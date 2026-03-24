Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

En Santa Fe, el feriado por el Día de la Memoria tuvo un impacto económico estimado en unos 18 mil millones de pesos

La Fiesta Nacional del Helado Artesanal se realizó en el Parque Nacional a la Bandera y sumó unos 65 mil asistentes.

El segundo fin de semana largo del año movilizó en todo el país el turismo de cercanía y ciudades como Rosario y Santa Fe sacaron provecho de esa tendencia . De acuerdo a estimaciones del municipio, unas 40 mil personas llegaron a la ciudad entre el viernes y este martes. En la provincia el impacto económico generado por el turismo se estimó en $18.006 millones.

En el país , el fin de semana largo en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un año que coincide con el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, se movilizaron más de un millón de turistas, privilegiando los viajes cortos y destinos de cercanía, señaló el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Desde el viernes, llegaron a Rosario unos 40 mil visitantes, de acuerdo al relevamiento realizado por la Secretaría de Deporte y Turismo . Los gastos en hotelería, gastronomía y traslados, dejaron un derrame en la ciudad de unos 3 mil millones de pesos, de acuerdo a la misma fuente.

El balance del Ministerio de Desarrollo Producto de la provincia destaca que el fin de semana largo de marzo se vivió con importante movimiento turístico . La agenda de actividades culturales, explica, fue el motor que sostuvo la actividad generó un impacto económico significativo, reafirmando a la provincia como destino de referencia en la región. El titular de la cartera, Gustavo Puccini, destacó que “Santa Fe está consolidando un modelo de desarrollo donde la cultura y el deporte son motores de la economía real”.

Rosario y sus propuestas culturales

“Tuvimos un fin de semana largo muy positivo para la ciudad, con la llegada de unos 40.000 visitantes que eligieron Rosario para disfrutar de su propuesta deportiva, cultural y gastronómica”, señaló la secretaria de Deporte y Turismo del municipio, Alejandra Mattheus, y apuntó que la ciudad se sigue “consolidando como un destino elegido durante todo el año, con eventos, espacios públicos y una agenda que invita a quedarse y a volver”

La funcionaria destacó que “uno de los grandes protagonistas del feriado fue la Fiesta Nacional del Helado Artesanal, "que volvió a convocar a miles de personas y se consolidó como un evento emblemático para la ciudad, tanto por su nivel de organización como por la respuesta del público”. Se estima que unas 65 mil personas llegaron el domingo pasado al parque a la bandera para participar del evento.

Rosario también fue epicentro de espectáculos musicales de primer nivel, con recitales de Rata Blanca, Cabezones y Pez, además de propuestas culturales como el Cumbión del Paraná, la Semana del Vermut y las Noches de Lunario en el Centro Cultural Güemes.

Y en la región, el Salón del Automóvil 2026 en Funes convocó a 250 mil asistentes, en tanto el festival Funes Vibra, sumó otras 10.000 personas.

El resto de la provincia también ofreció una agenda atractiva. La capital provincial sumó el recital de Guasones con más de 2.500 asistentes, mientras que Rafaela celebró el Rafaela Rock Festival con 7.000 personas. En San José del Rincón, la 7ª Fiesta de la Empanada de Pescado de Río convocó a 7.000 visitantes, y en Reconquista el 4° Encuentro de Mujeres Pescadoras reunió a más de 1.000 participantes.

Las propuestas incluyeron también celebraciones populares como el 76° Aniversario de la Vuelta a las Colonias en San Jerónimo Norte, el San Patricio en Helvecia, los Carnavales en Colonia Bossi, las Patronales en Cañada Rosquín y Landeta, y el Festival de la Mujer en El Arazá, entre otros. Estas propuestas distribuyeron el movimiento turístico en todo el territorio, reafirmando el carácter federal de la agenda cultural santafesina.

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Trabajo y movimiento económico

Para el ministro de Desarrollo Productivo, “cada evento y cada propuesta cultural genera trabajo, consumo y movimiento económico. Este fin de semana largo demuestra que el turismo es también producción: detrás de cada visitante hay hoteles, restaurantes, transporte y comercio que se activan. Santa Fe está consolidando un modelo de desarrollo donde la cultura y el deporte son motores de la economía real”.

Por su parte, la secretaria de Turismo Marcela Aeberhard, remarcó que “el turismo de cercanía y la diversidad de eventos culturales y deportivos sostuvieron la actividad en un contexto de restricciones climáticas y económicas. Santa Fe reafirma su capacidad de convocatoria y su rol como motor productivo y cultural de la región”.

En números, el fin de semana largo dejó un impacto económico de más de $ 18.006 millones, con una participación de más de 60.000 turistas y excursionistas y un gasto promedio diario de $94.100. Estos resultados confirman la importancia del turismo como motor de desarrollo y consolidan a Santa Fe como un destino de referencia en la región.

La agenda de Semana Santa

De cara a lo que viene, la provincia se prepara para recibir a miles de visitantes en el marco de Semana Santa (del 1 al 5 de abril), con una agenda que incluye la 8° edición del Open Championship Ballroom Dance en el Casino Santa Fe, la tradicional Maratón Conde de Tessieres en Cayastá, y circuitos patrimoniales como la Manzana Jesuítica, que ofrecerá visitas guiadas especiales para poner en valor el legado histórico y religioso de la ciudad de Santa Fe.

Estas actividades se suman a la 13ª Fiesta Provincial del Chocolate en Barrancas y al programa Semana Santa Rosario, que activará circuitos turísticos bajo el lema “Con quienes más querés”.