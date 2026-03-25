Taxis con arte local: buscan transformar los autos de Rosario en un museo sobre ruedas

Con el objetivo de cambiar la imagen del servicio, una agrupación de taxistas presentó este miércoles un proyecto para intervenir los autos negros y amarillos con obras de artistas locales. La propuesta se presentó este miércoles en la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal, con la idea de que los primeros coches puedan estar circulando durante la realización de los Juegos Suramericanos que tendrán a Rosario como una de sus principales sedes.
La idea llegó de la mano de una taxista integrante de She Taxi, la aplicación que reúne a conductoras de taxis y remises. La propuesta de pintar o plotear los vehículos con el diseño de artistas locales es parte de un plan más general de revalorización del taxi que busca convertir el servicio en un museo a cielo abierto.
Una propuesta similar se implementó en la ciudad de Buenos Aires hace dos años, cuando se pusieron en marcha los primeros 30 taxis intervenidos por reconocidos artistas plásticos, quienes pintaron los vehículos con famosas obras y homenajes a diferentes personalidades argentinas. En la lista de los artistas que plasmaron su arte en los taxis se encuentran Marta Minujín, Milo Lockett y Ricardo Celma.
El proyecto presentado en el Concejo Municipal busca mejorar la imagen del servicio, la experiencia de los pasajeros y dinamizar el entorno urbano poniendo creaciones artísticas a circular en la calle. Para los artistas locales implica también una nueva forma de mostrarse e interactuar con el público.
La iniciativa se relaciona con una ordenanza recientemente aprobada que habilita a los taxis a sumar publicidad en el techo, puertas traseras y luneta.
Barbara Berlande estudió producción y realización audiovisual en la Universidad Abierta Interamericana y desde hace cinco años es titular de una licencia de taxis. La conductora es también la mentora del proyecto que se presentó en el Concejo Municipal.
"Generalmente cuando vamos al Concejo a hablar del servicio de taxis nos centramos en las tarifas, en la baja rentabilidad o en la competencia de los servicios ilegales. Pero esta vez, traemos propuestas para mejorar la experiencia de viajar en taxi", señala Berlande.
El proyecto, continua, busca mostrar la trascendencia que tiene la ciudad en el campo del arte. "Es mostrar lo que somos y cómo podemos innovar, aún en momentos difíciles", sostiene y considera que toda la ciudad tendrá un beneficio "ya que se podrán apreciar obras de arte paseando por la calle las 24 horas del día".
La iniciativa estipula que los taxis podrán ser intervenidos _pintados o ploteados_ en las puertas traseras y el baúl. En tanto, conservarán el frente de color negro y el techo amarillo, tal como indica la normativa vigente. El costo del trabajo podría asumirse mediante un subsidio del municipio o la búsqueda de empresas privadas que apoyen la iniciativa.
La convocatoria a los artistas para plasmar sus obras en los vehículos privilegiará a los creadores de la ciudad y la idea es que los diseños surjan de un diálogo con los conductores. "Queremos que cada intervención pueda reflejar la historia y los gustos de quien está frente al servicio, para que los choferes se puedan apropiar del vehículo y tengan un sentido de pertenencia", explica Berlande e imagina que estas imágenes "invitarán a la conversación con los pasajeros".
Las temáticas serán libres, sólo quedarán excluidas aquellas que hagan alusión a clubes de fútbol, a excepción de la selección nacional, partidos políticos o que inciten a la discriminación o la violencia.
En el interior de los vehículos se colocará además una pequeña cartelería con un código Qr que permita acceder a la biografía y obras del autor del diseño que exhibe el coche.
Los Juegos Sudamericanos, en la mira
Para la autora de la iniciativa, la propuesta puede aportar a los trabajos que se realizan en la ciudad de cara a los próximos Juegos Suramericanos, el evento deportivo internacional que se desarrollará en septiembre en la provincia.
