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Newell's: quién viene abajo ante el panorama de lesiones en el lateral derecho

En Newell's, Kudelka no puede usar a Méndez, ni Ortega, ni Montero en la próxima fecha de la Liga. Quién es el juvenil que asoma en ese puesto

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

24 de marzo 2026 · 20:08hs
Si bien no fue oficializado

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Si bien no fue oficializado, Ortega habría sufrido una lesión muscular que complicó todo en Newell's.

En Newell's, el lateral derecho representa todo un problema. La incomprensible expulsión de Armando Méndez en el final del partido ante Gimnasia de Mendoza por exceso verbal, en el tan esperado primer triunfo leproso en el torneo, abrió una situación de incertidumbre en relación a quién podrá actuar en esa posición ante la indisponibilidad de los nombres más importantes en el plantel para cubrir ese hueco en el próximo compromiso de la Liga.

Ante la reciente lesión de Martín Ortega, que aún no fue oficializada por el club, y ante no poder usar a Alejo Montero, quien viene recuperándose de una lesión más grave desde diciembre del año anterior, el cuerpo técnico rojinegro liderado por Frank Kudelka está afrontando una instancia de evaluación y análisis para ver dónde puede meter mano para afrontar esta complicación.

En este momento, el primer pibe de las inferiores que asoma es Gino Santiago Barrio, de 18 años, un futbolista que proviene de Bahía Blanca y que se encuentra jugando como titular en la división reserva en ese rol en los últimos cuatro partidos.

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En Newell's, muchos no están a disposición

El entrenador deberá agudizar la visión para poder enfrentar esta dificultad interna, ya que Méndez, Ortega y Montero, por diferentes cuestiones y con distintos grados de severidad, no pueden estar disponibles para el siguiente duelo que propone el torneo, ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Méndez, que fue titular ante los mendocinos, en su vuelta al once inicial en la primera victoria en el certamen, no se controló en el tramo de expiración y recibió la tarjeta roja que lo deja afuera del próximo desafío. Ahora deberá purgar la sanción y complicó al cuerpo técnico, al menos para el siguiente pleito del Apertura.

En ese marco, vale puntualizar que Ortega, si bien no fue confirmado por el club a través de las redes oficiales, habría sufrido una lesión muscular que no le permitiría jugar durante varios encuentros. El lateral derecho que vino de Tigre en este mercado de pases debutó y jugó en Lanús, y su performance fue tan pobre que quedó fuera hasta del banco frente a Gimnasia de Mendoza.

Por su parte, el caso de Montero es mucho más grave ya que en diciembre pasado sufrió un esguince de rodilla izquierda durante un entrenamiento, y luego de la evaluación clínica por parte de los profesionales y estudios complementarios realizados, se confirmó una lesión del ligamento cruzado anterior.

Ante ese panorama, el jugador fue sometido a tratamiento quirúrgico y continúa su proceso de recuperación, que requerirá buena parte de toda la temporada.

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Barrio, el cuatro de la reserva de Newell's

Si Kudelka mira para abajo, con el primer chico de la cantera que se va a encontrar como lateral derecho es a Gino Santiago Barrio. El juvenil, que tiene 18 años, llegó a club en 2025 procedente de Villa Mitre de Bahía Blanca, y el DT de esa categoría, Lucas Bernardi tiene depositada mucha confianza en él, ya que le dio la titularidad en los últimos cuatro partidos que jugó la reserva leprosa.

Vale precisar que en Villa Mitre, el último partido fue el 17 de noviembre de 2024 y a pesar de haber perdido la final anual de la tercera división de la Liga del Sur por 3 a 2 ante Liniers de Bahía Blanca, fue uno de los futbolistas más destacados e incluso aportó un gol en aquella final.

Con la camiseta de Newell’s hizo su debut en AFA el 26 de abril de 2025, cuando la 5ª división perdió 2 a 1 contra Vélez. En aquel cotejo, entró a los 66’ por Nicolás Arroyo. Con la 5ª de AFA leprosa jugó en 2025 un total de 19 partidos (17 de titular) y le marcó un gol a Defensa y Justicia.

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Méndez lo paga en la Liga

El castigo disciplinario que le impondrán a Armando Méndez por la expulsión que sufrió en el final del pleito ante Gimnasia de Mendoza lo tiene que pagar dentro de la Liga Profesional de Fútbol y esa sanción no influye ni abarca a la Copa Argentina.

De esta manera, el defensor uruguayo podrá estar a disposición del cuerpo técnico este domingo a las 20.15, frente a Acassuso, en la ciudad de Rafaela, en lo que representará el inicio de la Copa Argentina para el equipo rojinegro.

Una competición habitualmente esquiva para la suerte leprosa, pero que ahora aparece como una chance de ratificar este esbozo de levantada que dejó el primer triunfo del año ante los mendocinos.

El panorama de elección interna se complicará para Kudelka y sus colaboradores, el domingo 5 de abril, por la fecha 13ª del torneo Apertura, frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Datos: Carlos Durhand

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