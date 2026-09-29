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Colapinto busca reponerse de Bakú y está "con muchas ganas" de correr en Malasia

Luego de su choque y su primer abandono de la temporada, el argentino mostró buenas sensaciones antes de la carrera de este fin de semana

29 de septiembre 2026 · 14:03hs
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Franco Colapinto buscará reponerse rápidamente este fin de semana en Malasia.

Franco Colapinto buscará reponerse rápidamente este fin de semana en Malasia.

Franco Colapinto dejó en claro que busca reponerse rápidamente de su error en Bakú y aseguró que tiene “muchas ganas” de correr en Malasia este fin de semana, donde se disputará el Gran Premio de Baréin que fue suspendido hace unos meses. El argentino cumplirá una sanción de cinco puestos, pero también tendrá su primera experiencia en Sepang.

La oportunidad de revancha será inmediata, después de que el piloto de 23 años chocó a su compañero Pierre Gasly y al vigente campeón Lando Norris en la primera curva el sábado pasado. Dicho episodio fue uno de los más difíciles para Colapinto en la Fórmula 1, pero el propio pilarense se mostró con buenas energías antes de encarar un nuevo desafío.

“Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché hablar y que vi mucho mientras crecía viendo la Fórmula 1. Una de las cosas que más llaman la atención son las condiciones, ya que hace mucho calor y hay mucha humedad, y siempre parece haber una alta probabilidad de que llueva”, expresó Franco, según consignó Motorsport.

Esta carrera marcará el regreso de Malasia al calendario de la F1 tras su última aparición en 2017. El circuito de Sepang reemplazará al de Sakhir, el cual estaba previsto para recibir el Gran Premio de Baréin en abril pasado, pero el mismo fue cancelado por los conflictos en Medio Oriente.

Franco Colapinto se muestra apesadumbrado luego del choque que causó en Bakú y lo dejó fuera de carrera, al igual que a Gasly y Norris.

Franco Colapinto se muestra apesadumbrado luego del choque que causó en Bakú y lo dejó fuera de carrera, al igual que a Gasly y Norris.

Franco Colapinto quiere reivindicarse

En Azerbaiyán, Colapinto sufrió su primer abandono de la temporada y se quedó sin la chance de sumar puntos. “Después de Bakú, volé a Enstone, tal como estaba previsto, para pasar un día en el simulador”, reveló.

>> Leer más: "Fue un error grave": la autocrítica de Colapinto luego del triple choque que protagonizó en la Fórmula 1

“Fue algo bastante particular, ya que nos estamos preparando para adaptarnos al huso horario y estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros”, agregó Franco sobre su preparación en la previa a la carrera en el circuito de Sepang.

El argentino intentará dejar atrás el trago amargo de su primer DNF del año y remarcó que mantiene altas sus expectativas. “Tengo muchas ganas de conocer Malasia y el objetivo es tener un viernes productivo, lograr que el auto esté dentro de una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en condiciones de luchar por el top 10 en ambas jornadas nuevamente”, destacó.

Cuándo se disputa el GP de Baréin

El Gran Premio de Baréin se disputará desde el viernes 2 al domingo 4 de octubre en el circuito de Sepang, en Malasia.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Baréin.

>> Leer más: Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Toda la actividad del fin de semana en Malasia será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Baréin

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1.30

Práctica Libre 2: 5

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1.30

Clasificación: 5

Domingo 4 octubre

Carrera: 4

* Horario en Argentina

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