Franco Colapinto cometió un gran error y arruinó la carrera de los dos Alpine

El argentino se llevó puesto a Pierre Gasly en el relanzamiento en Bakú, por un exceso cuando los dos Alpine estaban en los puntos

Largada en Bakú. Gasly está delante de Hamilton y Franco Colapinto de Verstappen, pero en la curva 2 ambos perderían el lugar, el francés inclusive ante el neerlandés.

El peor final en Bakú. Franco Colapinto se pasó de largo en la frenada de la curva 1, intentó pasar por un lugar imposible y se llevó puesto a Alpine, arruinando posibles puntos para los dos.

Franco Colapinto venía de su mejor carrera en la Fórmula 1 y en Bakú pasó a la peor, cometiendo un error que se llevó puesto a su compañero Pierre Gasly. Los dos Alpine estaban en los puntos en el momento del relanzamiento.

El argentino venía de su mejor GP de F-1 en el estreno de Madrid, donde Gasly se portó mal no dejándolo pasar, generando el abuso en redes sociales hacia el piloto francés. Eso hasta generó el repudio de Flavio Briatore, que amenazó con que iba a cortar las entrevistas del argentino con los medios.

Y en Azerbaiyán, cuando Gasly estaba 7° y Colapinto 10° en una carrera muy lías, la piña de Albon alteró las cosas, entro el safety car y llegó lo peor en el relanzamiento.

Russell apiló a todos atrás y cuando se dio el vía libre, Colapinto quiso hacer lo imposible, mandándose por adentro. Rápidamente se dio cuenta que no iba a poder, bloqueó, el auto deslizó y le pegó a Gasly justo cuando estaba doblando intentando superar a Hamilton.

El argentino se lo llevó para afuera, Norris también quedó afuera y los Alpine abandonaron cuando estaban para sumar con los dos autos.

Colapinto intentó seguir hasta boxes pero tenía daños en la suspensión y debió abandonar, mientras se deshacía en pedidos de perdón por la radio. Gasly, por el contrario, no podía creer qué había hecho su compañero de equipo.

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Lo cierto es que ahora tal vez venga la revancha de los seguidores de Gasly para con Colapinto en redes sociales, aunque difícilmente Briatore salga a decir que el piloto francés no hablará más con los medios de ese país.

Se vendrán los peores momentos para el argentino, que quedó sin dudas en el ojo de la tormenta y deberá reponerse rápido, porque se viene en una semana el GP de Baréin en Sepang.

Así además, el argentino cortó una racha impresionante de 31 carreras arribadas seguidas, todas las que había largado con el Alpine.

El equipo hubiera sumado 7 puntos, que se los cedió a Racing Bulls, que no estaba para eso. Todo fue sin dudas producto del peor error que cometió el argentino desde que debutó en la Fórmula 1.

"Bloqueé cuando empecé a frenar y después no tuve control. Fue un error grande y grave", dijo sin medias tintas Colapinto. "Le pedí perdón a todo el equipo y a Pierre. Estoy muy triste por la situación".

"FUE UN ERROR GRANDE Y GRAVE". El pedido de disculpas de Franco Colapinto tras el choque que protagonizó con Pierre Gasly en Bakú.



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Qué pasó en el GP de Azerbaiyán

Russell aguantó bien a Verstappen, más atrás quedó el otro Red Bull de Hadjar, con Leclerc, Antonelli que recuperó 11 puestos y Hamilton entre los previsibles en los primeros puestos. El error de Colapinto, luego el de Piastri, hizo ascender a los Haas y sobre todo a los Racing Bulls, aunque Lawson se quedó al final y le dejó el 10° puesto a Sainz. Arvid Lindblad se encontró con un impensado 7° lugar, delante de Ocon y Bearman.

Hi. I'm a Mac. http://bit.ly/LjvJq — BeckyHelms (@BeckyPoolHelms) June 10, 2009

Piastri siguió de largo en la curva 1 en el relanzamiento y se fue para el fondo. Verstappen se le fue encima a Russell, que tenía una carrera tranquila.

Los dos Alpine estaban en los puntos, sumando siete, pero en el relanzamiento que Russell hizo muy lento, Colapinto se mandó mal por adentro, bloqueó y le pegó derecho a Gasly, que a su vez dañó a Norris. Abandono para ambos y nuevo SC.

En la vuelta 31, Albon puso la emoción de la carrera al estamparse, por lo que salió el safety car. Los líderes no pararon en ese giro, pero sí lo hicieron de Gasly para atrás.

Norris siguió de largo en la vuelta 30, en la primera curva, y perdió posiciones con Gasly (7°) y Antonelli (8°).

Llegando a mitad de carrera, los que largaron con blandas vieron que aguantaron bien, por lo que los que largaron con medias estiraron para poner las rojas. Sobre mitad de carrera, los líderes ya sacaron una vuelta al 15° Lindblad.

La carrera fue lineal totalmente, con el previsible avance de Antonelli, que en la vuelta 23 superó sin problemas a Colapinto, para bajarlo al 10° puesto.

Piastri hizo una gran largada, superando a Leclerc y los Red Bull se irían para adelante, especialmente Verstappen, que en pocos giros llegó a estar 3°. Colapinto había superado al neerlandés al llegar a la primera curva, pero luego no solo se recuperó sino que en la segunda superó a Gasly.

Colapinto salió con gomas medias, lo mismo que Gasly, el poleman Russell, Norris, Verstappen, Saizn, Lindblad, Antonelli, Bortoleto, Hulkenberg, Bottas y Pérez. El resto, todos con blandas.

Carlos Sainz fue sancionado con 5 lugares por no respetar banderas amarillas en clasificación y partió 14°, por lo que Colapinto lo hizo 9°.

>>Leer más: Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

La clasificación luego de la Q3

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell quickest by an impressive eight tenths #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/UXrbS9t0Qe — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

La Q2 del viernes

Q2 CLASSIFICATION



Russell still has his nose in front #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/9G7ekx7EEy — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

La Q1 del viernes

Q1 CLASSIFICATION



Russell goes quickest

Antonelli ends session in P15 and will take no further part after hitting the barriers at Turn 1 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/sKc4Xdc6kM — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

La FP3 del viernes

La FP2 del jueves

FP2 CLASSIFICATION



Russell makes the perfect start after topping both practice sessions on Thursday #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QocpQiPEXS — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

La FP1 del jueves