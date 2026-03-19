Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de Japón de la Fórmula 1

Los fanáticos deberán madrugar nuevamente para ver al piloto argentino de Alpine, que viene de sumar sus primeros puntos con el equipo francés en China

Franco Colapinto, en el cockpit del Alpine A526, donde este fin de semana corre por primera vez en Shanghai un GP de China de Fórmula 1.

Franco Colapinto irá al Gran Premio de Japón con las expectativas altas y la ilusión de seguir compitiendo , tal como lo hizo el fin de semana en China, donde consiguió por primera vez sumar puntos con Alpine . La escudería francesa da batalla en esta temporada de la Fórmula 1 y el argentino no quiere dejar pasar la oportunidad.

El piloto de 22 años regresó a Europa para afrontar trabajos en la base de Enstone, por lo que permanecerá en Inglaterra durante este fin de semana. Luego, viajará en los próximos días a Suzuka , donde tendrá un exigente desafío por delante.

Una vez finalizado el GP de Japón, la F1 entrará en un prolongado receso debido a la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita con motivo de la guerra en Medio Oriente, con un conflicto que escala con el correr de los días.

En cuanto a ese parate, surgieron las versiones de que Colapinto podría regresar a la Argentina para realizar una exhibición junto a Alpine en Buenos Aires, más precisamente a finales de abril en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez, pero todavía resta confirmación oficial.

image (21) Espectacular largada de Franco Colapinto y una carrera bárbara en China para volver a sumar en la Fórmula 1.

Cómo es el circuito de Suzuka

El circuito de Suzuka donde se disputará el Gran Premio de Japón cuenta con un trazado similar a un 8, con 18 curvas, algunas lentas y otras de mediana o alta velocidad, y es reconocida como una de las pistas más icónicas de la Fórmula 1.

Este trazado cuenta con una extensión de 5.807 metros y los pilotos deberán afrontar un total de 53 vueltas en esta carrera el día domingo 29 de marzo, donde correrán un total de 307,471 kilómetros.

Según indicaron medios internacionales, fue diseñada por el neerlandés John Hugenholtz por pedido del empresario Soichiro Honda, que buscaba tener una pista de pruebas para los autos de la compañía. El récord de vuelta de este circuito lo registró Kimi Antonelli en 2025, con un tiempo de 1:30.965.

Suzuka GP Japon Formula 1

Cuándo se disputa el GP de Japón

El Gran Premio de Japón, en Suzuka, se disputará desde el jueves 26 al domingo 29 de marzo. La primera jornada, entre la noche del jueves y madrugada del viernes, contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día, entre la noche del viernes y madrugada del sábado, será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará la tercera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la primera para Franco Colapinto en este circuito.

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Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Suzuka será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Japón

Jueves 26 de marzo

Prácticas Libres 1: 23.30

Viernes 27 de marzo

Prácticas Libres 2: 3

Prácticas Libres 3: 23.30

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 3

Domingo 29 de marzo

Carrera: 2

* Horario en Argentina