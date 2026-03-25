La Capital | La Ciudad | Metrobus

El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo

En 2016 se habilitó el carril exclusivo con paradas en el cantero central de avenida Alberdi entre Salta y Portugal. Ahora hay vecinos y ediles que piden eliminarlo. Existen otros siete kilómetros pendientes por bulevar Rondeau hasta Granadero Baigorria.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

25 de marzo 2026 · 06:10hs
El Metrobus comenzó a funcionar en su primer tramo desde el 30 de junio de 2016 por avenida Alberdi entre Salta y Portugal. Algunos vecinos y una edila oficialista quieren eliminarlo.

El Metrobus comenzó a funcionar en su primer tramo desde el 30 de junio de 2016 por avenida Alberdi entre Salta y Portugal. Algunos vecinos y una edila oficialista quieren eliminarlo.

A una década de una obra de ingeniería vial que cambió la circulación por avenida Alberdi, la continuidad y la extensión del Metrobus sigue generando polémica. Un sector del oficialismo busca eliminar la experiencia, mientras que desde 2016 se han registrado varios accidentes, algunos fatales en su primer tramo entre Salta y Portugal. Para el Instituto de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la ciudad necesita volver a discutir su movilidad de manera integral. "En este contexto, esta infraestructura en zona norte quedó corta en longitud y debería ser ampliada. No hay que castigar al Metrobus si tiene falta de mantenimiento o escasa iluminación. En todo caso hay que revisar el diseño y analizar el estacionamiento a 45 grados", puntualizó su director, Mauricio Mancilla.

El pronunciamiento del ente académico se produjo con motivo de un pedido planteado por la concejala pullarista Anahí Schibelbein, quien solicitó eliminar la ciclovía de calle Rioja (entre Buenos Aires y Corrientes). Pero el aporte del Instituto a la discusión pública fue más allá y puso sobre la mesa la vigencia en 2026 del Plan Integral de Movilidad (PIM) lanzado en 2011, con datos estadísticos de 2008. "Se volvió a poner en agenda una discusión que Rosario viene postergando desde hace años sobre cómo se organiza el uso del espacio público y qué modelo de movilidad quiere construir la ciudad", indicó el Instituto del Transporte en un documento emitido hace unos días atrás.

Un eje es la continuidad del Metrobus, inaugurado el 30 de junio de 2016 con una infraestructura que aportó el gobierno nacional y que instaló un carril exclusivo, con paradas en un cantero central por Alberdi entre Salta hasta Portugal a lo largo de 2,5 kilómetros. Allí circulan 10 líneas del transporte urbano de pasajeros con seis estaciones elevadas en donde ascienden y descienden los usuarios.

metrobus1

El proyecto originario establecía una segunda etapa para ir desde la zona de Génova por bulevar Rondeau hasta el ingreso a Granadero Baigorria, hasta calle San Martín de esta localidad del área metropolitana en otros 7 kilómetros adicionales. Sin embargo, y pese a los reiterados pedidos de giro de fondos por parte de la administración macrista, la etapa de completamiento nunca se materializó.

Diez años del Metrobus

A lo largo de estos diez años, uno de los temas más urticantes fue la sucesión de accidentes que tuvieron lugar en este segmento. En su gran mayoría, protagonizados por colectivos del transporte urbano, que derivaron en peatones muertos o con serias lesiones. A modo de ejemplo, en enero 2021, un hombre de 70 años sufrió graves heridas al ser atropellado por un ómnibus cuando intentaba cruzar el carril de Alberdi y Almafuerte. Luego falleció una ciclista a la altura de la parada del Metrobus de Juan José Paso.

En julio pasado, la candidata javkinista y hoy concejala en funciones Carolina Labayru puso el tema sobre la mesa. "No tiene sentido el Metrobus", planteó al exigir la directa eliminación tras haberse reunido con vecinos y comerciantes de la zona. "Es un espacio que necesita recuperarse reemplazando este carril exclusivo por un nuevo perfil urbano que tenga cruces más seguros, veredas más accesibles, nuevos corredores verdes y eventualmente una ciclovía por el cantero central", detalló la legisladora local.

metrobus2

>>Leer más: Crece el aval para eliminar el Metrobus en la zona norte de Rosario

"Si la prioridad de los municipios va en dirección a fomentar el uso del transporte urbano de pasajeros, estas infraestructuras son altamente necesarias. Es más, el Metrobus quedó corto en longitud, debería ser ampliado y sin castigarlo, pese a que puede haber rispideces con vecinos y comerciantes, escasez de iluminación, mantenimiento. Y si existen errores de diseño en todo caso hay que revisarlo. Ver qué ocurre, por ejemplo, con el estacionamiento a 45 grados, se puede poner en paralelo al cordón. Y carece de ciclovías. Estas infraestructuras han tenido gran aceptación y contribuyen a mejorar el servicio de colectivos, los tiempos de viajes y la velocidad comercial", indicó Mancilla.

El académico se refirió a una discusión integral de la movilidad, y la profundización del Plan de Movilidad, donde quedan aún pendientes los corredores exclusivos en tramos de Salta, Jujuy, San Luis y San Juan, Corrientes y Entre Ríos. "Se debe poner sobre la mesa qué se quiere priorizar si el transporte, la bicicleta, caminata y se profundizan las restricciones al tránsito en autos particulares. Nuestra posición apunta a generar una sociedad más vivible y una movilidad más sostenible", marcó Mancilla.

metrobus3

>>Leer más: "El Metrobus funciona bien, porque ordena y hace más fluido el tránsito",

Ciclovías: "premiar incumplidores"

La misma concejala Schibelbein presentó un proyecto aprobado por el Concejo el año pasado, en el que se exige al Ejecutivo la revisión integral de la red de ciclovías en Rosario, que en la actualidad llegan a los 205 kilómetros y se proponen llegar a los 300 kilómetros de distancia para 2030. Ahora Schibelbein pide eliminar el carril ciclista por Rioja. "Frente a esas deficiencias la respuesta no debería ser su eliminación, sino justamente lo contrario: más planificación, mantenimiento, controles y políticas de concientización", retrucó el Instituto de Transporte, para agregar en otro párrafo: "Frente a un incumplimiento (invasión de carril por parte de los autos, estacionamiento indebido), la solución propuesta sería eliminar la infraestructura que ordena ese espacio y premiarlos incorporando un carril. O sea, modificar la organización de calle para adaptarla a quienes no respetan las normas".

ciclovias

Ciclovías: pintura no es infraestructura

A lo largo de Rosario, coexisten las ciclovías (que exigen un ancho mínimo de 1,50 metro) de un sentido, y de ambos sentidos de 2,50 metros de ancho mínimo. También hay bicisendas que cuentan con más cantidad de elementos de segregación con el tránsito y herramientas como pretiles, tachas de hormigón, entre otros.

"Aquí también habría que enfocar la discusión en cómo mejoramos las ciclovías y las dotamos de mayor seguridad. También su conexión integrada con las estaciones públicas de bicicletas y las paradas de los colectivos", mencionó el director del Instituto de Transporte universitario, para rematar con un concepto: "Pintura en el piso no es infraestructura. En todo caso forma parte de ella".

>>Leer más: Concejo: ciclistas rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja por el caos vehicular

En el documento elaborado recientemente por esta entidad de la UNR se destaca que durante años Rosario avanzó con una visión estratégica expresada en el Plan Integral de Movilidad (PIM), pero su implementación quedó incompleta y muchas de sus políticas centrales nunca llegaron a materializarse. Entre ellas, la expansión de carriles exclusivos. A esto se suma otro elemento clave: la ciudad que discutió su plan de movilidad hace más de quince años no es la misma ciudad de hoy. Cambiaron la organización del trabajo, la expansión metropolitana, los patrones de consumo y la logística urbana. Además, la pandemia aceleró muchos de estos procesos y consolidó otros nuevos, como el crecimiento del comercio electrónico, las plataformas de reparto y el aumento del transporte de mercaderías en distancias cortas. Pensar la movilidad actual con herramientas de hace quince años resulta insuficiente, pero responder a esos cambios eliminando infraestructuras destinadas a modos de transporte sustentables tampoco parece una solución consistente", se concluye.

