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Denunció que quisieron robarle el auto y terminó detenido con dos armas de fuego

El conductor enfrentó al presunto ladrón a la noche y ambos quedaron bajo arresto tras la pelea y el operativo policial

25 de marzo 2026 · 07:54hs
El propietario del auto tenía una tercera pistola de aire comprimido.

Foto: Policía de Santa Fe.

El propietario del auto tenía una tercera pistola de aire comprimido.

La denuncia sobre el intento de robo de un auto tuvo un desenlace llamativo este martes a última hora. La policía detuvo al sospechoso y también al dueño del vehículo porque tenía varias armas de fuego a bordo y no contaba con la autorización correspondiente.

El procedimiento se puso en marcha minutos antes de las 21 por el aviso telefónico de una mujer en Juan José Paso al 1400. Después de la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales, los dos hombres involucrados quedaron demorados y los trasladaron a la subcomisaría 24ª.

En total, los agentes secuestraron un revólver calibre 22, un pistolón y una tercera arma de aire comprimido. Todos estos elementos estaban a bordo de un Fiat Argo rojo en inmediaciones de los barrios Industrial y Empalme Graneros.

Pelea, denuncia de robo y dos detenidos

La primera testigo que pidió ayuda a la policía advirtió que se había producido una pelea entre dos hombres en la calle. A la hora de comunicarse con las autoridades, detalló que uno de ellos tenía puesta una campera de Central.

En segundo lugar, el propietario del coche también se contactó por teléfono y acusó al segundo detenido por el intento de robo del automóvil. De manera preventiva, ambos fueron aprehendidos ni bien intervino el Comando Radioeléctrico.

>> Leer más: Preventiva para un ladrón que en un robo en Fisherton le apoyó un cuchillo en el cuello a un nene

Después del enfrentamiento, los agentes fueron a inspeccionar el vehículo y el procedimiento dio un giro significativo. La supuesta víctima del ladrón llevaba tres armas adentro de un bolso hallado dentro del Fiat Argo perteneciente a Adrián R., de 56 años.

Además del revólver, el pistolón y la pistola, las fuerzas de seguridad secuestraron tres balanzas electrónicas de precisión y una botella de whisky. Toda la evidencia quedó a disposición de la Justicia tras el operativo en la zona norte rosarina.

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