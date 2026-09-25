La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Franco Colapinto quedó 10° en una buena FP3 pero a casi un segundo de su compañero de Alpine, que fue 6°. A las 9 clasifican en Bakú.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

25 de septiembre 2026 · 06:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Alpine número 43

BWT ALPINE

El Alpine número 43, por las calles de Bakú. Franco Colapinto busca sumar puntos de nuevo.

Franco Colapinto cumplió el último ensayo antes de la clasificación de Bakú y sembró expectativas con el Alpine, sobresaliente en manos de Pierre Gasly, que quedó sexto. A las 9 será la hora de la verdad del sábado, para el GP de Azerbaiyán que se largará a las 8 del sábado, por Fox Sports y Disney+.

Max Verstappen fue el mejor de la FP3 y Gasly marcó su tiempazo en el último intento metido en el rebufo de varios que lo precedían. Colapinto lo hizo circulando solo.

Y lo curioso fue que tanto los Alpine como varios, hicieron sus mejores intentos con goma de cinco vueltas y no en el primer intento, todo en un mediodía en Bakú de mucho viento que se replicaría en clasificación.

Qué pasó en la FP3 de Bakú

Cinco minutos después de iniciada la tanda, fue Gasly el que abrió la pista y marcó con medias un tiempo muy alto: 1m 50,582s, que luego bajaría a 1m 48,295s y a 1m 47,714s.

Colapinto marcó 1m 51,889s, hizo un nuevo intento lento y se fue a boxes.

Los Racing Bulls y los Audi, con gomas blandas, fueron más lentos que Gasly que sobre los 20' de ensayo seguía adelante. Hasta que Hamilton lo bajó en 1,5s.

Cuando el argentino volvió a pista lo hizo con las mismas gomas medias y mejoró lo de Gasly 1m 47,180s. El francés apenas mejoraba lo suyo y se iba a boxes. Entonces 1m 45,093s era lo más rápido, de Hamilton.

Colapinto enfriaría una vuelta y volvería a bajar a 1m 46,750s, a 1,7s de Antonelli, que también con medias hacía el mejor tiempo: 1m 45,046s, sobre media hora de ensayo.

De nuevo el argentino bajaría su registro con la misma goma, en 1m 46,694s, superando a Bearman con blandas y en el noveno puesto. Russell bajaba todo a 1m 44,715s con medias, con la pista cada vez mejor.

Por entonces varios se salieron de pista a las escapatorias, como Hamilton, Verstappen, Leclerc, Lawson, Antonelli, Stroll y Albon, sin golpearse.

Gasly bajaría apenas el tiempo de su compañero: 1m 46,413s, con Colapinto informando que algunas de las numerosas hojas que se paseaban por el circuito se le habría metido en algún conducto de aire.

Recién a 20' del final empezaron a salir con gomas nuevas para hacer un simulacro de clasificación. Russell pondría 1m 44,177s como el primero en marcar, mejor que Antonelli. Al toque mejoraría el británico a 1m 44,021s.

Colapinto marcaría su tiempo con gomas blandas en 1m 46,007s, con Gasly atrás en 1m 46,116s.

En el segundo tiempo de ambos, Gasly marcaría 1m 45,276s y Colapinto 1m 45,635s, 9° y 11° con un sorpresivo Sainz en el medio. Verstappen era el único en bajar el 1m 44s: 1m 43,932s.

Habría tiempo para una vuelta más y Gasly metería un tiempazo de 1m 44,637s para ser sexto aprovechando el rebufo de varios autos y Colapinto también mejoría pero lejos del francés: 1m 45,592s, a casi un segundo del francés en el 10° lugar final.

>>Leer más: Franco Colapinto cerró el jueves de Bakú con tarea por hacer y con Pierre Gasly competitivo con Alpine

Los tiempos de la FP2

>>Leer más: Una primera práctica para Franco Colapinto con poco para decir en Bakú

Los tiempos de la FP1

Noticias relacionadas
Franco Colapinto tiene una nueva prueba en Bakú con el Alpine.

Una primera práctica para Franco Colapinto con poco para decir en Bakú

Franco Colapinto viene de quedar 7º en el GP de Madrid y busca extender su gran presente en la Fórmula 1

Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Franco Colapinto y Pierre Gasly hablaron ante los medios en la antesala del Gran Premio de Azerbaiyán

Colapinto defendió a Pierre Gasly tras las amenazas que recibió por el GP de España

Franco Colapinto correrá por tercera vez en el circuito callejero de Bakú

Cambio en la Fórmula 1: por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

Lo último

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Roldán impulsa jornadas de forestación en distintos barrios de la ciudad

Roldán impulsa jornadas de forestación en distintos barrios de la ciudad

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Los trabajadores se movilizarán el próximo lunes hasta la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde se realizará una reunión entre las partes en conflicto

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Por el oro en fútbol: Argentina empata con Paraguay en el Coloso en la final de los Suramericanos
Juegos Suramericanos

Por el oro en fútbol: Argentina empata con Paraguay en el Coloso en la final de los Suramericanos

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Ovación
Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía
Ovación

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Policiales
Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

La Ciudad
El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Centro Residencial de Niñez: piden protección tras los incidentes
Policiales

Centro Residencial de Niñez: piden protección tras los incidentes

El Politécnico festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Politécnico festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos
La Ciudad

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central
Ovación

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo
Agro

La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
Política

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: Lamento el daño
Información General

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: "Lamento el daño"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
Economía

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario
Economía

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario

Milei: Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia
Política

Milei: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia"

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Súper creídos: los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias
La Ciudad

"Súper creídos": los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias

El Papa León XIV le envió un cálido saludo al pueblo santafesino
Política

El Papa León XIV le envió "un cálido saludo" al pueblo santafesino

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas
Policiales

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido