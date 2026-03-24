La Capital | La Ciudad | fin de semana largo

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

En Santa Fe, el feriado por el Día de la Memoria tuvo un impacto económico estimado en unos 18 mil millones de pesos

24 de marzo 2026 · 14:20hs
La Fiesta Nacional del Helado Artesanal se realizó en el Parque Nacional a la Bandera y sumó unos 65 mil asistentes.

La Fiesta Nacional del Helado Artesanal se realizó en el Parque Nacional a la Bandera y sumó unos 65 mil asistentes.

El segundo fin de semana largo del año movilizó en todo el país el turismo de cercanía y ciudades como Rosario y Santa Fe sacaron provecho de esa tendencia. De acuerdo a estimaciones del municipio, unas 40 mil personas llegaron a la ciudad entre el viernes y este martes. En la provincia el impacto económico generado por el turismo se estimó en $18.006 millones.

En el país, el fin de semana largo en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un año que coincide con el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, se movilizaron más de un millón de turistas, privilegiando los viajes cortos y destinos de cercanía, señaló el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Desde el viernes, llegaron a Rosario unos 40 mil visitantes, de acuerdo al relevamiento realizado por la Secretaría de Deporte y Turismo. Los gastos en hotelería, gastronomía y traslados, dejaron un derrame en la ciudad de unos 3 mil millones de pesos, de acuerdo a la misma fuente.

El balance del Ministerio de Desarrollo Producto de la provincia destaca que el fin de semana largo de marzo se vivió con importante movimiento turístico. La agenda de actividades culturales, explica, fue el motor que sostuvo la actividad generó un impacto económico significativo, reafirmando a la provincia como destino de referencia en la región. El titular de la cartera, Gustavo Puccini, destacó que “Santa Fe está consolidando un modelo de desarrollo donde la cultura y el deporte son motores de la economía real”.

Rosario y sus propuestas culturales

“Tuvimos un fin de semana largo muy positivo para la ciudad, con la llegada de unos 40.000 visitantes que eligieron Rosario para disfrutar de su propuesta deportiva, cultural y gastronómica”, señaló la secretaria de Deporte y Turismo del municipio, Alejandra Mattheus, y apuntó que la ciudad se sigue “consolidando como un destino elegido durante todo el año, con eventos, espacios públicos y una agenda que invita a quedarse y a volver”

La funcionaria destacó que “uno de los grandes protagonistas del feriado fue la Fiesta Nacional del Helado Artesanal, "que volvió a convocar a miles de personas y se consolidó como un evento emblemático para la ciudad, tanto por su nivel de organización como por la respuesta del público”. Se estima que unas 65 mil personas llegaron el domingo pasado al parque a la bandera para participar del evento.

Rosario también fue epicentro de espectáculos musicales de primer nivel, con recitales de Rata Blanca, Cabezones y Pez, además de propuestas culturales como el Cumbión del Paraná, la Semana del Vermut y las Noches de Lunario en el Centro Cultural Güemes.

Y en la región, el Salón del Automóvil 2026 en Funes convocó a 250 mil asistentes, en tanto el festival Funes Vibra, sumó otras 10.000 personas.

El resto de la provincia también ofreció una agenda atractiva. La capital provincial sumó el recital de Guasones con más de 2.500 asistentes, mientras que Rafaela celebró el Rafaela Rock Festival con 7.000 personas. En San José del Rincón, la 7ª Fiesta de la Empanada de Pescado de Río convocó a 7.000 visitantes, y en Reconquista el 4° Encuentro de Mujeres Pescadoras reunió a más de 1.000 participantes.

Las propuestas incluyeron también celebraciones populares como el 76° Aniversario de la Vuelta a las Colonias en San Jerónimo Norte, el San Patricio en Helvecia, los Carnavales en Colonia Bossi, las Patronales en Cañada Rosquín y Landeta, y el Festival de la Mujer en El Arazá, entre otros. Estas propuestas distribuyeron el movimiento turístico en todo el territorio, reafirmando el carácter federal de la agenda cultural santafesina.

>>Leer más: Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Trabajo y movimiento económico

Para el ministro de Desarrollo Productivo, “cada evento y cada propuesta cultural genera trabajo, consumo y movimiento económico. Este fin de semana largo demuestra que el turismo es también producción: detrás de cada visitante hay hoteles, restaurantes, transporte y comercio que se activan. Santa Fe está consolidando un modelo de desarrollo donde la cultura y el deporte son motores de la economía real”.

Por su parte, la secretaria de Turismo Marcela Aeberhard, remarcó que “el turismo de cercanía y la diversidad de eventos culturales y deportivos sostuvieron la actividad en un contexto de restricciones climáticas y económicas. Santa Fe reafirma su capacidad de convocatoria y su rol como motor productivo y cultural de la región”.

