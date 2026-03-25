La reserva de Central se recuperó y volvió al triunfo con una goleada

El Canalla superó 3-0 a Barracas Central como visitante. Marcelo Cabrera, en dos ocasiones, y Paulo Bustos, los autores de los goles para el equipo de Pobersnik

Los chicos de Central festejan en medio de la goleada canalla ante Barracas. El equipo se recuperó.

Se reencontró con la victoria. La reserva de Central venció 3 a 0 como visitante a Barracas Central en partido correspondiente a la sexta fecha del torneo Proyección. El encuentro se disputó en el estadio Claudio Chiqui Tapia y los goles del canalla fueron obra de Marcelo Cabrera , en dos ocasiones, la primera de tiro penal, y de Paulo Bustos .

La solvencia de Franco Castorani en el fondo, el despliegue de Lucas Ramos en el medio y la precisión de Cabrera en la definición fueron factores clave para entender el holgado triunfo auriazul. Con la victoria, el equipo de Mario Pobernik suma 8 puntos sobre los 18. Y, además, cortó una racha adversa de tres partidos sin triunfos; empates de visitante contra Instituto y Banfield (ambas 1-1) y derrota (0-2) con Talleres en Arroyo Seco. La última victoria se había dado el pasado 10 de febrero, cuando venció en condición de local a Tigre, por 2 a 0.

Más allá de las bajas sufridas, como los casos del lesionado Santiago Segovia y de Giovanni Cantizano , citados para entrenar con la selección Sub 20 en Ezeiza, la intención de Central fue la de siempre. El equipo de Pobersnik intentó ser protagonista desde la posesión y lastimar llegando por las bandas. Mientras que lo de Barracas pasó más por la búsqueda de sus hombres de ataque con pelotazos largos, a la espera también de poder capitalizar algún error defensivo rival.

Central avisó primero

La primera llegada de peligro fue para Central. A los 12 minutos, tras la ejecución de un córner desde la izquierda lanzado por el lateral Ríos, Castorani ganó de cabeza y le bajó la pelota dentro del área a Ramos que, desde una posición inmejorable, remató desviado.

A los 20', una pared en el borde del área entre Bustos y Ponce dejó a Bustos cara a cara con el arquero Fernández, pero el arquero de Barracas ganó el duelo y desvió al córner el remate del volante ofensivo auriazul.

Rese2 La reserva de Central cortó la racha de tres partidos sin triunfos que arrastraba. Llegó a los 8 puntos.

El local también tuvo lo suyo. A los 34, en una contra tras la defensa de un córner, Barreto quedó mano a mano con el arquero San Martín y sacó un remate rasante cruzado. Y cuando la pelota se metía en el arco canalla, llegó Bustos para meter un cierre perfecto y salvar el gol.

La estocada canalla

Y a los 38, cuando parecía que el primer tiempo terminaba empatado, llegó el gol de Central. En una corrida, Bustos ingresó al área en velocidad y aprovechó una arriesgada barrida del defensor Castro para buscar el contacto y un posible penal. El árbitro Eduardo Coyto, cerca de la acción, lo sancionó. Y Marcelo Cabrera cambió la falta por gol.

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Para el complemento, el local salió a jugar con otra actitud. Dejó tres en el fondo, se adelantó en el terreno, y fue por el empate. Mientras que Central buscó sostener la “presión alta”, para tratar de evitar la salida limpia del rival desde el fondo.

A los 20, lo empezó a liquidar Central. Y Cabrera volvió a ser el verdugo de Barracas. Esta vez, aprovechando un toque corto de Ramos en un tiro libre indirecto, dentro del área, tras un error de la defensa local. Y a los 27, con un Barracas muy desordenado, aumentó la ventaja Bustos tras asistencia de Ramos, para decretar el 3 a 0 con el que finalizó el juego.

Los once de Pobersnik

Los elegidos para arrancar como titulares por Pobersnik fueron: Bautista San Martín; Elías Verón (81' Santiago Burgos), Franco Castorani, Asael Oviedo y Leonardo Ríos; Kevin Gutiérrez, Lucas Ramos y Juan Ignacio Guzmán (68' Samuel Beltrán); Paulo Bustos (85' Juan Pablo Frías), Thiago Ponce (85' Ignacio Moreno) y Marcelo Cabrera (81' Santiago Enrique).

Los que se quedaron en el banco sin chance de ingresar fueron: Galo Vijande, Marco Vicente, Juan Scaglia, Valentin Becerra, Hernán López, y Gabriel Sánchez.