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Del 0 al 10, lo que dejó el GP de China, una carrera tremenda con Franco Colapinto superlativo

La nueva Fórmula 1 da mucho que hablar, con Franco Colapinto en el centro de la escena. Las calificaciones de un GP de China inolvidable

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

16 de marzo 2026 · 21:18hs
El daño de Esteban Ocon a Franco Colapinto ya está hecho y el argentino ya apunta el Alpine a la huella para seguir batallando. Espectacular carrera del 43.

El daño de Esteban Ocon a Franco Colapinto ya está hecho y el argentino ya apunta el Alpine a la huella para seguir batallando. Espectacular carrera del 43.

La nueva Fórmula 1 protagonizó su segundo capítulo en China y no hay dudas de que sacó un aprobado gigante. La queja de Max Verstappen se diluye en su mal rendimiento y en maniobras de todo tipo en todos lados que hace décadas no se veían. Artificiales, antinaturales pero que abrevan en un espectáculo en pista largamente esperado. Y en él, el aplauso enorme para Franco Colapinto, también para el automovilismo italiano fundador de esta categoría, con el pibito Kimi Antonelli llorando y ladeado por las Ferrari que al fin dan pelea. El termómetro, las calificaciones de Shanghái, en este repaso del día después, con la tranquilidad de las mil y una observaciones que muchas veces no se ven en directo.

0 puntos: McLaren

El fiasco del domingo. Ver al campeón Lando Norris sin poder salir siquiera a pista y a Oscar Piastri de regreso al box antes de largar, dan cuenta de un papelón mayúsculo. El australiano ni siquiera dio un giro este año. Podrán decir que Mercedes no les dio toda la información de la nueva era para sus plantas motrices, pero esa queja no estuvo el año pasado que coronaron.

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Un papelón. El McLaren de Oscar Piastri vuelve a boxes antes de largar. El de Lando Norris ni salió del garage.

Un papelón. El McLaren de Oscar Piastri vuelve a boxes antes de largar. El de Lando Norris ni salió del garage.

1 punto: Aston Martin

Si el puntaje fue 0 en Australia, ahora es lógico que subieran un punto pero nada más. Problemas enormes de fiabilidad hicieron que ni Lance Stroll ni Fernando Alonso pudieran terminar. Si en Suzuka, sede de Honda, no hay mejoras, la temporada será muuuuuuy larga.

>>Leer más: Colapinto hizo "un trabajo excelente" en China y Alpine peleará "regularmente por los puntos"

2 puntos: Max y Red Bull

El campeón es de los que no tienen pelos en la lengua y está bárbaro. Nadie puede criticar que sostenga que esta F-1 es como jugar al Mario Kart, a lo que le agrega, denostando a los que elogian este modelo 2026, que a los que les gusta esto no entienden nada de automovilismo.

Por supuesto se entiende lo que quiere decir. El fracaso del avance interminable de la tecnología fue no lograr que no obture el show en pista, sin recurrir a esos medios artificiales que denuncia. Que tuvieron que ver también con la irrupción de los cambios de gomas en carrera, de la recarga de combustible hoy prohibida, el DRS y varios recursos más también de los “antinaturales” que ahora denuncia Max, pero que también lo llevaron a obtener cuatro títulos mundiales.

Sus declaraciones no desvían el hecho de que largó mal las tres veces (dos GP y un sprint), con un motor nuevo propio que construyeron en asociación con Ford y le está dando dolores de cabeza. Peor, a modo de consuelo, hubiera sido quedarse con Honda. Eso sí, Red Bull ya bajó a zona media.

3 puntos: Ocon y Williams

Esteban Ocon muchas veces es más rápido que el auto y muchas otras pierde la paciencia, como cuando golpeó a Colapinto y arruinó sus chances de puntear. Claramente además está perdiendo con su compañero de Haas Oliver Bearman, que sumó en los dos GP. Solo lo salvaron las disculpas públicas inmediatas del incidente. Vale, sí señor.

>>Leer más: Franco Colapinto, piloto del día en China y la mejor carrera en Alpine

En tanto, la calificación para Williams podría haber sido peor si no fuera porque la salvó Carlos Sainz. De nuevo lejos de siquiera poder pelear por pasar a la Q2 en clasificación, pesados, además no pudieron darle a Alex Albon la chance de correr. Los problemas de confiabilidad se acrecientan.

4 puntos: Audi, Hadjar

No es un dato menor que, pese a que se ha mostrado competitivo en clasificación y también en carrera, Audi se vio obligado otra vez a sacar un auto de la parrilla de largada. Como Nico Hulkneberg en Australia, esta vez fue Gabriel Bortoletto el obligado a ver la carrera desde boxes. Dos de dos es mucho.

Mientras, Isack Hadjar otra vez cometió excesos que lo condicionaron, en ese trompo cuando peleaba con Bearman el 6º puesto en la largada. Sumó solo porque lo benefició el SC de la vuelta 10. Estaba para terminar en el fondo.

5: Cadillac y Lindblad

Sigue en el fondo del pelotón y sus autos no se acercan a la zona media, es cierto. Pero se los debe medir de otra manera porque son novatos absolutos en la F-1. Y lograr ver la bandera a cuadros con sus dos autos, Valtteri Bottas y Checo Pérez, hoy es una hazaña, una piedra basal desde donde seguir creciendo. Con motor Ferrari, se mostraron más fiables que en Australia.

