Santa Fe busca prevenir la violencia digital en las instituciones educativas

Diputados aprobó por unanimidad un proyecto para el abordaje de esta problemática en las escuelas. En el país hay cada año unas 6 mil denuncias por ciberacoso

El proyecto de ley para prevenir la violencia digital recibió media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia.

La cámara de Diputados de la provincia aprobó por unanimidad un proyecto para crear el “Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo” . La iniciativa busca promover entornos digitales seguros y libres de violencias para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y comunidades educativas de todos los niveles del sistema educativo santafesino.

La violencia digital es un término que se utiliza para describir cuando infancias y adolescencias son molestadas, amenazadas, acosadas, humilladas avergonzado o abusado a través de internet, redes sociales o servicios de mensajería como Whatsapp.

Un problema con el que conviven desde hace tiempo todos los actores del sistema educativo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la Argentina, cada año se registran aproximadamente 6.000 denuncias por ciberacoso infantil, lo que ubica al país en el segundo lugar de América latina con más delitos de este tipo. Esta forma de violencia afecta de manera desproporcionada a ciertos grupos en función de su género, orientación sexual, situación socioeconómica y otras señas de identidad .

Sin embargo, destaca el organismo, pocos países cuentan con un marco jurídico completo para combatir la violencia en las escuelas.

El proyecto santafesino

El proyecto de ley aprobado en la cámara baja santafesina fue presentado por la presidenta del bloque de diputados provinciales Hacemos Santa Fe, Celia Arena. La iniciativa busca promover entornos digitales seguros y libres de violencias para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y comunidades educativas de todos los niveles del sistema educativo santafesino.

La propuesta establece que el nuevo sistema alcanzará a “a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada" de la provincia en sus distintos niveles y modalidades, e involucra a estudiantes, docentes, equipos directivos, familias y personal no docente, con especial atención en la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Entre las acciones concretas a desarrollar, se enumeran: brindar lineamientos pedagógicos y herramientas a docentes y equipos de orientación escolar; incorporar en los programas curriculares contenidos de ciudadanía digital, consentimiento y privacidad; garantizar acompañamiento psicológico, pedagógico y legal a las víctimas de violencia digital.

El proyecto establece la necesidad de que el Estado provincial acompañe a las instituciones educativas sin sobrecargarlas, pero sí fortaleciendo su capacidad de respuesta frente a problemáticas que ya están presentes en las aulas.

Con nombre propio

La iniciativa, conocida como Ley Ema, toma su nombre de una adolescente víctima de violencia digital. La propuesta de Arena tiene como marco institucional un proyecto que presentó en agosto pasado la diputada nacional Mónica Macha en articulación con la madre de Ema, activistas y organizaciones especializadas, quienes también publicaron la “Guía EMA” como herramienta orientativa para los casos de violencia digital.

En su iniciativa, la diputada provincial incluye entre las conductas caracterizadas como violencia digital a la “obtención, difusión o reproducción no consentida de imágenes íntimas o de desnudez; acoso, hostigamiento, extorsión, control o espionaje digital; suplantación de identidad o difusión no autorizada de datos personales; discursos de odio, misoginia o discriminación en entornos virtuales; manipulación o creación de contenidos mediante inteligencia artificial generativa”, entre otras.

La iniciativa reconoce el recorrido y el compromiso de familiares y organizaciones que impulsaron esta agenda a nivel federal, entre ellas la mamá de Ema, Laura Sánchez, junto a espacios como Faro Digital, el Colectivo Ley Olimpia y Defensoras Digitales. "Su trabajo ha sido clave para visibilizar una problemática muchas veces minimizada y transformarla en una causa colectiva", marcó Arena al fundamentar el proyecto en el recinto.

El proyecto también recibió adhesiones, aportes y comentarios de instituciones y actores clave, como Aldeas Infantiles SOS Argentina, los Colegios de Psicología de la 1ª y 2ª circunscripción de Santa Fe, y los Colegios de Abogados de ambas circunscripciones. Estas contribuciones fortalecieron la propuesta, incorporando miradas profesionales y territoriales para construir una respuesta más integral frente a la violencia digital.

Un paso "muy importante"

La Ley Ema fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia. Para Arena "es un paso muy importante" para prevenir y acompañar a las víctimas de estas violencias. "Cuando hablamos de violencia digital, hablamos de situaciones reales que atraviesan la vida de chicos y chicas todos los días. Lo que pasa en redes no queda en las redes: impacta en la escuela, en las familias, en la vida", destacó.

La legisladora justicialista advirtió además que frente a estas situaciones "el Estado no puede llegar tarde. Las escuelas no pueden estar solas. Y hay violencias que necesitan ser nombradas para poder ser enfrentadas". También subrayó que el proyecto "es el resultado de un camino colectivo de escuchar, de aprender y de trabajar junto a familias, organizaciones y profesionales que hace tiempo vienen poniendo este tema sobre la mesa".

"La media sanción representa un paso fundamental para que la provincia cuente con herramientas concretas frente a la violencia digital y para que ninguna familia vuelva a sentirse sola ante estas situaciones", marcó la justicialista. La iniciativa llegará ahora al Senado provincial donde buscará convertirse en ley.