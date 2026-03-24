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Industria láctea: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima

El grupo francés y la compañía de la familia Pagani adquirió con el 100% de Mastellone Hermanos y así se quedó con el 51% que le faltaba para controlar totalmente la histórica firma láctea. La concentración en el sector

24 de marzo 2026 · 21:04hs
Danone y Arcor se quedaron con todo el paquete accionario de la empresas La Serenísima.

Danone y Arcor se quedaron con todo el paquete accionario de la empresas La Serenísima.

Los grupos Arcor y Danone alcanzaron un acuerdo para quedarse con el 100% de Mastellone Hermanos, la histórica compañía detrás de La Serenísima. La operación implica la compra del 51% del capital accionario que aún permanecía en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint, y se ejecutará a través de Bagley Latinoamérica, la sociedad que ambas compañías comparten desde hace años.

Con el anuncio concluye un proceso de negociacion que había comenzado formalmente en abril de 2025, cuando Arcor y Danone comunicaron su decisión de ejercer la opción de compra prevista en el acuerdo firmado en 2015. Sin embargo, los accionistas vendedores rechazaron la operación al considerar que “no cumplía con los términos y condiciones” del contrato. La disputa escaló y llegó a estar al borde de tribunales. Finalmente, la negociación prevaleció.

Esquema integrado

Con la adquisición del total de Mastellone, Arcor y Danone avanzan hacia la consolidación de un negocio lácteo integrado, que abarcará desde la producción primaria hasta los productos de mayor valor agregado.

Según informaron las compañías en su comunicación oficial, el nuevo esquema se estructurará como un joint venture enfocado en el mercado local, que integrará tres pilares: el negocio de Mastellone, las operaciones de Danone en Argentina y Logística La Serenísima.

La nueva estructura contará con once plantas productivas en la región y un portafolio que incluye leches, quesos, manteca, dulce de leche, yogures y postres. Se trata, en los hechos, de la materialización de un proyecto que en el sector ya se anticipaba: la construcción de una suerte de “La Serenísima unificada”, bajo control conjunto de ambos grupos.

Para Danone, la operación implica profundizar su presencia en el país y consolidar su histórica asociación con Arcor. Para el grupo cordobés, en tanto, representa un paso clave en su estrategia de expansión en alimentos básicos, apalancando su capacidad comercial y logística.

Concentración industrial

La familia Mastellone, que durante décadas lideró una de las compañías más emblemáticas del consumo masivo argentino, sale del control accionario en un contexto desafiante para toda la industria láctea. El último balance de la compañía refleja con claridad ese escenario. En 2025, Mastellone registró ingresos por $1,88 billones, sosteniendo su escala productiva y volumen de ventas, pero cerró el ejercicio con una pérdida neta de $ 65.364 millones.

El dato sintetiza la dinámica actual del sector: volumen sostenido pero rentabilidad en retroceso. La empresa logró despachar el equivalente a 1.482 millones de litros de leche y mantener su presencia en el mercado interno, que explica la mayor parte de sus ingresos, pero enfrentó una fuerte presión por el lado de los costos.

En este contexto, la avanzada de Arcor y Danone también debe leerse como parte de un proceso más amplio de concentración en la industria láctea.

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