Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Tras confirmarse su regreso a la Argentina, la abogada acusada de racismo apuntó contra el conductor por sus críticas mientras que él le reprochó su conducta

La abogada acusada de injuria racial no irá presa y volverá al país en los próximos días

Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial que se encontraba detenida en Río de Janeiro, no irá a prisión y regresará a Argentina en los próximos días tras un fallo favorable en la causa . Una vez hecha pública la resolución, la santiagueña protagonizó un tenso intercambio con Eduardo Feinmann .

Desde su defensa confirmaron que el caso tuvo un cambio sustancial. Inicialmente, existían tres denuncias por injuria racial, sin embargo, la acusación luego se redujo a un solo hecho con una pena mínima de dos años.

Tras la audiencia clave, la joven deberá pagar una multa económica y deberá realizar servicios comunitarios. Sus defensores estiman que su regreso al país se concretará durante los próximos tres días , una vez que el juez fije en el escrito la caución pecuniaria.

El fuerte cruce de Eduardo Feinmann y Agostina Páez

Desde Río de Janeiro, la joven abogada estuvo en el programa de A24 de Eduardo y cuestionó los comentarios del conductor: "No soy racista. Vos que me matás por Twitter, no soy racista. He respondido mal, he pedido perdón por reaccionar a gestos obscenos".

Luego, continuó con su crítica: "Me ha sorprendido que vos me ataques de esta manera, siendo que vos te has metido con la comunidadLGBT y has dicho que la Argentina no quería villeros. Justo vos me vas a decir racista a mí".

Ante las declaraciones, el periodista no se quedó atrás y redobló la apuesta: "Yo nunca dije eso. Si pediste perdón es porque fuiste racista. Si no, no hubieras pedido perdón. Sabés que te equivocaste, que en Brasil no le podés decir 'mono' a alguien ni hacer el gesto del monito".

Páez se disculpó por su accionar en aquel bar de Ipanema: "Pido perdón por la gente que se ha sentido ofendida por la imagen que han instaurado de mí. No ha sido un acto racista, sino una respuesta a un gesto obsceno. Mi intención nunca ha sido discriminar".

Feinmann concluyó: "Si no hubieras hecho un acto racista, no hubieras llegado al punto en el que estás".