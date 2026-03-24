La Capital | Política | terror

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

Sellaron el destino de los secuestrados en la ex-Jefatura de Policía. Uno murió preso, del otro persisten dudas de su deceso en Formosa en 1986

24 de marzo 2026 · 17:45hs
Los lugares de tortura en el Pozo

Los lugares de tortura en el "Pozo", en la antigua Jefatura de Policía de Rosario.

A partir de 1976 y hasta 1979 funcionó en Rosario el Servicio de Informaciones (SI). El comandante de Gendarmería Agustín Feced, jefe de la policía provincial intervenida, era el "Uno" y participaba personalmente tanto en los secuestros como en la tortura de los cientos de detenidos que pasaron por el "Pozo", que funcionó en lo que hoy es la sede del Gobierno de Santa Fe y en esos años manchados era la Jefatura de Policía (Moreno entre San Lorenzo y Santa Fe). En el mejor de los casos, entraban y salían vehículos celulares con detenidos y autos Falcon de color verde, no oficiales, con otros apresados. A medida que algunos iban recuperando su libertad, los menos, dos nombres retumbaban en sus conversaciones: Feced y José "Ciego" Lo Fiego.

Por el SI pasaron alrededor de 2 mil personas durante 1976 y 1979. El intendente era el capitán de navío Augusto Félix Cristiani, de quien se decía que vivía en una mansión sobre bulevar Oroño y se contaban todo tipo de historias non sanctas.

Sus funcionarios fueron Alberto Mario Casanova, José María Cristía, Jorge Luis Baraldi, Horacio Carlos Álvarez y Héctor Prat, entre otros a lo largo de sus cinco años de gestión. Pero de ellos los rosarinos se enteraban por el diario. En tanto, Lo Fiego y Feced eran los nombres del miedo y el terror.

Luis Megía, uno de los tantos exdetenidos políticos que pasó por el CCD, describió así su experiencia a un medio en 2008: "Estábamos en el medio de la ciudad. Todos los que pasamos por ahí y vivíamos en el 'Pozo' veíamos pasar la gente por la calle, era estar vivo pero fuera de la realidad. Veíamos que la gente seguía con lo suyo, pasaba por ahí sin saber que nosotros estábamos ahí abajo, que habíamos sido torturados, golpeados. Estábamos muy cerca, pero en otro mundo". Un inframundo en el cual tenían recreos espaciados en la terraza e, inclusive, algunos familiares que sabían que estaban allí hacían guardias par verificar posibles traslados.

>>Leer más: Contundente testimonio contra Lo Fiego y Marcote

El "Ciego" Lo Fiego

Lo Fiego, alias el “Ciego” o “Doctor Mortensen”, era conocido. Los antiguos funcionarios de Jefatura, los administrativos, lo conocían muy bien. "Feced era implacable, un hijo de puta con todo y con todos. Al Ciego lo vimos crecer ahí, era un hombre duro pero, ante el amparo de Feced, terminó haciendo lo que hizo", recordaría años después un funcionario policial ya jubilado, que por esos años tenía a su hijo detenido por causas políticas.

Lo Fiego, líder de los torturadores del centro clandestino, ingresó el 31 de enero de 1972 como suboficial subayudante al Comando Radioeléctrico. Luego pasó por la comisaría 17ª, Seguridad Personal y, en abril de 1976, ya como oficial auxiliar comenzó a formar parte de la nómina del Servicio de Informaciones, convirtiéndose en el líder de los torturadores.

Tres de sus excompañeros del Colegio Sagrado Corazón, en el que cursó parte de sus estudios, fueron perseguidos y torturados por Lo Fiego: Ernesto Víctor Enrique Traverso (secuestrado en 1977 y cuyos restos fueron identificados por el EAAF en febrero de 2019), Fernando Alberto Belizán (fusilado en Tucumán en 1976) y Francisco José Iturraspe (exiliado en la década del 70 en Venezuela). También uno de los primos de Lo Fiego cayó preso y fue sometido a distintas sesiones de picana por el mismísimo “Mengele”, otro de sus apodos.

lofiego
José

José "Ciego" Lo Fiego.

