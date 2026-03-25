La Capital | Zoom | Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo habló sobre lo difícil que fue dejar Rosario para estar con Lionel Messi

La empresaria recordó su llegada a Barcelona a los 19 años, habló del costo emocional y los cambios durante el proceso y destacó su presente en Miami

25 de marzo 2026 · 10:59hs
Antonela Roccuzzo se refirió a las adversidades de abandonar su hogar siendo tan joven

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Antonela Roccuzzo abrió su intimidad y contó cuál fue el mayor desafío que enfrentó cuando dejó Rosario para acompañar a Lionel Messi en el inicio de su carrera internacional. En una entrevista con Harper’s Bazaar, la empresaria repasó su historia personal, el impacto de la distancia con su familia y el presente que construye en Miami.

La rosarina tomó una decisión determinante a los 19 años, cuando armó las valijas para instalarse en Barcelona junto al futbolista. Ese primer cambio marcó el inicio de una vida atravesada por mudanzas, que luego incluyó etapas en Francia y, más recientemente, en Estados Unidos.

"Fue difícil cuando me mudé a España porque en ese momento mi familia y mis amigas eran mi nido, donde yo me sentía protegida", afirmó. Sin embargo, destacó que ese proceso también impulsó su crecimiento: "Eso me ayudó mucho a crecer, a salir de mi zona de confort".

Roccuzzo no evitó profundizar en el impacto emocional de la distancia: "Es complicado estar lejos de la familia. Cuando te pasa algo y necesitás el abrazo de una hermana o charlar frente a frente con una amiga". En esa línea, agregó: "Es triste perderse de momentos que se van y no vuelven".

A lo largo de los años, encontró contención en los vínculos que construyó en cada destino. "La gente que fuimos conociendo en el camino en cada uno de estos lugares. Tuvimos siempre la suerte de tener lindos grupos de personas y de las esposas de los compañeros de equipo con los que Leo jugaba", explicó.

Pese a los cambios, la empresaria mantiene presente sus orígenes: "Es duro dejar atrás tus raíces, pero siempre llevé a mi familia y mis costumbres en el corazón, en cada lugar diferente en el que he vivido. Incluso la televisión que vemos en casa es la argentina, vayamos donde vayamos".

>> Leer más: Como es el colegio Tesla: la escuela sostenida por una fundación que tiene como embajadora a Antonela Rocuzzo

Antonella Roccuzzo sobre su presente personal

Hoy, instalada en Miami desde 2023, Roccuzzo consolidó su perfil como empresaria, influencer y embajadora de marcas internacionales.

Sobre su presente, destacó un cambio de perspectiva: "En este momento me siento más madura y doy importancia a las cosas que de verdad valen la pena". Además, el crecimiento de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro le permitió abrir nuevas etapas personales: "Ahora puedo disfrutar algunas cosas de mí misma que antes no podía hacer".

En cuanto a su rutina, explicó cómo equilibra sus múltiples roles: "Intento disfrutar cada uno y dar siempre lo mejor de mí. Profesionalmente también lo tomo muy en serio porque mi familia me enseñó el respeto hacia el trabajo".

La maternidad, según definió, marcó un antes y un después. "Fue lo que más me cambió como mujer. Mis hijos se convirtieron en mi prioridad", aseguró. No obstante, reconoció una evolución reciente: "Hoy empiezo a valorarme de otra forma y a ponerme también en el centro. Es algo nuevo que voy a ir viviendo de a poquito".

Finalmente, sintetizó su idea de felicidad en una definición simple y directa: "Compartir con los míos y estar acompañada de gente que quiero y que me quieran de vuelta, con amor y cariño genuino. Rodearme de personas que me cuiden y que me respeten".

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