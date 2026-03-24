El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 23 grados

El SMN anticipa un miércoles con cielo despejado en Rosario, sin lluvias y una máxima de 23 grados. El tiempo estable se mantendrá durante toda la jornada

Imagen de archivo (Leonardo Vincenti / La Capital)

El tiempo en Rosario se mantendrá estable este miércoles, con cielo completamente despejado durante toda la jornada y temperaturas en ascenso hacia la tarde.

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones en ningún momento del día y las condiciones serán ideales para actividades al aire libre.

La madrugada comenzará fresca, con una temperatura mínima de 12 grados y viento leve del norte. Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 13 grados, con cielo despejado y condiciones estables.

Por la tarde se registrará el momento más cálido del día, con una máxima prevista de 23 grados y viento del noreste entre 7 y 12 km/h, lo que aportará una sensación térmica agradable.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 18 grados, manteniéndose el cielo despejado y el viento leve del mismo sector.

Sin lluvias a la vista

El pronóstico indica probabilidad de precipitaciones nula para toda la jornada, consolidando una seguidilla de días con buen tiempo en la región.

En este contexto, Rosario atravesará un miércoles típico de otoño temprano, con mañanas frescas, tardes templadas y condiciones ideales para actividades tanto laborales como recreativas al aire libre.