de vista no, por eso haría una diferencia en qué tipo de corredor estamos hablando, ya que en medio fondo y fondo es vital que consuma hidratos de carbono a lo largo del día. Hay que diferenciar los tipos y lineamientos que escuchamos y vemos en las redes, puesto que están los hidratos de carbono de calidad, tales como frutas, legumbres, frutos secos, que aportan micronutrientes y por ser naturales no invitan tanto a repetir como ocurre con los alimentos ultraprocesados como snacks o productos de panadería. La idea es encontrar la «nafta ideal» para esa persona. Un gran error en la nutrición cotidiana es ingerir un solo tipo de hidratos como las pastas, que no está mal, pero hay que variar el repertorio.

Maratón 00.jpg Más de 3 mil corredores participaron de la prueba.

En esa línea, la experta aclara que esa ingesta de carbohidratos dependerá del volumen de entrenamiento semanal, al tiempo que sostiene que llevar adelante una dieta libre de hidratos de carbono "sería difícil para alguien que tiene mucha carga de entrenamiento".

No obstante, aclara que si el objetivo de una persona pasa por cuidar el peso y realizar una vida más saludable, ese tipo de dietas "puede llegar a funcionar, pero siempre se debe tener cuidado, ya que no hay una estrategia que funcione por sí sola. Hay que consumir hidratos en algún momento del día, pero dependerá mucho del tipo de vida y la dinámica cotidiana", agrega.

-¿Hay mucha mala costumbre o desinformación con la toma de suplementos deportivos?

-Por un lado, a veces tenemos ese concepto de que los deportistas van a los suplementos, pero en mi experiencia me sucedió lo contrario: deportistas que empiezan a entrenar y le tienen miedo a los recuperadores, las pastillas de sodio y los geles energéticos, pero sí se ve mucho es el consumo de multivitamínicos en la población en general por el simple hecho de estar cansado.

En ese sentido, Morelli recomienda distintas opciones para que el corredor y la corredora elijan a la hora de llevar adelante una estrategia nutricional adecuada para llevar adelante su actividad deportiva. "La idea es darle las opciones al corredor para que elija. Además de los geles, suele estar la opción de consumir dulces caseros como el membrillo, que es un alimento súper seguro y muy útll también como preentreno, ya que puede complir la misma función que un gel, aunque tampoco está mal jugar con la combinación de elementos, sobre todo en carreras de larga duración", señala.

Por eso también subraya qe la hidratación "es un pilar esencial y vital para la salud, es muy importante. Ni hablar que la hidratación a lo largo del día, ante y durante una carrera larga. "No sólo se trata de tomar agua, pueden ser sopas, gelatina, licuados.".

En definitiva, aquel corredor o corredora experto o que recién se inicia en una actividad deportiva, debería aprovechar esta guía práctica tal como lo dice el título del libro: "Comer bien para correr mejor" y no morir en el intento de seguir la promesa del camino más corto que suele ofre algún gurú en las redes sociales.