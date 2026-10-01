Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

La policía investigó una cuenta de Instagram que ofrecía tratamientos médicos en Ayacucho al 2400. La mujer que atendía no tendría título ni matrícula habilitante.

La Policía de Investigaciones (PDI) detectó el presunto ejercicio ilegal de la medicina en un local de estética del barrio República de la Sexta, donde se promocionaban tratamientos médicos a través de una cuenta de Instagram.

Las actuaciones se iniciaron a partir del perfil “eclat medicina estética”, desde el cual se promocionaban tratamientos médicos que, según la información reunida, se realizaban en un consultorio ubicado en la zona de Ayacucho al 2400, equipado con instrumental y material clínico.

Durante las averiguaciones, el personal interviniente constató que quien se presentaba como doctora Leila Gagliardi, de 40 años, no contaría con matrícula del Colegio de Médicos ni con título universitario habilitante para ejercer la medicina.

Las tareas realizadas permitieron además detectar que la matrícula profesional N.º 25.389 exhibida en las publicaciones no correspondería a Gagliardi, sino a otra médica de la ciudad, identificada como María Soledad Bouza, de acuerdo con la consulta realizada ante el Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción.

Con esos elementos, la Justicia ordenó el allanamiento del establecimiento, medida que fue concretada este 1º de octubre por personal de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (B.O.R.I.) de la PDI.

Durante el procedimiento se secuestraron jeringas, agujas, pigmentos, ampollas, ácido glicólico, ácido hialurónico, Xeomin, Volift, Exosome, PDRN, suero fisiológico y otros productos e insumos vinculados a tratamientos estéticos, además de una máquina centrífuga, una camilla y recipientes para residuos cortopunzantes.

También fueron incautados dos teléfonos celulares, dos dispositivos Posnet y una caja de BB Lip que contenía diez frascos, entre otros elementos de interés para la causa.

Por disposición del doctor Cimino, de la Oficina de Salidas Multiagenciales, Leila Gagliardi fue trasladada para la formación de causa por ejercicio ilegal de la medicina, constatación de antecedentes y nuevas consultas.