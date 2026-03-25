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Newell's, inhibido por la Fifa: las razones de la decisión y cómo puede destrabarse

El club del Parque no podrá realizar incorporaciones en los próximos tres mercados de pases, a menos que salde una deuda

25 de marzo 2026 · 14:51hs
 Guillermo May

Virginia Benedetto / La Capital

 Guillermo May, en la época en que jugaba en Newell's. El club todavía le debe 450 mil dólares.

La decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) de dictar una restricción a Newell's para incorporar jugadores por un año y medio se origina en una deuda con un exjugador del plantel que ya tiene más de un año y medio.

Técnicamente, la inhibición dictada por la Fifa se basa en un reclamo del futbolista Guillermo May Bartesaghi, quien llegó al club procedente de Uruguay en 2023 y se fue al año siguiente. Actualmente está en el fútbol de Nueva Zelanda.

May reclama desde mediados de 2024 una deuda de 286.000 dólares que ya acumula intereses por otros 150.000 y estiran la cifra hasta los 450.000 dólares.

El delantero uruguayo reclamó en su momento a la Fifa por el incumplimiento de Newell's y el organismo falló a su favor, emitiendo una resolución que obligaba al club a pagarle lo que reclama. Newell's apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que los primeros días de marzo también le dio la razón al futbolista.

Según el fallo de la Fifa, Newell's debe pagarle a May 286 mil dólares más los intereses.

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Newell's ya estuvo inhibido y lo revirtió

En septiembre de 2025 la Fifa ya había inhibido a Newell's por un plazo similar al de ahora (tres mercados de pases) por una acumulación de varias deudas, entre ellas la que mantiene con May desde septiembre de 2024. Después esa restricción se levantó, aunque la deuda con el uruguayo siguió impaga.

La única forma que tiene Newell's de levantar esta inhibición es pagándole la deuda a May, aunque debe hacerlo dentro de un plazo. Si Newell's cancela ese compromiso, automáticamente la inhibición será levantada por la Fifa, pero si no lo hace ocurrirán dos cosas: los intereses de la deuda original seguirán creciendo y el Rojinegro no podrá hacer incorporación de jugadores en el mercado de pases que queda en 2026 (a mitad de año) y en los dos de 2027 (el de verano y el de invierno).

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