Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

Franco Colapinto largará 10º el GP de Azerbaiyán en el veloz callejero de Bakú, luego de otra buena clasificación donde pasó a la Q3 por tercera vez seguida. La referencia de Alpine fue esta vez su compañero Pierre Gasly, que partirá 7°. La pole humillante fue de George Russell. A las 8 de este sábado comienza la carrera, a 51 vueltas, por Fox Sports y Disney+.
Qué pasó en la Q3 de Bakú
Como en la Q2, los Alpine fueron a una sola salida, pero también las Ferrari y Hadjar. Cuando lo hicieron a 8 minutos del final, de nuevo Colapinto lo hizo delante de Gasly para darle rebufo en la recta principal.
En los primeros intentos del resto, los McLaren de Piastri y Norris superaban al Mercedes de Russell, a Verstappen y a Sainz, que eran los únicos con registros.
Dos vueltas de calentamiento de nuevo para los Alpine, Hadjar y Ferrari, y a 5' del final abrieron el primer intento real.
En la curva 15, Colapinto debió seguir de largo por la escapatoria, abortando el intento, hizo marcha atrás y volvió. Russell hacía lo mejor y Leclerc se colocaba segundo. Gasly se ponía sexto, adelante de Hamilton, con 1m 44,047s.
Gasly no mejoría en el segundo y Hamilton lo dejaría 7°, mientras Colapinto pudo hacer su tiempo pero no pudo superar a Sainz, con 1m 44,963s, a casi 3 décimas redondas del español con Williams que fue la sorpresa.
Russell bajaba su tiempazo y se quedaba con la pole con 1m 42,526s, 837 milésimas por delante de Leclerc, humillando a todos. Piastri y Hadjar quedaban 3° y 4°, con el retornado francés delante de Verstappen, que apenas fue octavo. Lo dicho, Norris, 5°, Hamilton 6° y Gasly 7°.
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Qué pasó en la Q2 de Bakú
Sin Antonelli en pista, que largará 16°, se inició la lucha por el pase a la Q3. Apenas salió a pista, Lindblad se fue de largo en la 4 por la escapatoria.
Mientras todos los equipos salieron de entrada, hacían dos vueltas de calentamiento y marcaban sus primeros tiempos, recién ahí los Alpine salieron a pista a 9 minutos del final, para quedarse en pista hasta el final. Con Gasly pegado al argentino.
También fueron dos vueltas de calentamiento, por lo que abrieron el primer intento a menos de 6 minutos del final.
En el primer intento, y con récord en el último sector, Gasly quedó 7° con 1m 44,106s, mientras Colapinto estaba detrás de Sainz en el 11° con 1m44,869s. El francés aprovechó el rebufo del argentino, sin dudas.
Colapinto debió hacer un último intento para pasar a la Q3 y lo logró con lo justo, andando solo en la pista Con 1m 44,683s, le sacó apenas 92 milésimas a Bearman, que quedó 11°.
Eliminados además Lawson, Albon, Ocon y Lindblad, por lo que los dos Alpine pasaron a la Q3, mientras que Sainz sorprendió pasando como 9°.
Qué pasó en la Q3 de Bakú
Tras dos vueltas de calentamiento y luego del primero de todos, Colapinto quedó 7° con 1m 45,769, mientras que Gasly estaba afuera con 1m 47,105s. El argentino, a 1,066s del mejor que era Hadjar en su retorno en Red Bull.
Cuando iniciaba el segundo intento, Antonelli se pegó en la curva 1, salió la bandera amarilla y Colapinto debió abortar. El líder rompió la suspensión y no pudo seguir, quedando 15° y a salvo por solo 2 décimas con el Audi de Bortoleto.
Al hacer el último intento, Gasly bajó el tiempo inicial del argentino en 1m45,277 y Colapinto, que había arrancado dos décimas abajo del francés en el primer sector, hizo récord en el último y lo superó con 1m 45,106s.
Gasly hizo un tercer intento y lo superó al argentino con 1m 44,489s. Colapinto la inició rápido pero cuando ya vio que su lugar estaba asegurado en la Q2 levantó, quedando 12°, con el francés 6°.
Con la pista mejorada en cada vuelta, los Williams sorprendieron metiéndose cómodos en la Q2, lo mismo que los Haas. Ambos trajeron actualizaciones, como McLaren y Audi.
Sin embargo, afuera quedaron los dos Audi, de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg, además de Alonso, Pérez, Stroll y Bottas.
Los tiempos de la FP3
Los tiempos de la FP2
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