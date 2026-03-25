Central y el calendario que se le viene: cuántos partidos deberá jugar en poco más de un mes

Entre torneo Apertura y Copa Libertadores, al canalla se le viene una seguidilla impresionante de encuentros, en busca de objetivos fuertes

Diez partidos en unos 36 días . Se viene una verdadera maratón de compromisos para un Rosario Central que, entre los primeros días de abril y de mayo, atenderá dos frentes en simultáneo. Por un lado, le tendrá que prestar atención a la definición del torneo Apertura. Por el otro, a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América .

Y los auriazules tienen objetivos de base para cada una de esas competencias. En el ámbito local, los dirigidos por Jorge Almirón pretenden terminar entre los primeros cuatro equipos clasificados de la Zona B, sobre ocho que consiguen el derecho para participar en los playoffs del certamen. En la Copa, en tanto, la pretensión canalla pasa por ser uno de los dos equipos del Grupo H que avance a los octavos de final del torneo más importante de clubes de América.

A la espera de la confirmación de parte de la Liga Profesional de las fechas y horarios de disputa de los juegos que faltan para completar el calendario del torneo Apertura, la serie de encuentros para Central, con un promedio de dos por semana, arrancaría el próximo sábado 4 de abril.

Esa es la fecha tentativa para que los auriazules reciban a Atlético Tucumán en Arroyito por la jornada 13 del campeonato local. Unos días más tarde, el jueves 9 de abril, Central tendrá su presentación en Copa Libertadores , también en condición de local. En este caso, el rival de turno será Independiente del Valle de Ecuador, el equipo mejor preclasifcado del Grupo H de la Copa.

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En estos 10 partidos que se jugarán en 36 días, no están contemplados los últimos dos juegos de fase de grupo de Libertadores. Es que si Central no avanza en los playoffs del Apertura, sólo habrá un partido por semana en el cierre del semestre.

Centra2Gdr Campaz se exige en el intento de desbordar en la derrota de Central ante Independiente Rivadavia. Gustavo de los Ríos / La Capital

En cuanto al torneo local, este calendario sólo comprende el primer partido de playoff, el de octavos, para el que Central actualmente está clasificando. Si los de Arroyito avanzan a cuartos del Apertura, lógicamente que la seguidilla de partidos se extenderá. Lo mismo si acceden a las semifinales o a la definición del torneo local.

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De ahí en más

Después de jugar ante Atlético Tucumán en Arroyito por el Apertura, los auriazules serán visitantes de Huracán el fin de semana del domingo 12 de abril, por la fecha 14. El miércoles 15, también de visitante, pero por Libertadores, los canallas se medirán con Libertad en el estadio La Huerta, en Paraguay, en partido correspondiente a la segunda fecha de fase de grupos de la Copa.

Luego, el fin de semana del domingo 19 de abril, el equipo de Almirón será local de Sarmiento de Junín por la fecha 15 del Apertura. Y allí tendrá unos días de descanso, ya que entresemana no habrá Libertadores. Los canallas volverán a jugar por el torneo local el fin de semana del domingo 26 de abril, cuando por la fecha 16, penúltima de la etapa de clasificación del certamen, visiten a Estudiantes de Río Cuarto.

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En tanto, el martes 28 de abril, Central volverá al ruedo en la Libertadores. Viajará a Venezuela para visitar a Universidad Central en el cruce correspondiente a la tercera fecha de la etapa de clasificación del Grupo H de la Copa.

El tramo final

Los partidos que completan la maratón de compromisos que debe afrontar Central contempla los siguientes duelos: el fin de semana del domingo 3 de mayo, en el cierre de la etapa de clasificación del Apertura, será local de Tigre, mientras que el martes 5 los auriazules recibirán a Libertad de Paraguay, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Además, si se mantiene entre los ocho mejores clasificados, Central jugará por octavos de final del Apertura el fin de semana del domingo 10 de mayo.

CentraCML Ángel Di María es uno de los que deberá medir su físico en medio de la seguidilla de partidos. Celina Mutti Lovera / La Capital

Los últimos dos partidos de la fase de grupos de Libertadores ya están programados. El primero de ellos para el martes 19 de mayo, cuando Central reciba a Universidad Central de Venezuela en el Gigante, y el segundo el miércoles 27 de mayo, cuando los de Almirón visiten a Independiente Del Valle en Ecuador.

Al que quiere, que le cueste

Cuando se da una clasificación a una copa internacional la satisfacción es enorme, por el prestigio que se adquiere y, por supuesto, por la ilusión que se genera. Pero se sabe también que este tipo de desafíos vienen acompañados de un desgaste físico y emocional que implica mucha atención y compromiso. Y Central está frente a un escenario en el que deberá moverse bien desde lo futbolístico, pero también con inteligencia para que el trajín no le pase factura.

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No hay nada mejor para un club que participar todos los años de alguna copa internacional, por más que ello presente un calendario por demás de exigente. Central tiene lo que tanto buscó el año pasado: la Copa Libertadores. Ahora sólo tiene que arremangarse y afrontar esa seguidilla de partidos de la mejor manera posible.