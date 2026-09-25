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Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

Franco Colapinto cumplió con pasar a la Q3 por tercera vez seguida, aunque la referencia de Alpine fue Pierre Gasly. A las 8 del domingo, la carrera en Bakú.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

25 de septiembre 2026 · 10:13hs
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Imponente el Alpine de Franco Colapinto

BWT Alpine

Imponente el Alpine de Franco Colapinto, por el sector más antiguo de las calles de Bakú.

Franco Colapinto largará 10º el GP de Azerbaiyán en el veloz callejero de Bakú, luego de otra buena clasificación donde pasó a la Q3 por tercera vez seguida. La referencia de Alpine fue esta vez su compañero Pierre Gasly, que partirá 7°. La pole humillante fue de George Russell. A las 8 de este sábado comienza la carrera, a 51 vueltas, por Fox Sports y Disney+.

Qué pasó en la Q3 de Bakú

Como en la Q2, los Alpine fueron a una sola salida, pero también las Ferrari y Hadjar. Cuando lo hicieron a 8 minutos del final, de nuevo Colapinto lo hizo delante de Gasly para darle rebufo en la recta principal.

En los primeros intentos del resto, los McLaren de Piastri y Norris superaban al Mercedes de Russell, a Verstappen y a Sainz, que eran los únicos con registros.

Dos vueltas de calentamiento de nuevo para los Alpine, Hadjar y Ferrari, y a 5' del final abrieron el primer intento real.

En la curva 15, Colapinto debió seguir de largo por la escapatoria, abortando el intento, hizo marcha atrás y volvió. Russell hacía lo mejor y Leclerc se colocaba segundo. Gasly se ponía sexto, adelante de Hamilton, con 1m 44,047s.

Gasly no mejoría en el segundo y Hamilton lo dejaría 7°, mientras Colapinto pudo hacer su tiempo pero no pudo superar a Sainz, con 1m 44,963s, a casi 3 décimas redondas del español con Williams que fue la sorpresa.

Russell bajaba su tiempazo y se quedaba con la pole con 1m 42,526s, 837 milésimas por delante de Leclerc, humillando a todos. Piastri y Hadjar quedaban 3° y 4°, con el retornado francés delante de Verstappen, que apenas fue octavo. Lo dicho, Norris, 5°, Hamilton 6° y Gasly 7°.

>>Leer más: Franco Colapinto cerró el jueves de Bakú con tarea por hacer y con Pierre Gasly competitivo con Alpine

Qué pasó en la Q2 de Bakú

Sin Antonelli en pista, que largará 16°, se inició la lucha por el pase a la Q3. Apenas salió a pista, Lindblad se fue de largo en la 4 por la escapatoria.

Mientras todos los equipos salieron de entrada, hacían dos vueltas de calentamiento y marcaban sus primeros tiempos, recién ahí los Alpine salieron a pista a 9 minutos del final, para quedarse en pista hasta el final. Con Gasly pegado al argentino.

También fueron dos vueltas de calentamiento, por lo que abrieron el primer intento a menos de 6 minutos del final.

En el primer intento, y con récord en el último sector, Gasly quedó 7° con 1m 44,106s, mientras Colapinto estaba detrás de Sainz en el 11° con 1m44,869s. El francés aprovechó el rebufo del argentino, sin dudas.

Colapinto debió hacer un último intento para pasar a la Q3 y lo logró con lo justo, andando solo en la pista Con 1m 44,683s, le sacó apenas 92 milésimas a Bearman, que quedó 11°.

Eliminados además Lawson, Albon, Ocon y Lindblad, por lo que los dos Alpine pasaron a la Q3, mientras que Sainz sorprendió pasando como 9°.

Qué pasó en la Q3 de Bakú

Tras dos vueltas de calentamiento y luego del primero de todos, Colapinto quedó 7° con 1m 45,769, mientras que Gasly estaba afuera con 1m 47,105s. El argentino, a 1,066s del mejor que era Hadjar en su retorno en Red Bull.

Cuando iniciaba el segundo intento, Antonelli se pegó en la curva 1, salió la bandera amarilla y Colapinto debió abortar. El líder rompió la suspensión y no pudo seguir, quedando 15° y a salvo por solo 2 décimas con el Audi de Bortoleto.

Al hacer el último intento, Gasly bajó el tiempo inicial del argentino en 1m45,277 y Colapinto, que había arrancado dos décimas abajo del francés en el primer sector, hizo récord en el último y lo superó con 1m 45,106s.

Gasly hizo un tercer intento y lo superó al argentino con 1m 44,489s. Colapinto la inició rápido pero cuando ya vio que su lugar estaba asegurado en la Q2 levantó, quedando 12°, con el francés 6°.

Con la pista mejorada en cada vuelta, los Williams sorprendieron metiéndose cómodos en la Q2, lo mismo que los Haas. Ambos trajeron actualizaciones, como McLaren y Audi.

Sin embargo, afuera quedaron los dos Audi, de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg, además de Alonso, Pérez, Stroll y Bottas.

Los tiempos de la FP3

Los tiempos de la FP2

>>Leer más: Una primera práctica para Franco Colapinto con poco para decir en Bakú

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