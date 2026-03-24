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Agostina Páez, la abogada acusada de injuria racial en Brasil, no irá presa y vuelve a Argentina

La argentina logró un giro clave en la causa. La Fiscalía bajó los cargos y acordaron penas alternativas. Solo resta fijar la fianza para su regreso

24 de marzo 2026 · 20:07hs
Agostina Páez

Agostina Páez, la abogada que estuvo con tobillera electrónica en Brasil

La abogada santiagueña Agostina Páez tuvo este martes un giro clave en su situación judicial en Río de Janeiro: no irá a prisión y en los próximos días podrá regresar al país, tras una audiencia decisiva en la causa por injuria racial que la mantiene retenida desde enero.

La novedad fue confirmada por su defensora, Carla Junqueira, quien explicó que tanto la Fiscalía como la querella no se opusieron a que la joven vuelva a la Argentina. “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”, señaló.

Reducción de cargos y penas alternativas

Según detalló la defensa, el caso tuvo un cambio sustancial: de las tres denuncias iniciales por injuria racial, la acusación fue reducida a un solo hecho con una pena mínima de dos años.

Esa pena, de acuerdo con el sistema judicial brasileño, podrá ser reemplazada por medidas alternativas, entre ellas servicios comunitarios en Argentina y pago de una reparación económica a las víctimas.

>> Leer más: Racismo en Río de Janeiro: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

De esta manera, Páez evitará la prisión efectiva y, una vez fijada la fianza, quedará habilitada para regresar al país. Estiman que el proceso podría resolverse en un plazo de tres días.

La abogada Agostina Páez: “Fue la peor experiencia de mi vida”

Al salir de la audiencia, Páez habló con la prensa y expresó alivio por la resolución, aunque aclaró que aún teme por su seguridad.

“Si Dios quiere, en días puedo volver a la Argentina. Al juez le dije la verdad, todo lo que ha pasado; les he pedido perdón a las supuestas víctimas”, afirmó.

También describió el impacto personal del proceso: “Fue la peor experiencia de mi vida”.

Según su testimonio, las personas que la denunciaron aceptaron sus disculpas y no realizaron nuevas intervenciones durante la audiencia. “Las víctimas no dijeron nada, han aceptado las disculpas y se han ido”, sostuvo.

Miedo y amenazas

A pesar del avance judicial favorable, la joven aseguró que continuará bajo resguardo hasta poder regresar al país.

“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque he seguido siendo amenazada”, explicó.

El caso de Páez había generado fuerte repercusión tanto en Argentina como en Brasil, en un contexto donde los delitos de injuria racial tienen un tratamiento particularmente severo en la legislación brasileña.

Ahora, con la reducción de cargos y la posibilidad concreta de volver al país, el expediente entra en su etapa final.

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