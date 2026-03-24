Rosarino contó cómo fue estudiar en un Liceo Militar en la última dictadura y sufrió amenazas de muerte Claudio Altisen publicó un libro en el que recordó sus cinco años en la secundaria del Liceo Militar de Recreo y generó un sinfín de agresiones 24 de marzo 2026 · 17:09hs

El psicólogo rosarino Claudio Altisen, autor de Contramarcha

El psicólogo rosarino Claudio Altisen presentó el libro Contramarcha, donde cuenta con lujo de detalles su paso por el Liceo Militar “General Belgrano” de Recreo entre 1981 y 1985. Allí expone cómo fue formado en “una escuela para militares” y problematiza la educación que recibió. Incluso antes de que salga a la luz recibió amenazas por su obra, pero una vez difundida su teléfono no paró de sonar.

Altisen incomodó a sus compañeros de secundaria y hasta directivos. “Me lo facturaron y hubo amenazas, explotó mi celular”, contó el autor del libro en LT8. Comentarios de todo tipo. Individuales o en grupo. “Enfermo mental, zurdo, loco o resentido”, fueron algunos de los mensajes que leyó tras la publicación de Contramarcha. Otros decían que asistió obligado y muchos se preguntaron por qué no salió de ese establecimiento, como si un adolescente que vivió el fin de la última dictadura, la guerra de las Malvinas y la vuelta a la democracia con el Juicio a las Juntas Militares tuviera la potestad de hacerlo.

“Hubo gente que dijo ‘por qué no me cagaron a palos más temprano' o ‘para tener una cabeza como la tuya, lo mejor era volarla con un FAL’”, comentó Altisen. Varios agravios más cayeron y el psicólogo recordó los consejos de su círculo íntimo que le pedían que no escriba “porque tocaba una institución muy grande”. Nada de eso sucumbió con su deseo. “No es agradable recibir esos mensajes, pero estoy tranquilo”, subrayó.

Los Liceos Militares, según Altisen Toda la secundaria de Claudio Altisen fue en el Liceo Militar “General Belgrano” de Recreo, una ciudad cercana a la capital de Santa Fe. Luego de haber estudiado la historia de estos establecimientos educativos con una formación elitista lo distinguió en tres etapas: en sus comienzos a fines del siglo XIX, los años de la dictadura que comenzó con Jorge Rafael Videla en el poder y los años venideros con la democracia consolidándose.

Contramarcha liceo militares 24.3 “Sin embargo, hay elementos de continuidad con el plan Liceos 2030 que decretó Javier Milei, cuando estaba Luis Petri en el Ministerio de Defensa. La iniciativa devuelve la dinámica de los Liceos Militares a lo que uno podría denominar su peor época vinculados al machismo y elitismo”, afirmó Altisen. El psicólogo decidió profundizar sobre lo que denominó “pedagogía castrense” para desentramar “un tipo de mentalidad referida a cómo pensar y entender la educación, y los liceos militares son como joya de la abuela que no se pueden tocar”. >> Leer más: El Noni Ceruti presenta la reedición de Cultura y dictadura en Rosario, 1976-1983 Desde 2025, los Liceos Militares pasaron a estar controlados por las Fuerzas Armadas. En ese contexto, Altisen resaltó que esa decisión del gobierno nacional devino en la “quita de pedagogos y la entrega de la formación a los militares, que básicamente consiste en perfilar cuerpos para calzarlo en un cierto discurso vinculado al neoliberalismo”.