Rosario será una de las principales sedes de la competencia ya que será la localidad que mayor cantidad de disciplinas albergará. Las otras dos sedes del gran evento deportivo son Santa Fe y Rafaela. Durante quince días, del 12 al 26 de septiembre, la ciudad recibirá a más de 4 mil atletas de más de quince países.
"Es una gran oportunidad para mostrar la capacidad de la ciudad, el cuidado de uno de sus servicios públicos más importantes y el respeto a sus artistas", subraya Berlande y repite "es una forma para que tanto los rosarinos como quienes nos visiten conozcan mejor todo lo que la ciudad tiene para dar".
Noticias relacionadas
Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte
Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte
Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario
El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo
Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno
Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced
La Fifa otra vez inhibió a Newell's por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos
Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor
Lo último
Irán afirma que atacó con misiles el portaaviones de EEUU Abraham Lincoln en el mar Arábigo
Otra Semana Santa sin el Vía Crucis del padre Ignacio: será virtual por tercer año seguido
"Histórico": Brasil presentó el primer caza supersónico producido íntegramente en América Latina
Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi
La policía detuvo en Villa Gobernador Gálvez al presunto líder de la hinchada y a otras tres personas, en una causa que investiga amenazas y pedidos de dinero a Diego Lavezzi, actual presidente del club.
La Ciudad
Otra Semana Santa sin el Vía Crucis del padre Ignacio: será virtual por tercer año seguido
Política
Pullaro endurece su tono ante Milei: "La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes"
Negocios
Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno
El Mundo
Irán afirma que atacó con misiles el portaaviones de EEUU Abraham Lincoln en el mar Arábigo
LA CIUDAD
El dramático testimonio de la abuela de la nena atacada por un perro pitbull
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno
Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced
La Fifa otra vez inhibió a Newell's por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos
Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor
Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos debe jugar en poco más de un mes
Ovación
OVACIÓN
Un ingeniero será el árbitro entre Newell's y Acasusso por la Copa Argentina
Un ingeniero será el árbitro entre Newell's y Acasusso por la Copa Argentina
Central retoma las prácticas, con Atlético Tucumán en el horizonte y un ojo en la Copa
Los pibes del sub-20 de Newell's adelantan su regreso para estar en la Copa Argentina
Policiales
Policiales
Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi
Fray Luis Beltrán: un joven fue baleado y los vecinos lincharon a un sospechoso de 16 años
Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora
Denunció que quisieron robarle el auto y terminó detenido con dos armas de fuego
La Ciudad
La Ciudad
Otra Semana Santa sin el Vía Crucis del padre Ignacio: será virtual por tercer año seguido
Taxis con arte local: buscan transformar los autos de Rosario en un museo sobre ruedas
El dramático testimonio de la abuela de la nena atacada por un perro pitbull
Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte
La Ciudad
El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo
Negocios
La santafesina premiada por su pastelería argentina sin gluten
Información General
Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que conmovió por su lucha por la eutanasia
Política
Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced
Política
Multitud y memoria en la Plaza de Mayo a 50 años del golpe
Policiales
Denunció que quisieron robarle el auto y terminó detenido con dos armas de fuego
Información General
Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor
La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados
Economía
Industria láctea: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima
Información General
Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, no irá presa y vuelve a Argentina
Policiales
Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser
Ovación
Newell's: quién viene abajo ante el panorama de lesiones en el lateral derecho
Ovación
Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla
Política
Rosarino contó cómo fue estudiar en un Liceo Militar en la última dictadura y sufrió amenazas de muerte
La Ciudad
Santa Fe busca prevenir la violencia digital en las instituciones educativas
Política
Victoria Villarruel: "Vivimos el espejismo de una política de derechos humanos"
La Ciudad
Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario
La Ciudad
Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas
LA CIUDAD
Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas
Política
Pullaro, a 50 años del golpe: "En Santa Fe, la memoria es una política de Estado"