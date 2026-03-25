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Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

El jugador y Jorgelina Cardoso habían criticado a un joven por una publicación sobre visitas al barrio privado de Funes donde vive su familia.

25 de marzo 2026 · 11:50hs
Ángel Di María y su esposa volvieron a vivir a la Argentina en mayo de 2025.

Foto: Instagram/@jorgelinacardoso26.

Ángel Di María y su esposa volvieron a vivir a la Argentina en mayo de 2025.

La semana del receso de la primera división del fútbol argentino no tuvo un arranque del todo distendido en el caso de Ángel Di María. El futbolista de Central decidió intervenir personalmente ante una publicación falsa sobre su vida privada y su esposa dio por resuelto el conflicto a partir de las disculpas públicas del joven involucrado.

"Cuentas claras conservan la amistad", escribió Jorgelina Cardoso este martes en su cuenta oficial de Instagram. Previamente, había lanzado duras críticas hacia un usuario de X por un mensaje con fotos del barrio privado en el que vive el matrimonio junto a sus dos hijas.

La pareja del exfutbolista de Real Madrid, París Saint-Germain (PSG) y Manchester United decidió compartir el descargo que hizo Gonzalo Sotelo después de comunicarse con ella para resolver un conflicto que rebasó los límites de las redes sociales y llegó a la pantalla de algunos programas de televisión. "Pido perdón por no chequear bien la info que me dieron", expresó el muchacho.

¿Qué dijo Ángel Di María?

Aunque no lo mencionaba de manera directa, Fideo no dejó pasar la noticia falsa sobre las visitas de modelos a Funes Hills. "Te voy a dar un poco de fama, salame. Qué manera de inventar cosas, de querer ensuciar por ensuciar a la gente", comentó en una historia de Instagram.

Jorgelina Cardoso Gonzalo Sotelo

Di María no sólo desmintió el tuit. También amenazó a Sotelo con iniciar acciones judiciales por lo que había escrito a través de X.

>> Leer más: Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Cardoso también cargó contra el joven desde su propia cuenta de Instagram porque "se metió con la familia equivocada y con la mujer que no deja que nadie se meta con su familia". A continuación publicó el número de celular del autor de la publicación falsa.

La maniobra tuvo un efecto rápido. Sotelo acusó recibo y publicó una captura de pantalla de Whatsapp con distintas líneas no agendadas. En la mayoría de los casos se trataba de mensajes intimidatorios y comentarios negativos sobre lo que había compartido en referencia al campeón mundial y su esposa.

El joven se mostró arrepentido después de la reacción del matrimonio rosarino y confesó que vendió "pescado podrido" en sus redes sociales. "La próxima tengo que chequear como corresponde. Vuelvo a reiterar las disculpas públicas", manifestó. De inmediato, pidió: "Paren con las amenazas de muerte. No tiene nada que ver".

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