En tanto, el rookie Arvid Lindblad que deslumbró en el Albert Park bajó al mundo terrenal con una carrera discreta y varios errores. Esta vez Liam Lawson lo superó claramente y hasta marcó puntos. El neozelandés, un 6.

>>Leer más: Mucho automovilismo además de Colapinto, con el TN haciendo el prólogo a Rosario en el Oscar Cabalén

6 puntos: Leclerc y Russell

Se entiende que al calificar no todos parten del mismo lugar. Para los encumbrados la vara está más alta y cuando bajan de ella sus calificaciones son menores. Ese fueron los casos de Charles Leclerc y George Russell.

El primero porque terminó sucumbiendo hasta dócilmente cuando su compañero Hamilton lo superó por última vez y el líder del campeonato porque de nuevo largó mal, se enfrascó en lucha con las Ferrari y eso lo hizo alejarse de Antonelli, que le ganó muy bien el mano a mano.

7 puntos: Carlos Sainz

El ejemplo de cuando el piloto está muy por encima del auto que conduce. El español hizo una carrera bárbara para sumar dos puntos de oro para Williams, que empezó el año con el pie torcido.

No lo benefició tanto el SC porque paró un giro antes a cambiar las gomas blandas con las que salió por las duras, pero al apilarse los autos y con tantos competidores que aún no habían podido repostar los neumáticos por haber salido con duros, el español fue creciendo en el clasificador.

>>Leer más: Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Por supuesto, tuvo suerte y el choque de Ocon con Colapinto en la vuelta 33 también lo benefició, porque si no ambos lo hubieran alcanzado varias vueltas antes del final y lo hubieran superado, pero Sainz hizo su parte y por cierto muy bien. Eso sí, después fue ciertamente altanero al declarar que el 9º puesto no lo hacía feliz porque él estaba acostumbrado a pelear por victorias.

8 puntos: Bearman, Gasly y los Alpine

De nuevo Oliver Bearman corrió en gran nivel y sumó para Haas, marcando un gran contraste con Esteban Ocon. Además, zafó bárbaro el trompo de Hadjar delante suyo en plena primera vuelta. Aprovechó, eso sí, el safety car, para acomodarse luego en el 5º lugar, siendo el mejor de la zona media.

Otro gran puntaje para Pierre Gasly, de dos grandes clasificaciones el fin de semana, no tan buen sprint y una sólida carrera para hasta llegar a pelear con Bearman al final por ese quinto lugar. Marcando además, a 3 giros del final, su mejor vuelta en carrera con gomas duras de 40 vueltas.

El puntaje de Gasly va asociado al de Alpine, que dio un gran salto de Australia a China, donde sí fue el equipo que insinuó como para pelear el dominio de la zona media. El francés sumó las dos carreras y por primera vez en dos años, el equipo lo hizo con los dos autos.

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La alegría es solo italiana. Kimi Antonelli celebra su primer triunfo en la F-1, con un renovado Lewis Hamilton al lado.

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9 puntos: Antonelli, Hamilton, Mercedes y Ferrari

Mercedes tiene la vara tan alta que cualquier detalle puede bajarle algún puntito. Y ese detalle es el de las largadas, donde claramente se ve superado por las Ferrari, que precisamente agregan una unidad en su calificación por esa cuestión.

>>Leer más: Franco Colapinto y una clasificación amarga para la carrera sprint del GP de China

Pero además, el team de Maranello se fue solidificando en ser hoy el único equipo capaz de confrontar y hasta superar a los Mercedes en pista. Y esta vez en ello su estandarte fue Lewis Hamilton, quien recuperó vitalidad con más de 40 años y hasta aduló el nuevo reglamento que le parece muy divertido, en contraste con Verstappen o Alonso. Además, le ganó el duelo a Leclerc.

Y Kimi Antonelli tal vez merecería un 10. Su juventud, su llanto al bajarse del Mercedes, la inocencia de su mirada, así lo insinuaba. Pero no largó bien, aunque menos peor que en Australia o el sprint, y después se fue de largo al final de la recta a pocas vueltas del final, paralizando todos los corazones italianos. Una desconcentración que casi le cuesta la carrera.

10 puntos: Franco Colapinto

Un 10 equivale no solo a no cometer errores sino a hacer cosas excepcionales en pista. Y todo eso logró Colapinto en Alpine, con otra largada bárbara como en el sprint y una carrera brillante, tanto como cuando se estabilizó en el 6º lugar en las primeras 10 vueltas, como cuando luchó como una fiera para no ceder posiciones una vez que lo perjudicó el safety car.

>>Leer más: Una sola práctica en China para ir testeando y con Franco Colapinto en forma

La defensa del argentino fue excelsa, pero también el ataque cuando, tras cambiar gomas, debió lidiar con un auto roto por el topetazo de Ocon (además con un problema de caja, reconocido por el equipo) para descontarle todo a Lindblad y Sainz que le sacaron mucha ventaja, sumar el merecido punto y estar a nada de otro más. La mejor carrera de Colapinto en Alpine y quizás en la F-1.

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