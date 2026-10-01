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Una miniserie dramática de época llegó con expectativas a Netflix

Protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist, la historia está basada en una icónica novela y cuenta con 7 episodios

1 de octubre 2026 · 16:26hs
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Florence Pugh protagoniza esta emocionante historia de época en Netflix

Florence Pugh protagoniza esta emocionante historia de época en Netflix

Entre los estrenos de octubre se hizo paso “Al este del Edén”, una miniserie dramática de época que no va a tardar en enamorar a los usuarios de Netflix. Se trata de una producción creada por Zoe Kazan, nieta de Elia Kazan, quien llevó esta misma historia al cine en 1955, y protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

“Al este del Edén” está basada en la novela homónima de John Steinbeck, publicada en 1952. La trama sigue a las familias Trask y Hamilton en el valle de Salinas, California, desde la Guerra de Secesión hasta la Primera Guerra Mundial. El elemento desestabilizador es la llegada de Cathy, cuyas decisiones inmorales afectan a la familia y a su voluntad de reescribir su destino.

La producción de 7 capítulos explora la complejidad que deviene del ser humano a lo largo de tres generaciones que se sienten actuales. La trama indaga en la capacidad humana para elegir entre el bien y el mal, así como la posibilidad de que el mal se esconda en la bondad, en la belleza o en el amor.

>>Leer más: Netflix: un enigmático thriller policial de los 2000 volvió con toda

De qué se trata “Al este del Edén”

La miniserie se sitúa a principios del siglo XX en el valle de Salinas, California, donde los hermanos Trask intentan reescribir su destino y deshacerse de la herencia de conflictos del pasado. Esto se ve afectado cuando, de manera misteriosa, entra en escena una enigmática y manipuladora mujer llamada Cathy Ames, quien termina profundizando la rivalidad entre ambos.

Esta antiheroína y su sed de libertad irá cautivando y destruyendo todo a su paso. Mientras tanto, la historia se transforma en una especie de saga familiar que atraviesa generaciones y carga con secretos, mentiras, traiciones y conflictos entre padres e hijos. La miniserie se pregunta si las personas están destinadas a repetir los errores de sus padres o si son completamente libres para elegir su propio camino. Y, diferenciándose de las adaptaciones anteriores, esta nueva versión de “Al este del Edén” le otorga un papel mucho más central a la vida personal de Cathy.

>>Leer más: Netflix estrenó una thriller basado en hechos reales que sigue a un criminal polémico

Trailer de “Al este del Edén”

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