Pensar la movilidad de Rosario

Como conclusión el comunicado del Instituto de Transporte considera que Rosario necesita volver a discutir su movilidad de manera integral: "Su contenido debe ser revisado, actualizado y adaptado a la sociedad actual, sus nuevos patrones de organización, movilidad y consumo, como así también las nuevas herramientas y tecnologías disruptivas como la Inteligencia artificial. El desafío no es decidir el destino de una ciclovía. El verdadero desafío es construir una política de movilidad coherente, basada en evidencia y orientada a una ciudad más eficiente, sostenible y justa".

Noticias relacionadas
La Fiesta Nacional del Helado Artesanal se realizó en el Parque Nacional a la Bandera y sumó unos 65 mil asistentes.

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas de la Villa Suramericana,

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

El Centro de Denuncias 911 funciona en Rosario y Santa Fe, pero se irá implementando en otras localidades

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

La víctima dentro del pozo. Los bomberos tuvieron que izarlo por medio de poleas

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

Ver comentarios

Las más leídas

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

La Fifa otra vez inhibió a Newells por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

La Fifa otra vez inhibió a Newell's por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

Los dueños del terror y la muerte en el Pozo de Rosario: el Ciego Lo Fiego y Agustín Feced

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

Lo último

El Instituto de Transporte de la UNR instó a no castigar al Metrobus y pidió extenderlo

El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo

Líderes foráneos de un plantel de Newells con ausencia de referentes

Líderes foráneos de un plantel de Newell's con ausencia de referentes

Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos deberá jugar en poco más de un mes

Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos deberá jugar en poco más de un mes

El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo

El carril exclusivo de colectivos por Alberdi se inauguró en 2016. Vecinos y hasta una concejala socialista pidieron eliminarlo
El Instituto de Transporte de la UNR instó a no castigar al Metrobus y pidió extenderlo

Por Lucas Ameriso
A 50 años del golpe de Estado, unas 150 mil personas marcharon en Rosario para decir Nunca más

Por Lucía Inés López
Política

A 50 años del golpe de Estado, unas 150 mil personas marcharon en Rosario para decir "Nunca más"

Multitud y memoria en la Plaza Mayo a 50 años del golpe
Política

Multitud y memoria en la Plaza Mayo a 50 años del golpe

Los dueños del terror y la muerte en el Pozo de Rosario: el Ciego Lo Fiego y Agustín Feced
Política

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados

Industria láctea: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima
Economía

Industria láctea: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

La Fifa otra vez inhibió a Newells por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

La Fifa otra vez inhibió a Newell's por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

Los dueños del terror y la muerte en el Pozo de Rosario: el Ciego Lo Fiego y Agustín Feced

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

Nunca Más: a 50 años del golpe, Rosario llamó a sostener la memoria y enfrentar el presente

Nunca Más: a 50 años del golpe, Rosario llamó a sostener la memoria y enfrentar el presente

Ovación
Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos deberá jugar en poco más de un mes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos deberá jugar en poco más de un mes

Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos deberá jugar en poco más de un mes

Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos deberá jugar en poco más de un mes

Un rosarino completó los Six Majors de maratón, las pruebas más exigentes del calendario mundial

Un rosarino completó los Six Majors de maratón, las pruebas más exigentes del calendario mundial

Newells: quién viene abajo ante el panorama de lesiones en el lateral derecho

Newell's: quién viene abajo ante el panorama de lesiones en el lateral derecho

Policiales
Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser
Policiales

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

La Ciudad
El Instituto de Transporte de la UNR instó a no castigar al Metrobus y pidió extenderlo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados

Santa Fe busca prevenir la violencia digital en las instituciones educativas

Santa Fe busca prevenir la violencia digital en las instituciones educativas

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene
Policiales

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna
Información General

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos
LA CIUDAD

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez
Policiales

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar
POLICIALES

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

Policías del Comando asistieron a una mujer en trabajo de parto
LA REGION

Policías del Comando asistieron a una mujer en trabajo de parto

Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba
Información General

Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba

Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización

Por Cristian A. Modolo / Economista, docente de la UBA y UNR, exsecretario de Ingresos Públicos de la Nación
Economía

Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro
La Región

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación
La Región

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?
La Región

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo
POLICIALES

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual
La Ciudad

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual

Una inédita peluquería anti piojos abrió en pleno centro de Rosario
Salud

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales
La Ciudad

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales