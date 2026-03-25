La Capital | Información General | Eduardo Feinmann

Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Tras confirmarse su regreso a la Argentina, la abogada acusada de racismo apuntó contra el conductor por sus críticas mientras que él le reprochó su conducta

25 de marzo 2026 · 10:34hs
La abogada acusada de injuria racial no irá presa y volverá al país en los próximos días 

La abogada acusada de injuria racial no irá presa y volverá al país en los próximos días 

Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial que se encontraba detenida en Río de Janeiro, no irá a prisión y regresará a Argentina en los próximos días tras un fallo favorable en la causa. Una vez hecha pública la resolución, la santiagueña protagonizó un tenso intercambio con Eduardo Feinmann.

Desde su defensa confirmaron que el caso tuvo un cambio sustancial. Inicialmente, existían tres denuncias por injuria racial, sin embargo, la acusación luego se redujo a un solo hecho con una pena mínima de dos años.

Tras la audiencia clave, la joven deberá pagar una multa económica y deberá realizar servicios comunitarios. Sus defensores estiman que su regreso al país se concretará durante los próximos tres días, una vez que el juez fije en el escrito la caución pecuniaria.

>> Leer más: Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, no irá presa y vuelve a Argentina

El fuerte cruce de Eduardo Feinmann y Agostina Páez

Desde Río de Janeiro, la joven abogada estuvo en el programa de A24 de Eduardo y cuestionó los comentarios del conductor: "No soy racista. Vos que me matás por Twitter, no soy racista. He respondido mal, he pedido perdón por reaccionar a gestos obscenos".

Luego, continuó con su crítica: "Me ha sorprendido que vos me ataques de esta manera, siendo que vos te has metido con la comunidadLGBT y has dicho que la Argentina no quería villeros. Justo vos me vas a decir racista a mí".

Ante las declaraciones, el periodista no se quedó atrás y redobló la apuesta: "Yo nunca dije eso. Si pediste perdón es porque fuiste racista. Si no, no hubieras pedido perdón. Sabés que te equivocaste, que en Brasil no le podés decir 'mono' a alguien ni hacer el gesto del monito".

Páez se disculpó por su accionar en aquel bar de Ipanema: "Pido perdón por la gente que se ha sentido ofendida por la imagen que han instaurado de mí. No ha sido un acto racista, sino una respuesta a un gesto obsceno. Mi intención nunca ha sido discriminar".

Feinmann concluyó: "Si no hubieras hecho un acto racista, no hubieras llegado al punto en el que estás".

Noticias relacionadas
Brasil. La turista argentina señaló al mozo del bar, lo llamó negro de manera ofensiva e imitó a un mono reproduciendo sonidos de ese animal. 

Antes del comienzo del juicio en Brasil habló la abogada argentina detenida: "Tengo mucho miedo"

Personal del Servicio Meteorólogico Nacional realizaron un paraguazo en denfensa del organismo fundado por Domingo Faustino Sarmiento

Alerta en el Servicio Meteorológico Nacional: temen por despidos que dejen "a ciegas" a la población

La a Nasa advirtió en los últimos días que los cambios en la órbita de la Luna podrían generar grandes inundaciones en la próxima década.  

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba.

Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba

Ver comentarios

Las más leídas

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Los dueños del terror y la muerte en el Pozo de Rosario: el Ciego Lo Fiego y Agustín Feced

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

La Fifa otra vez inhibió a Newells por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

La Fifa otra vez inhibió a Newell's por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

Lo último

Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

A 20 años del estreno de Hannah Montana, Miley Cyrus regresa con un especial en Disney+

A 20 años del estreno de "Hannah Montana", Miley Cyrus regresa con un especial en Disney+

La Joya Agro en problemas: antiguo socio evalúa una demanda contra el agroinfluencer

La Joya Agro en problemas: antiguo socio evalúa una demanda contra el agroinfluencer

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Una nueva tienda de uno de los grandes clubes de la ciudad tendrá vidriera a la peatonal. Además, otro local muy estratégico ya tiene nuevo destino

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno
Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte
LA CIUDAD

Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte

La Joya Agro en problemas: antiguo socio evalúa una demanda contra el agroinfluencer
La Región

La Joya Agro en problemas: antiguo socio evalúa una demanda contra el agroinfluencer

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario
La Ciudad

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario

El Instituto de Transporte de la UNR instó a no castigar al Metrobus y pidió extenderlo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo

Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 
POLICIALES

Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Un campeón con Central en 2023 rescindió su contrato y tiene nuevo equipo

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Los dueños del terror y la muerte en el Pozo de Rosario: el Ciego Lo Fiego y Agustín Feced

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

La Fifa otra vez inhibió a Newells por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

La Fifa otra vez inhibió a Newell's por una deuda: si no la paga, no puede sumar refuerzos

Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, no irá presa y vuelve a Argentina

Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, no irá presa y vuelve a Argentina

Ovación
Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos debe jugar en poco más de un mes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos debe jugar en poco más de un mes

Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos debe jugar en poco más de un mes

Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos debe jugar en poco más de un mes

Un rosarino completó los Six Majors de maratón, las pruebas más exigentes del calendario mundial

Un rosarino completó los Six Majors de maratón, las pruebas más exigentes del calendario mundial

Newells: quién viene abajo ante el panorama de lesiones en el lateral derecho

Newell's: quién viene abajo ante el panorama de lesiones en el lateral derecho

Policiales
Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 
POLICIALES

Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 

Denunció que quisieron robarle el auto y terminó detenido con dos armas de fuego

Denunció que quisieron robarle el auto y terminó detenido con dos armas de fuego

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Recrearán el incidente que terminó con un vigilador prendido fuego tras un disparo de Taser

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

La Ciudad
Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte
LA CIUDAD

Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario

El Instituto de Transporte de la UNR instó a no castigar al Metrobus y pidió extenderlo

El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados

Victoria Villarruel: Vivimos el espejismo de una política de derechos humanos
Política

Victoria Villarruel: "Vivimos el espejismo de una política de derechos humanos"

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario
La Ciudad

Buen balance del fin de semana largo en turismo: unas 40 mil personas visitaron Rosario

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanzan los dos nuevos estadios, el Centro Acuático y las viviendas

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas
LA CIUDAD

Centro de Denuncias 911: amenazas, robos y estafas, al tope de las llamadas

Pullaro, a 50 años del golpe: En Santa Fe, la memoria es una política de Estado
Política

Pullaro, a 50 años del golpe: "En Santa Fe, la memoria es una política de Estado"

El mensaje del gobierno nacional a 50 años del inicio de la dictadura
Política

El mensaje del gobierno nacional a 50 años del inicio de la dictadura

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene
Policiales

Preventiva para un ladrón que en un robo le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna
Información General

La Nasa anunció la construcción de una base permanente en la Luna

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos
LA CIUDAD

Cayó a un pozo al hundirse el patio de su casa y lo rescataron los bomberos

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez
Policiales

Robo con características de golpe comando a una empresa de Capitán Bermúdez

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar
POLICIALES

Tenía una restricción de acercamiento y terminó apuñalado en discusión familiar

Policías del Comando asistieron a una mujer en trabajo de parto
LA REGION

Policías del Comando asistieron a una mujer en trabajo de parto

Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba
Información General

Buscan a una adolescente y su hijo de un año, vistos por última vez en Córdoba

Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización

Por Cristian A. Modolo / Economista, docente de la UBA y UNR, exsecretario de Ingresos Públicos de la Nación
Economía

Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro
La Región

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación
La Región

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?
La Región

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe
La Ciudad

Motosierra en salud: Nación recortó 55% los medicamentos que envía a Santa Fe

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo
POLICIALES

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual
La Ciudad

En apenas diez días, 7.200 personas se inscribieron para cursar el secundario virtual