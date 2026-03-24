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Central tiene la clasificación a mano, pero deberá hacer un esfuerzo más para alcanzarla

Fracasó en Mendoza, donde pudo haber dado un paso enorme en busca de los octavos de final del Apertura. Aun así, el Canalla está cerca de lograr ese objetivo

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

24 de marzo 2026 · 14:22hs
Central desperdició una chance inmejorable de cara a los octavos. También en posicionarse en la tabla anual.

Gustavo de los Ríos / La Capital

Central desperdició una chance inmejorable de cara a los octavos. También en posicionarse en la tabla anual.

La derrota ante Independiente Rivadavia le puso un freno a Central en el objetivo de clasificarse a los octavos de final del torneo Apertura, algo que sigue teniendo cerca pero a lo que ahora deberá prestarle atención, ya con la Copa Libertadores en marcha. Le sigue faltando poco, pero le será necesario un esfuerzo más.

Como está planteada la situación, el partido contra Atlético Tucumán será clave para sumar de a tres. Por varias razones. Porque será local, porque el Decano no viene con buen pie, pero sobre todo porque será el último partido antes de que el periplo internacional diga presente.

Por supuesto que cuenta el deseo que hay en Arroyito de meterse entre los cuatro primeros para intentar definir de local la mayor cantidad de partidos posibles en esas instancias finales del torneo, pero hay un objetivo de mínima, que no es otro que estar entre los ocho para ir en busca de un nuevo título.

Entre los ocho, pero lo más arriba posible

Para lo primero, es una carrera que correrá con los que están por encima; para lo segundo, tratar de mantener la distancia con Huracán y Gimnasia, que son los equipos que más cerca están del octavo puesto que hoy ostenta Barracas Central.

>>Leer más: Ángel Di María, el péndulo que mueve a Central

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Veliz lleva varios partidos sin poder convertir y en Central esperan ansiosos su reencuentro con el gol.

Veliz lleva varios partidos sin poder convertir y en Central esperan ansiosos su reencuentro con el gol.

Los 18 puntos que tiene el Canalla lo ponen cuatro unidades por arriba del Globo y el Lobo platense. Es decir, ambos equipos necesitan de al menos dos fechas para intentar darle alcance al equipo de Jorge Almirón.

En las cinco fechas que restan, Huracán y Gimnasia deben enfrentarse, por lo que en ese encuentro sí o sí repartirán puntos. Un punto a favor para un Central que enfrentará al Globo, en el Tomás A. Ducó.

El lamento de Central por lo de Mendoza

Con este escenario es lógico que en Central lamenten el traspié en Mendoza, donde el equipo pudo haber dado un paso enorme hacia la clasificación, pero el objetivo de ganar no se cumplió (hasta un empate le hubiera entregado un guiño) y ahora el esfuerzo deberá ser un poco más pronunciado.

>>Leer más: Central se vio en el espejo de jugar sin Di María ante un rival equiparable y la imagen no le gustó

Ya no son tantos los puntos que quedan en juego y Central mantiene una distancia considerable con aquellos que pugnan por meterse en el grupo de los ocho de arriba. Por eso, si el Canalla debe mantenerse en situación de alerta, para esos equipos el desafío es muchísimo más pronunciado.

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En su último partido en el Gigante, Central venció a Banfield. Lo mismo debiera suceder ante Atlético Tucumán.

En su último partido en el Gigante, Central venció a Banfield. Lo mismo debiera suceder ante Atlético Tucumán.

Hay un número de referencia que marca cuál es el límite para quedar entre los ocho primeros. No es algo que vaya a cumplirse con exactitud, pero sirve como antecedente valedero. Tanto en el torneo Apertura como el Clausura pasados, el octavo necesitó de 21 unidades para lograrlo. En un solo caso con 18 fue posible, pero pareció una excepción.

El número de referencia

De presentarse un cuadro similar, Central estaría a apenas tres unidades de cumplir el objetivo, aunque, se insiste, la intención es escalar lo más posible para intentar definir de local.

El regreso de Mendoza pudo haber sido ya casi con media clasificación en el bolsillo, pero es algo que no sucedió. El flojo partido que hizo el Canalla, los errores que cometió y pagó caros se lo impidieron. Por eso, en lo inmediato no debiera fallar.

Y eso inmediato es Atlético Tucumán, dentro de un par de semanas en el Gigante. Será el último partido previo al inicio de la Copa Libertadores, pero con los nombres que sea, en caso de que Almirón decida preservar algunas piezas, deberá buscar ese paso que lo acerque aún más a la clasificación. Si eso ocurre, habrá otra vez cuatro partidos de distancia para una nueva coronación.

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