Lo Fiego fue arrestado en agosto de 1984 acusado de secuestro, torturas y desaparición de personas. Sin embargo, en junio de 1987 fue desprocesado gracias a la llamada ley de obediencia debida. Sin ningún proceso en su contra y con el indulto de esa ley, fue ascendido a comisario principal y pasado a disponibilidad en 1998.

Las reaperturas de las causas de lesa humanidad en los Tribunales Federales de Rosario derivaron en un pedido de captura de Lo Fiego, quien se entregó en 2004. Durante la investigación, en diferentes indagatorias reivindicó el uso de la picana eléctrica como método para las supuestas confesiones y dijo que actuó obedeciendo órdenes.

Los abogados que llevaron la causa en su contra destacaron que aportó datos certeros, tanto que creyeron que tenía un registro de lo que había ocurrido. "Se ordenaron no menos de 30 ampliaciones de indagatoria, prácticamente hubo exceso probatorio”, explicaron en distintas entrevistas periodísticas.

>>Leer más: El robo que evidenció la inestabilidad de la democracia: a 40 años del copamiento a los tribunales provinciales

El "Ciego” cumplía su condena en el Penal de Ezeiza, de donde había pedido salir a su casa por problemas de salud, solicitud que fue denegada ya que no contaba con nadie para cuidarlo.

Algo parecido había ocurrido en 2010, cuando la defensa solicitó que hasta que las condenas quedaran firmes se le otorgara la domiciliaria. Sin embargo, la movilización de familiares, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas impidió ese beneficio.

Lo Fiego murió en cárcel común a los 72 años, pero durante dos décadas gozó de su indulgencia. Fue el miércoles 7 de julio de 2021. Estaba internado desde el 1º de ese mes, cuando fue "derivado de urgencia al hospital Eurnekián de Ezeiza por mal estado general con ictericia generalizada de impregnación en contexto de cáncer de páncreas en estado avanzado", según detalló el informe oficial. No tuvo ningún familiar a mano que se ocupara de él ni de su cuerpo.

El comandante Feced

El jefe de todo, el dueño de los demonios, era Feced, santafesino, nacido en Acebal el 11 de junio de 1921. Hizo su carrera en Gendarmería, donde llegó a comandante, y formó parte del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino desde junio de 1974, antes del comienzo de la dictadura. Luego le ordenaron intervenir la Policía de Santa Fe. En un comunicado brindado el día que asumió, detalló su futuro accionar: "A los extremistas les digo que, a partir de este momento, tienen 12 horas para abandonar la ciudad. Si no, los acompañaremos a cementerio".

Participó personalmente en secuestros, en sesiones de tortura y en los asesinatos que se llevaron a cabo, a menudo, en lugares lejanos y que, a veces, se hacían pasar como enfrentamientos entre la policía y los militantes armados. Usaba las técnicas de guerra contrarevolucionaria implementada por el Ejército francés con militantes del Frente de Liberación de Argelia en la década del 60, durante la guerra por la liberación.

En distintas investigaciones realizadas tras el final de la dictadura se constató que cerca de mil personas fueron desaparecidas en Santa Fe y Rosario. En el marco de la causa Feced, el gendarme fue acusado de 270 crímenes de lesa humanidad.

image
El comandante de Gendarmería Agustín Feced.

El comandante de Gendarmería Agustín Feced.

En 1983, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas lo acusó con una gran cantidad de documentación en la que se presentaron nombres de personas desaparecidas, listas de sus colaboradores y se denunciaron entierros anónimos. El 11 de septiembre de 1984, Feced declaró que él recibía órdenes, que actuaba "bajo control operacional". Manifestó, además, que "de cada uno de los tipos de procedimientos realizados" estaban los partes archivados en la Policía de Rosario.