En números, el fin de semana largo dejó un impacto económico de más de $ 18.006 millones, con una participación de más de 60.000 turistas y excursionistas y un gasto promedio diario de $94.100. Estos resultados confirman la importancia del turismo como motor de desarrollo y consolidan a Santa Fe como un destino de referencia en la región.

La agenda de Semana Santa

De cara a lo que viene, la provincia se prepara para recibir a miles de visitantes en el marco de Semana Santa (del 1 al 5 de abril), con una agenda que incluye la 8° edición del Open Championship Ballroom Dance en el Casino Santa Fe, la tradicional Maratón Conde de Tessieres en Cayastá, y circuitos patrimoniales como la Manzana Jesuítica, que ofrecerá visitas guiadas especiales para poner en valor el legado histórico y religioso de la ciudad de Santa Fe.

Estas actividades se suman a la 13ª Fiesta Provincial del Chocolate en Barrancas y al programa Semana Santa Rosario, que activará circuitos turísticos bajo el lema “Con quienes más querés”.

Noticias relacionadas
El Centro de Denuncias 911 funciona en Rosario y Santa Fe, pero se irá implementando en otras localidades

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

La víctima dentro del pozo. Los bomberos tuvieron que izarlo por medio de poleas

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

El objetivo es que las grandes transformaciones urbanas en los barrios estén acompañadas por mejoras visibles en el entorno cotidiano, lo que el vecino ve cuando sale de su casa.

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Se espera una multitudinaria marcha en Rosario por el 24 de marzo 

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Ver comentarios

Las más leídas

Newells dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Newell's dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Lo último

Conmoción por la muerte de un futbolista colombiano de 18 años: sufrió un colapso durante un partido

Conmoción por la muerte de un futbolista colombiano de 18 años: sufrió un colapso durante un partido

Estela de Carlotto: El 24 de marzo es el recuerdo de algo que no tiene que volver a ocurrir

Estela de Carlotto: "El 24 de marzo es el recuerdo de algo que no tiene que volver a ocurrir"

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Un fiscal ordenó reconstruir el hecho para definir si fue el disparo lo que causó graves quemaduras al trabajador mientras reclamaba por una deuda salarial

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser
Estela de Carlotto: El 24 de marzo es el recuerdo de algo que no tiene que volver a ocurrir
Política

Estela de Carlotto: "El 24 de marzo es el recuerdo de algo que no tiene que volver a ocurrir"

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario
La Ciudad

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

A 50 años del inicio de la dictadura: emotiva ceremonia en el Bosque de la Memoria
Política

A 50 años del inicio de la dictadura: emotiva ceremonia en el Bosque de la Memoria

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas
LA CIUDAD

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Newell's dejó sin técnico a Gimnasia de Mendoza, que ahora apunta a un DT rosarino

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Javier Milei publicó un mensaje sobre la traición y crecen las especulaciones en el gobierno

Javier Milei publicó un mensaje sobre la "traición" y crecen las especulaciones en el gobierno

Ovación
Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

El homenaje de Newells a 50 años del golpe: Nunca Más en la camiseta y placa en el Parque

El homenaje de Newell's a 50 años del golpe: "Nunca Más" en la camiseta y placa en el Parque

Lionel Messi llegó al país y este martes entrenará con la selección argentina

Lionel Messi llegó al país y este martes entrenará con la selección argentina

Policiales
Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser
Policiales

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

La Ciudad
Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario
La Ciudad

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro
La Región

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación
La Región

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable

El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011
Economía

El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011

Comienza en Brasil el juicio por injuria racial contra la turista argentina: este mismo martes podría haber sentencia
Información General

Comienza en Brasil el juicio por injuria racial contra la turista argentina: este mismo martes podría haber sentencia

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Por Gustavo Conti
Ovación

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

Newells afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?
La Región

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe

Javier Milei publicó un mensaje sobre la traición y crecen las especulaciones en el gobierno
Política

Javier Milei publicó un mensaje sobre la "traición" y crecen las especulaciones en el gobierno

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo
POLICIALES

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo
LA REGION

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Un avión militar de Colombia se estrelló con 121 pasajeros: hay al menos 77 sobrevivientes y un muerto
El Mundo

Un avión militar de Colombia se estrelló con 121 pasajeros: hay al menos 77 sobrevivientes y un muerto

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual
La Ciudad

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
LA CIUDAD

Tres muertos en siniestros viales en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Accidente aéreo fatal en Nueva York: el audio de la torre de control revela detalles
Información General

Accidente aéreo fatal en Nueva York: el audio de la torre de control revela detalles

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Por Fermín Sánchez Duque
Información General

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Una inédita peluquería anti piojos abrió en pleno centro de Rosario
Salud

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite