Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1: todas las carreras de Colapinto El piloto argentino afronta su primera temporada completa como piloto titular de Alpine. Tras el GP de Japón, tendrá un prolongado receso 19 de marzo 2026 · 14:54hs

Franco Colapinto disputa su primera temporada completa de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 tendrá un descanso este fin de semana antes del Gran Premio de Japón que se disputará el próximo domingo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, una pista memorable para la categoría. La temporada comenzó con alta intensidad, el dominio de Mercedes y la aparición de Alpine con Franco Colapinto, pero habrá un receso.

Luego del GP de Japón, llegará el momento de un extendido stand by en la competencia, debido a la cancelación de las carreras que iban a disputarse en Baréin y en Arabia Saudita, con motivo de la guerra en Medio Oriente que mantiene el conflicto en la zona.

El inicio del 2026 fue intenso y las carreras en Australia y China mostraron una nueva cara con la llegada de esta generación de monoplazas. Varios equipos implementarán actualizaciones en Suzuka y se esperan novedades en la parrilla.

image (20) El choque de Esteban Ocon a Franco Colapinto durante el GP de China. Los circuitos que no conoce Franco Colapinto Con 20 carreras todavía por disputarse, el calendario de este año será un poco más corto que el de 2025, pero a Colapinto solamente le quedarán tres pistas en las que nunca corrió en la F1: Suzuka, Miami y Madrid. Cabe aclarar que la capital española es una novedad absoluta en la Máxima, por lo que todos los pilotos se adaptarán a este nuevo circuito callejero.

En su irrupción en la F1 con Williams en 2024, Colapinto corrió su primera carrera en Monza y cerró la temporada con un total de nueve Grandes Premios. En Alpine, reemplazó a Jack Doohan tras las primeras seis carreras, por lo que hizo su debut con la escudería francesa en Ímola, circuito que no será parte del calendario 2026. >> Leer más: Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Japón de la Fórmula 1 Por eso, el argentino corrió por primera vez en Australia y en China en el inicio de este año, así como también hará su estreno en Japón y en Miami (también iba a hacerlo en Baréin y en Arabia Saudita, pero fueron cancelados). En tanto, en esta temporada disputará su tercera carrera en Monza, Azerbaiyán, Singapur, Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Calendario completo de lo que queda de la Fórmula 1 2026 GP de Miami: del 1° al 3 de mayo.

GP de Canadá: del 22 al 24 de mayo.

GP de Mónaco: del 5 al 7 de junio.

GP de Barcelona: del 12 al 14 de junio.

GP de Austria: del 26 al 28 de junio.

GP de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio.

GP de Bélgica: del 17 al 19 de julio.

GP de Hungría: del 24 al 26 de julio.

GP de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto.

GP de Italia: del 4 al 6 de septiembre.

GP de España: del 11 al 13 de septiembre.

GP de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre.

GP de Singapur: del 9 a 11 de octubre.

GP de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre.

GP de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre.

GP de Brasil: del 6 al 8 de noviembre.

GP de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre.

GP de Qatar: del 27 al 29 de noviembre.

GP de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre.