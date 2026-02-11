"Rídiculamente complejo": la fuerte crítica de Hamilton a los cambios de la Fórmula 1

El piloto de Ferrari manifestó sus sensaciones durante los tests oficiales en Baréin y sentenció: "Creo que ningún aficionado lo entenderá"

Lewis Hamilton salió a la pista en Baréin para los tests oficiales de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 puso primera con los tests oficiales de pretemporada que ya comenzaron en Baréin , el primer paso de la temporada 2026. A pesar de las expectativas del público por el regreso, Lewis Hamilton fue severo al dar sus sensaciones sobre la nueva generación de monoplazas que llegó a la máxima categoría.

El británico, siete veces campeón mundial, aseguró que el auto cambió “demasiado” respecto a su antecesor y consideró que los nuevos coches de la F1 “se parecen a los GP2, lo que lo hace “bastante divertido” ya que “es como hacer rally”, según citó el medio especializado Motorsport.

El piloto veterano de Ferrari expresó: “Creo que es demasiado pronto para decirlo con certeza. Quiero decir, el coche nuevo en general tiene mucha menos carga aerodinámica . En Barcelona no se sentía demasiado mal. Pero aquí tenemos más polvo y mucho más calor, así que es mucho más difícil encontrar el equilibrio adecuado. El coche es más corto, más ligero... Entra en las curvas como una GP2. Así que es bastante divertido, es como hacer rally, de verdad”.

Luego de los ensayos privados en Barcelona, Hamilton mostró su inconformidad con las dificultades para comprender las nuevas configuraciones del vehículo . “Creo que ahora mismo no se parece en nada a la generación anterior. Hemos ido realmente demasiado lejos, demasiado pronto ”, afirmó.

>> Leer más: Complicado debut de Franco Colapinto en el nuevo Alpine: falla mecánica y bandera roja

Al respecto, el británico señaló que con el “auto base” que tienen continúan “intentando probar muchas cosas diferentes y seguir buscando la ventana en la que le gusta trabajar, cómo optimizar los neumáticos, cómo optimizar el paquete aerodinámico, la altura, el equilibrio mecánico y todas estas cosas”.

La dura crítica de Lewis Hamilton

“Creo que ningún aficionado lo entenderá. Las nuevas regulaciones son tan ridículamente complejas que tuve siete reuniones en un día y nos explicaron todo. Pareciera que necesitaras un título de grado para entenderlas del todo”, aseveró Hamilton.

Finalmente, Lewis se refirió a la “gestión” del vehículo e indicó que “es bastante sencillo”, por lo que explicó: “Quizás en la configuración de carrera sea un poco diferente, como puedes ver. Pero también hay un sistema que, una vez que terminas una vuelta, puede aprender automáticamente cómo conduces. Pero, por ejemplo, si bloqueas y te vas largo, cuanta más distancia recorras, afecta a ese algoritmo”.

“Solo intentamos controlarlo y entenderlo, pero sinceramente todos están en la misma situación”, concluyó el siete veces campeón del mundo.