>>Leer más: La causa Feced III continúa en los Tribunales Federales de Rosario

Al pasar la causa a la Justicia federal de Rosario, en 1986, la investigación a cargo de los militares ya llevaba tres años en curso. Feced se hallaba preso desde la apertura del caso (31 de enero de 1984) y en prisión preventiva rigurosa, lo que le prohibía siquiera recibir visitas. O, al menos, esa es la versión oficial. El represor estuvo en el hospital Español, luego en el de Granadero Baigorria y, por último, en el edificio de Gendarmería, en la ciudad de Buenos Aires.

En 1985, según se informó, fue trasladado al Hospital Militar de Campo de Mayo para someterlo a una cirugía de corazón. Una vez allí, los médicos y psiquiatras de Gendarmería le diagnosticaron demencia senil, quedando exento de tener que volver a declarar. Investigaciones posteriores corroboraron que Feced viajó, previo paso por esa institución média, a la provincia de Formosa con la finalidad de planificar un viaje a Paraguay. Cabe resaltar que, pese a todo, técnicamente continuaba detenido.

Muerte en Formosa

En el folio Nº 5.228 de la causa federal Nº 47.913 se sostiene que el 21 de julio de 1986, más precisamente a las 3.30, Feced, de 65 años, moría como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático en Formosa. Con toda la evidencia en contra, con cientos de declaraciones que lo implicaban de lleno frente a sus detenidos como un verdugo implacable, un certificado de defunción, un declarante y una testigo acreditaron su muerte. Una investigación del periodista Carlos Del Frade puso el foco en una duda: ¿Feced estaba muerto?

En pleno juicio a los militares, uno de los pilares de la causa moría dejando abierta una investigación que, por consecuencia, absolvería a muchos represores. En julio de 1986 se publicó un obituario en el diario La Mañana: "Comandante mayor de Gendarmería Nacional, Agustín Feced. Falleció el 21 de julio de 1986. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y comunican a sus amistades que sus restos fueron inhumados ayer, a las 17.30, desde casa velatoria España 742".

Las dudas

Sin embargo, en los registros del cementerio no aparece la inhumación. Hay un nicho con su nombre en un espacio de las alturas, pero a Del Frade los enterradores le dijeron que es poco probable que esté allí. El periodista, hoy diputado provincial, se topó con testigos que lo recordaban bien, con un hombre que aseguró haberlo visto y con otro al que Feced le dijo que "iba a morir a Formosa".

Una ficha de hotel registró como pasajero a un tal Feced en el Ariston de Rosario. El papel esgrimía que se había alojado allí el 29 de julio de 1988, en la habitación 111, e indicaba que el pasajero venía de Buenos Aires. También figuraba su número de documento y en profesión decía "militar". Y, por último, aparecía su firma. Pero esa rúbrica nunca se peritó. Dos años después de muerto, la figura cadavérica de un tal Feced volvía a Rosario.

El 15 de diciembre de 1989 los miembros de la Cámara Federal en lo Penal de Rosario declararon "el sobreseimiento definitivo en la presente causa, por extinción de la acción penal, respecto del imputado Agustín Feced". La muerte del excomandante derivaba en la finalización de la investigación. Tal vez Feced no haya muerto ese 21 de julio de 1986, tal vez su cadáver nunca sea exhumado.

Noticias relacionadas
La polémica en el marco del 24 der marzo llegó a París

Escándalo en París: sacaron de la Casa Argentina una placa en homenaje a los 30 mil desaparecidos

Multitudinaria marcha y concentración en la ciudad de Buenos Aires a 50 años del golpe.

Multitud y memoria en la Plaza Mayo, a 50 años del golpe

El psicólogo rosarino Claudio Altisen, autor de Contramarcha

Rosarino contó cómo fue estudiar en un Liceo Militar en la última dictadura y sufrió amenazas de muerte

Multitudinaria marcha en Rosario por el 24 de marzo 

Nunca Más: a 50 años del golpe, Rosario llamó a sostener la memoria y enfrentar el presente

Ver comentarios

Las más leídas

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Lumilagro borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China

Lumilagro borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China

Jerónimo Russo, el asistidor que aprovechó su oportunidad y puso a Newells en ganador

Jerónimo Russo, el asistidor que aprovechó su oportunidad y puso a Newell's en ganador

Lo último

Economía apura los fondos de despido para lograr financiamiento

Economía apura los fondos de despido para lograr financiamiento

Victoria Villarruel: Vivimos el espejismo de una política de derechos humanos

Victoria Villarruel: "Vivimos el espejismo de una política de derechos humanos"

Escándalo en París: sacaron de la Casa Argentina una placa en homenaje a los 30 mil desaparecidos

Escándalo en París: sacaron de la Casa Argentina una placa en homenaje a los 30 mil desaparecidos

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

Sellaron el destino de los secuestrados en la ex-Jefatura de Policía. Uno murió preso, del otro persisten dudas de su deceso en Formosa en 1986

Los dueños del terror y la muerte en el Pozo de Rosario: el Ciego Lo Fiego y Agustín Feced
Escándalo en París: sacaron de la Casa Argentina una placa en homenaje a los 30 mil desaparecidos
Política

Escándalo en París: sacaron de la Casa Argentina una placa en homenaje a los 30 mil desaparecidos

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser
Policiales

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Santa Fe busca prevenir la violencia digital en las instituciones educativas
La Ciudad

Santa Fe busca prevenir la violencia digital en las instituciones educativas

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

La Fifa otra vez inhibió a Newells por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos
OVACIÓN

La Fifa otra vez inhibió a Newell's por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Lumilagro borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China

Lumilagro borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China

Jerónimo Russo, el asistidor que aprovechó su oportunidad y puso a Newells en ganador

Jerónimo Russo, el asistidor que aprovechó su oportunidad y puso a Newell's en ganador

El mensaje del gobierno nacional a 50 años del inicio de la dictadura

El mensaje del gobierno nacional a 50 años del inicio de la dictadura

Ovación
Básquet de la Rosarina: Gimnasia, Sportsmen Unidos y Provincial mandan en la Superliga
Ovación

Básquet de la Rosarina: Gimnasia, Sportsmen Unidos y Provincial mandan en la Superliga

Básquet de la Rosarina: Gimnasia, Sportsmen Unidos y Provincial mandan en la Superliga

Básquet de la Rosarina: Gimnasia, Sportsmen Unidos y Provincial mandan en la Superliga

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Conmoción por la muerte de un futbolista colombiano de 18 años: sufrió un colapso durante un partido

Conmoción por la muerte de un futbolista colombiano de 18 años: sufrió un colapso durante un partido

Policiales
Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser
Policiales

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

La Ciudad
Los dueños del terror y la muerte en el Pozo de Rosario: el Ciego Lo Fiego y Agustín Feced
Política

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

Santa Fe busca prevenir la violencia digital en las instituciones educativas

Santa Fe busca prevenir la violencia digital en las instituciones educativas

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Lionel Messi llegó al país y este martes entrenará con la selección argentina
OVACION

Lionel Messi llegó al país y este martes entrenará con la selección argentina

Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba
Información General

Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba

Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización

Por Cristian A. Modolo / Economista, docente de la UBA y UNR, exsecretario de Ingresos Públicos de la Nación
Economía

Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización

Lumilagro borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China
Economía

Lumilagro borró el tuit por los 100 despidos y la defensa de la producción en China

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro
La Región

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación
La Región

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable

El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011
Economía

El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011

Comienza en Brasil el juicio por injuria racial contra la turista argentina: este mismo martes podría haber sentencia
Información General

Comienza en Brasil el juicio por injuria racial contra la turista argentina: este mismo martes podría haber sentencia

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Por Gustavo Conti
Ovación

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

Newells afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?
La Región

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe

Javier Milei publicó un mensaje sobre la traición y crecen las especulaciones en el gobierno
Política

Javier Milei publicó un mensaje sobre la "traición" y crecen las especulaciones en el gobierno

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo
POLICIALES

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo
LA REGION

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Un avión militar de Colombia se estrelló con 121 pasajeros: hay al menos 77 sobrevivientes y un muerto
El Mundo

Un avión militar de Colombia se estrelló con 121 pasajeros: hay al menos 77 sobrevivientes y un muerto

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual
La Ciudad

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
LA CIUDAD

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario