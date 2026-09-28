Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

El piloto de McLaren reconoció que se excedió tras el choque del Gran Premio de Azerbaiyán y contó que conversó de forma privada con el argentino

Lando Norris había pedido una fuerte sanción contra el argentino por el múltiple choque que generó

El piloto Lando Norris se disculpó tras las fuertes críticas que lanzó contra Franco Colapinto luego del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El referente de McLaren reconoció que sus declaraciones estuvieron fuera de lugar y contó que se comunicó en privado con el argentino para pedirle disculpas.

A través de una historia publicada este lunes en su cuenta de Instagram, Norris asumió la responsabilidad por sus dichos. "En general, ha sido un fin de semana complicado en Bakú y, por supuesto, la carrera terminó de forma decepcionante y prematura ", comenzó el británico.

Norris explicó que, después de la carrera, tomó contacto con el corredor de Alpine: "Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho ".

El británico reconoció que su malestar influyó en sus declaraciones: "Sé que no debí hacerlo y las emociones estaban a flor de piel pero eso no es una excusa, fue un error de mi parte".

El campeón del mundo también destacó el vínculo que mantiene con el piloto argentino y aseguró que ambos pudieron dejar atrás el episodio: "Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana".

El posteo de Lando Norris en su cuenta de Instagram

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Qué había dicho Lando Norris tras el GP de Azerbaiyán

La polémica comenzó después del Gran Premio de Azerbaiyán, cuando Norris quedó fuera de carrera tras un incidente que también involucró a los dos de Alpine.

El choque ocurrió en la vuelta 35, luego del ingreso del Auto de Seguridad para retirar el auto de Alex Albon. En el reinicio, Colapinto intentó avanzar por el interior de la primera curva, bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control de su monoplaza.

El auto del argentino impactó contra el monoplaza de su compañero de equipo, que a su vez golpeó al McLaren de Norris. Los tres se vieron obligados a abandonar la competencia tras las secuelas materiales que generó el impacto.

Tras el incidente, Norris cuestionó con dureza la maniobra del argentino: "Me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas".

El británico también criticó el riesgo que, según su interpretación, asumió Colapinto durante la maniobra: "Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, todas mis piezas están destrozadas".

Sumado a ello, la figura de McLaren incluso planteó que el argentino debía recibir una suspensión: "En la Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando ocurren cosas como esta, es porque no deberían estar ahí".

Por último, concluyó: "No lo he visto, pero si provocas un accidente en una reanudación como esta, deberías recibir, como mínimo, una suspensión de una carrera".