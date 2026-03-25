La reserva de Central se recuperó y volvió al triunfo con una goleada

Se reencontró con la victoria. La reserva de Central venció 3 a 0 como visitante a Barracas Central en partido correspondiente a la sexta fecha del torneo Proyección. El encuentro se disputó en el estadio Claudio Chiqui Tapia y los goles del canalla fueron obra de Marcelo Cabrera, en dos ocasiones, la primera de tiro penal, y de Paulo Bustos.
La solvencia de Franco Castorani en el fondo, el despliegue de Lucas Ramos en el medio y la precisión de Cabrera en la definición fueron factores clave para entender el holgado triunfo auriazul. Con la victoria, el equipo de Mario Pobernik suma 8 puntos sobre los 18. Y, además, cortó una racha adversa de tres partidos sin triunfos; empates de visitante contra Instituto y Banfield (ambas 1-1) y derrota (0-2) con Talleres en Arroyo Seco. La última victoria se había dado el pasado 10 de febrero, cuando venció en condición de local a Tigre, por 2 a 0.
Más allá de las bajas sufridas, como los casos del lesionado Santiago Segovia y de Giovanni Cantizano, citados para entrenar con la selección Sub 20 en Ezeiza, la intención de Central fue la de siempre. El equipo de Pobersnik intentó ser protagonista desde la posesión y lastimar llegando por las bandas. Mientras que lo de Barracas pasó más por la búsqueda de sus hombres de ataque con pelotazos largos, a la espera también de poder capitalizar algún error defensivo rival.
La primera llegada de peligro fue para Central. A los 12 minutos, tras la ejecución de un córner desde la izquierda lanzado por el lateral Ríos, Castorani ganó de cabeza y le bajó la pelota dentro del área a Ramos que, desde una posición inmejorable, remató desviado.
A los 20', una pared en el borde del área entre Bustos y Ponce dejó a Bustos cara a cara con el arquero Fernández, pero el arquero de Barracas ganó el duelo y desvió al córner el remate del volante ofensivo auriazul.
El local también tuvo lo suyo. A los 34, en una contra tras la defensa de un córner, Barreto quedó mano a mano con el arquero San Martín y sacó un remate rasante cruzado. Y cuando la pelota se metía en el arco canalla, llegó Bustos para meter un cierre perfecto y salvar el gol.
La estocada canalla
Y a los 38, cuando parecía que el primer tiempo terminaba empatado, llegó el gol de Central. En una corrida, Bustos ingresó al área en velocidad y aprovechó una arriesgada barrida del defensor Castro para buscar el contacto y un posible penal. El árbitro Eduardo Coyto, cerca de la acción, lo sancionó. Y Marcelo Cabrera cambió la falta por gol.
Para el complemento, el local salió a jugar con otra actitud. Dejó tres en el fondo, se adelantó en el terreno, y fue por el empate. Mientras que Central buscó sostener la “presión alta”, para tratar de evitar la salida limpia del rival desde el fondo.
A los 20, lo empezó a liquidar Central. Y Cabrera volvió a ser el verdugo de Barracas. Esta vez, aprovechando un toque corto de Ramos en un tiro libre indirecto, dentro del área, tras un error de la defensa local. Y a los 27, con un Barracas muy desordenado, aumentó la ventaja Bustos tras asistencia de Ramos, para decretar el 3 a 0 con el que finalizó el juego.
Los once de Pobersnik
Los elegidos para arrancar como titulares por Pobersnik fueron: Bautista San Martín; Elías Verón (81' Santiago Burgos), Franco Castorani, Asael Oviedo y Leonardo Ríos; Kevin Gutiérrez, Lucas Ramos y Juan Ignacio Guzmán (68' Samuel Beltrán); Paulo Bustos (85' Juan Pablo Frías), Thiago Ponce (85' Ignacio Moreno) y Marcelo Cabrera (81' Santiago Enrique).
Los que se quedaron en el banco sin chance de ingresar fueron: Galo Vijande, Marco Vicente, Juan Scaglia, Valentin Becerra, Hernán López, y Gabriel Sánchez.
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