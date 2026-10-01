La Capital | La Ciudad | consultorio

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

La policía investigó una cuenta de Instagram que ofrecía tratamientos médicos en Ayacucho al 2400. La mujer que atendía no tendría título ni matrícula habilitante.

1 de octubre 2026 · 16:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

La Policía de Investigaciones (PDI) detectó el presunto ejercicio ilegal de la medicina en un local de estética del barrio República de la Sexta, donde se promocionaban tratamientos médicos a través de una cuenta de Instagram.

Las actuaciones se iniciaron a partir del perfil “eclat medicina estética”, desde el cual se promocionaban tratamientos médicos que, según la información reunida, se realizaban en un consultorio ubicado en la zona de Ayacucho al 2400, equipado con instrumental y material clínico.

Durante las averiguaciones, el personal interviniente constató que quien se presentaba como doctora Leila Gagliardi, de 40 años, no contaría con matrícula del Colegio de Médicos ni con título universitario habilitante para ejercer la medicina.

Las tareas realizadas permitieron además detectar que la matrícula profesional N.º 25.389 exhibida en las publicaciones no correspondería a Gagliardi, sino a otra médica de la ciudad, identificada como María Soledad Bouza, de acuerdo con la consulta realizada ante el Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción.

Con esos elementos, la Justicia ordenó el allanamiento del establecimiento, medida que fue concretada este 1º de octubre por personal de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (B.O.R.I.) de la PDI.

Durante el procedimiento se secuestraron jeringas, agujas, pigmentos, ampollas, ácido glicólico, ácido hialurónico, Xeomin, Volift, Exosome, PDRN, suero fisiológico y otros productos e insumos vinculados a tratamientos estéticos, además de una máquina centrífuga, una camilla y recipientes para residuos cortopunzantes.

También fueron incautados dos teléfonos celulares, dos dispositivos Posnet y una caja de BB Lip que contenía diez frascos, entre otros elementos de interés para la causa.

Por disposición del doctor Cimino, de la Oficina de Salidas Multiagenciales, Leila Gagliardi fue trasladada para la formación de causa por ejercicio ilegal de la medicina, constatación de antecedentes y nuevas consultas.

Noticias relacionadas
El incendio se destacó en Cochabamba al 6600.

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Rosario en 1770. Diez maquetas recrean el lugar donde comenzó a crecer la ciudad

Rosario en 1770: diez maquetas reconstruyen el núcleo urbano que dio origen a la ciudad

Los controles de alcoholemia, una herramienta clave para bajar las muertes viales.

Avanzan los casos de trabajos comunitarios ante faltas graves de tránsito

El acuario de Rosario, uno de los escenarios en lo que se harán distintas actividades

Rosario, sede del Turismo Científico: ¿qué es y cuándo son las jornadas?

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Lo último

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Hospital de San Lorenzo: el Club de Leones lanza una campaña por un autorrefractómetro

Hospital de San Lorenzo: el Club de Leones lanza una campaña por un autorrefractómetro

La Corte Suprema defendió su fallo sobre tierras y cuestionó los discursos de odio

La Corte Suprema defendió su fallo sobre tierras y cuestionó los "discursos de odio"

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

La iniciativa incorpora una nueva modalidad de servicio desregulado, fija requisitos para choferes y plataformas y mantiene las paradas espontáneas como exclusividad de taxis

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Por Lucas Ameriso
El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina
La Ciudad

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor
Economía

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste
La Ciudad

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico
La Ciudad

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Ovación
Condorito Ramos: Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial

Por Luis Castro
Ovación

Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

Condorito Ramos: Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial

Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Newells abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

Newell's abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

Policiales
Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica
Policiales

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Milei: Si el gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de la historia
Política

Milei: "Si el gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de la historia"

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias
La Ciudad

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede
La Ciudad

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos
Información General

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos
Policiales

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Expertos sorprendidos de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado
El Mundo

Expertos "sorprendidos" de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro
El Mundo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: Es casi insultante debatir con un comunista
Política

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: "Es casi insultante debatir con un comunista"

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos
Política

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte
Política

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte

Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto
Economía

Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto

La Policía intervino en una pelea de alumnas pero el arma era de juguete
La Ciudad

La Policía intervino en una pelea de alumnas pero el arma era de juguete

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn
La Ciudad

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn

Brasil elige presidente: la última encuesta ratifica una victoria de Lula con balotaje
El Mundo

Brasil elige presidente: la última encuesta ratifica una victoria de Lula con balotaje

Crimen organizado: Pullaro advirtió que las bandas siguen activas
Política

Crimen organizado: Pullaro advirtió que las bandas siguen activas

Qué fue la nube de gases tras la explosión en la planta de Puerto San Martín
La Región

Qué fue la nube de gases tras la explosión en la planta de Puerto San Martín