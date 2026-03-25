Taxis con arte local: buscan transformar los autos de Rosario en un museo sobre ruedas

La iniciativa fue presentada en el Concejo y apunta a intervenir unidades negras y amarillas con obras de artistas locales para renovar la imagen del servicio de cara a los Juegos Suramericanos.

Con el objetivo de cambiar la imagen del servicio, una agrupación de taxistas presentó este miércoles un proyecto para intervenir los autos negros y amarillos con obras de artistas locales . La propuesta se presentó este miércoles en la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal, con la idea de que los primeros coches puedan estar circulando durante la realización de los Juegos Suramericanos que tendrán a Rosario como una de sus principales sedes.

La idea llegó de la mano de una taxista integrante de She Taxi, la aplicación que reúne a conductoras de taxis y remises. La propuesta de pintar o plotear los vehículos con el diseño de artistas locales es parte de un plan más general de revalorización del taxi que busca convertir el servicio en un museo a cielo abierto.

Una propuesta similar se implementó en la ciudad de Buenos Aires hace dos años, cuando se pusieron en marcha los primeros 30 taxis intervenidos por reconocidos artistas plásticos, quienes pintaron los vehículos con famosas obras y homenajes a diferentes personalidades argentinas. En la lista de los artistas que plasmaron su arte en los taxis se encuentran Marta Minujín, Milo Lockett y Ricardo Celma .

El proyecto presentado en el Concejo Municipal busca mejorar la imagen del servicio , la experiencia de los pasajeros y dinamizar el entorno urbano poniendo creaciones artísticas a circular en la calle. Para los artistas locales implica también una nueva forma de mostrarse e interactuar con el público.

La iniciativa se relaciona con una ordenanza recientemente aprobada que habilita a los taxis a sumar publicidad en el techo, puertas traseras y luneta.

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Color en las calles de Rosario

Barbara Berlande estudió producción y realización audiovisual en la Universidad Abierta Interamericana y desde hace cinco años es titular de una licencia de taxis. La conductora es también la mentora del proyecto que se presentó en el Concejo Municipal.

"Generalmente cuando vamos al Concejo a hablar del servicio de taxis nos centramos en las tarifas, en la baja rentabilidad o en la competencia de los servicios ilegales. Pero esta vez, traemos propuestas para mejorar la experiencia de viajar en taxi", señala Berlande.

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El proyecto, continua, busca mostrar la trascendencia que tiene la ciudad en el campo del arte. "Es mostrar lo que somos y cómo podemos innovar, aún en momentos difíciles", sostiene y considera que toda la ciudad tendrá un beneficio "ya que se podrán apreciar obras de arte paseando por la calle las 24 horas del día".

La iniciativa estipula que los taxis podrán ser intervenidos _pintados o ploteados_ en las puertas traseras y el baúl. En tanto, conservarán el frente de color negro y el techo amarillo, tal como indica la normativa vigente. El costo del trabajo podría asumirse mediante un subsidio del municipio o la búsqueda de empresas privadas que apoyen la iniciativa.

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La convocatoria a los artistas para plasmar sus obras en los vehículos privilegiará a los creadores de la ciudad y la idea es que los diseños surjan de un diálogo con los conductores. "Queremos que cada intervención pueda reflejar la historia y los gustos de quien está frente al servicio, para que los choferes se puedan apropiar del vehículo y tengan un sentido de pertenencia", explica Berlande e imagina que estas imágenes "invitarán a la conversación con los pasajeros".

Las temáticas serán libres, sólo quedarán excluidas aquellas que hagan alusión a clubes de fútbol, a excepción de la selección nacional, partidos políticos o que inciten a la discriminación o la violencia.

En el interior de los vehículos se colocará además una pequeña cartelería con un código Qr que permita acceder a la biografía y obras del autor del diseño que exhibe el coche.

Los Juegos Sudamericanos, en la mira

Para la autora de la iniciativa, la propuesta puede aportar a los trabajos que se realizan en la ciudad de cara a los próximos Juegos Suramericanos, el evento deportivo internacional que se desarrollará en septiembre en la provincia.

Rosario será una de las principales sedes de la competencia ya que será la localidad que mayor cantidad de disciplinas albergará. Las otras dos sedes del gran evento deportivo son Santa Fe y Rafaela. Durante quince días, del 12 al 26 de septiembre, la ciudad recibirá a más de 4 mil atletas de más de quince países.

"Es una gran oportunidad para mostrar la capacidad de la ciudad, el cuidado de uno de sus servicios públicos más importantes y el respeto a sus artistas", subraya Berlande y repite "es una forma para que tanto los rosarinos como quienes nos visiten conozcan mejor todo lo que la ciudad tiene para dar".