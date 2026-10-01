Una miniserie dramática de época llegó con expectativas a Netflix

Entre los estrenos de octubre se hizo paso “Al este del Edén” , una miniserie dramática de época que no va a tardar en enamorar a los usuarios de Netflix . Se trata de una producción creada por Zoe Kazan, nieta de Elia Kazan, quien llevó esta misma historia al cine en 1955, y protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

“Al este del Edén” está basada en la novela homónima de John Steinbeck, publicada en 1952. La trama sigue a las familias Trask y Hamilton en el valle de Salinas, California, desde la Guerra de Secesión hasta la Primera Guerra Mundial. El elemento desestabilizador es la llegada de Cathy, cuyas decisiones inmorales afectan a la familia y a su voluntad de reescribir su destino.

La producción de 7 capítulos explora la complejidad que deviene del ser humano a lo largo de tres generaciones que se sienten actuales. La trama indaga en la capacidad humana para elegir entre el bien y el mal, así como la posibilidad de que el mal se esconda en la bondad, en la belleza o en el amor.

De qué se trata “Al este del Edén”

La miniserie se sitúa a principios del siglo XX en el valle de Salinas, California, donde los hermanos Trask intentan reescribir su destino y deshacerse de la herencia de conflictos del pasado. Esto se ve afectado cuando, de manera misteriosa, entra en escena una enigmática y manipuladora mujer llamada Cathy Ames, quien termina profundizando la rivalidad entre ambos.

Esta antiheroína y su sed de libertad irá cautivando y destruyendo todo a su paso. Mientras tanto, la historia se transforma en una especie de saga familiar que atraviesa generaciones y carga con secretos, mentiras, traiciones y conflictos entre padres e hijos. La miniserie se pregunta si las personas están destinadas a repetir los errores de sus padres o si son completamente libres para elegir su propio camino. Y, diferenciándose de las adaptaciones anteriores, esta nueva versión de “Al este del Edén” le otorga un papel mucho más central a la vida personal de Cathy.

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Trailer de “Al este del Edén”