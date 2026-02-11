Colapinto confirmó que sufrió "problemas" y afirmó que "van a llegar muchas más cosas"
El argentino giró con el A526 de Alpine en Baréin, pero no tuvo un buen comienzo y sufrió un desperfecto en su auto. "Es parte de los nuevos autos", sentenció
11 de febrero 2026·16:39hs
Franco Colapinto tuvo “problemas” esta mañanaen la primera sesión de los tests oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin, pero él mismo se encargó de llevar tranquilidad a los fanáticos y mantener las expectativas de mejorar durante este 2026.
El miércoles comenzó con el pie izquierdo para el argentino, quien sufrió un desperfecto en su auto que forzó la primera bandera roja de la temporada y lo llevó a ser el piloto que menos vueltas dio en toda la jornada, incluyendo la sesión de la tarde en la que estuvo su compañero Pierre Gasly.
Las dificultades que padeció el A526 de Alpine y las demoras en el inicio acortaron el tiempo de trabajo del pilarense, que estuvo más de una hora en el box a la espera del reacondicionamiento del auto. En total, acumuló apenas 28 giros, mientras que el francés alcanzó a completar 49 vueltas.
Las primeras sensaciones de Franco Colapinto en Baréin
“Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas. Es parte de las pruebas y de las cosas propias de los autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos y ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar”, expresó Colapinto según consignó el medio especializado Motorsport.
El argentino de 22 años señaló que esta nueva generación de monoplazas “es diferente”, por lo que antes de compartir su opinión sobre los cambios deberá “esperar y ver”.
“Tengo solo un par de días en el auto y el proceso de los equipos es distinto. Estamos eligiendo intentar aprender lo máximo posible y maximizar las vueltas que estamos dando. Creo que todavía hay mucho por encontrar y mucho por mejorar en cada equipo y en cada auto, así que es muy temprano para decir si me gusta o no me gusta”, sostuvo.
La mirada al futuro
A pesar del mal trago que sufrió en esta primera jornada en el circuito de Sakhir, Colapinto afirmó que “van a llegar muchas más cosas” y que está “seguro de que eso va a cambiar un poco cómo reaccionan los autos y cómo los manejan”.
“Es diferente, eso es lo principal, no se parece en nada a lo que uno hubiera esperado del auto del año pasado, pero estamos aprendiendo juntos e intentando sacarle el máximo”, remarcó el argentino.
Tras esta primera sesión, Colapinto tendrá descanso el jueves debido a que Gasly será quien tomará el volante del A526 durante ambas sesiones, pero el viernes tendrá su turno con ocho horas de entrenamiento (es dos tandas de cuatro horas cada una), de la cual la última será transmitida en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium, entre las 12 y las 13 de Argentina.
