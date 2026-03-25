Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

El jugador y Jorgelina Cardoso habían criticado a un joven por una publicación sobre visitas al barrio privado de Funes donde vive su familia.

Ángel Di María y su esposa volvieron a vivir a la Argentina en mayo de 2025.

La semana del receso de la primera división del fútbol argentino no tuvo un arranque del todo distendido en el caso de Ángel Di María . El futbolista de Central decidió intervenir personalmente ante una publicación falsa sobre su vida privada y su esposa dio por resuelto el conflicto a partir de las disculpas públicas del joven involucrado.

"Cuentas claras conservan la amistad" , escribió Jorgelina Cardoso este martes en su cuenta oficial de Instagram. Previamente, había lanzado duras críticas hacia un usuario de X por un mensaje con fotos del barrio privado en el que vive el matrimonio junto a sus dos hijas.

La pareja del exfutbolista de Real Madrid , París Saint-Germain (PSG) y Manchester United decidió compartir el descargo que hizo Gonzalo Sotelo después de comunicarse con ella para resolver un conflicto que rebasó los límites de las redes sociales y llegó a la pantalla de algunos programas de televisión. "Pido perdón por no chequear bien la info que me dieron" , expresó el muchacho.

Aunque no lo mencionaba de manera directa, Fideo no dejó pasar la noticia falsa sobre las visitas de modelos a Funes Hills. "Te voy a dar un poco de fama, salame. Qué manera de inventar cosas, de querer ensuciar por ensuciar a la gente" , comentó en una historia de Instagram.

Jorgelina Cardoso Gonzalo Sotelo Foto: Instagram/@jorgelinacardoso26.

Di María no sólo desmintió el tuit. También amenazó a Sotelo con iniciar acciones judiciales por lo que había escrito a través de X.

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Cardoso también cargó contra el joven desde su propia cuenta de Instagram porque "se metió con la familia equivocada y con la mujer que no deja que nadie se meta con su familia". A continuación publicó el número de celular del autor de la publicación falsa.

La maniobra tuvo un efecto rápido. Sotelo acusó recibo y publicó una captura de pantalla de Whatsapp con distintas líneas no agendadas. En la mayoría de los casos se trataba de mensajes intimidatorios y comentarios negativos sobre lo que había compartido en referencia al campeón mundial y su esposa.

El joven se mostró arrepentido después de la reacción del matrimonio rosarino y confesó que vendió "pescado podrido" en sus redes sociales. "La próxima tengo que chequear como corresponde. Vuelvo a reiterar las disculpas públicas", manifestó. De inmediato, pidió: "Paren con las amenazas de muerte. No tiene nada que ver".