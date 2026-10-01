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Colapinto: "Norris logró que Verstapen y Russell estén de acuerdo por una vez"

El argentino contó cómo fue su charla con Flavio Briatore tras su error en Baku y respondió a las críticas de Lando Norris

1 de octubre 2026 · 10:11hs
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Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1 en Malasia

Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1 en Malasia

Franco Colapinto habló este jueves sobre el accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, que provocó su abandono junto con el de Pierre Gasly y Lando Norris. Mientras se prepara para el Gran Premio de Bahréin, el piloto argentino contó cómo trabajó con Alpine después del incidente, reveló detalles de sus conversaciones con Flavio Briatore y respondió a los cuestionamientos del corredor de McLaren.

Consultado sobre si atraviesa el momento más difícil de su carrera en la Fórmula 1, Colapinto relativizó el impacto del episodio: "No lo creo, hay momentos más complicados que otros siempre pero lo que importa es estar unidos, crecer y mejorar como piloto y persona. Ha sido uno de esos momentos donde aprendes. Yo estoy bien, listo para correr aquí, hay muchas cosas nuevas en esta pista y es emocionante venir aquí".

El argentino calificó el incidente como un error de conducción y remarcó que otros pilotos también atravesaron situaciones similares: "Fue un bloqueo, un error simple y tonto, todos los pilotos lo ha tenido, Lando (Norris) y Oscar (Piastri) lo tuvieron también, no es algo que haya que mirar con un análisis exhaustivo, lo que pasa es que nos costó muchos puntos, pero el error es muy simple".

>> Leer más: Colapinto busca reponerse de Bakú y está "con muchas ganas" de correr en Malasia

Qué dijo sobre su charla con Flavio Briatore

Después de abandonar en Bakú, Colapinto regresó a la base de Alpine en Enstone, en Reino Unido, para analizar junto con el equipo lo ocurrido durante la carrera.

"Por supuesto, Flavio estaba enfadado, como todos en el equipo. Y, por supuesto, estoy muy triste por lo que pasó, pero como equipo tuvimos muchas conversaciones, aprendimos y tenemos que seguir adelante", inició.

El piloto de 23 años destacó especialmente el respaldo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, durante el proceso posterior al accidente: "Flavio es un gran líder de equipo, probablemente uno de los mejores que tuve en el deporte desde que empecé. Sabe manejar muy bien estas situaciones y hacer al equipo mejor. Siempre he creído en él en este aspecto".

Colapinto reconoció su responsabilidad por el incidente desde el primer momento: "Seguro que no es lo ideal ser el que se ha equivocado en una situación así. Es genial aprender de él, nada más pude tomé toda la responsabilidad, estoy triste por lo que pasó pero hemos tenido muchas charlas como equipo".

El argentino también valoró el apoyo que recibió de Gasly y del resto de la estructura de Alpine: "Una vez más, simplemente estoy muy agradecido de formar parte de este equipo y de contar con el apoyo de todos, de Flavio desde el principio, de Pierre como mi compañero de equipo. Tenemos una muy buena relación entre nosotros".

Y agregó: "Todo está bien. Así que está bien que tengamos una carrera este fin de semana para pasar página rápidamente".

>> Leer más: Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

Qué dijo Colapinto sobre las críticas de Lando Norris

Otro de los temas centrales de la conferencia fue el cruce que Colapinto mantuvo con Lando Norris. El piloto de McLaren había cuestionado con dureza la maniobra del argentino después del accidente.

Colapinto reconoció que las declaraciones lo sorprendieron: "Fue el calor del momento, sabe qué tipo de comentarios puede crear porque ha sido uno de los pilotos que más ha hablado de ‘hate’ en el pasado. Me sorprendió un poco lo que dijo pero enseguida se disculpó, se creó mucho 'hate'".

El argentino aclaró que solucionó sus diferencias con el británico: "Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros, está todo bien entre nosotros, hemos hablado".

"Creo que está bien que Lando haya logrado que Max y George estén de acuerdo por una vez. Son simplemente diferentes tipos de reacciones. Y, por supuesto, ellos han estado en situaciones diferentes", sostuvo.

"Max siempre ha sido muy comprensivo con los jóvenes. Porque él también cometió errores. Y también es su manera de ser. Y el campeón que es. Es alguien en quien todos los pilotos jóvenes se fijarían. Y es un héroe para muchos", finalizó.

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El peor final en Bakú. Franco Colapinto se pasó de largo en la frenada de la curva 1, intentó pasar por un lugar imposible y se llevó puesto a Alpine, arruinando posibles puntos para los dos.

Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

Imponente el Alpine de Franco Colapinto, por el sector más antiguo de las calles de Bakú.

Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

El Alpine número 43, por las calles de Bakú. Franco Colapinto busca sumar puntos de nuevo.

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

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