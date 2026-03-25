Denunció que quisieron robarle el auto y terminó detenido con dos armas de fuego

El conductor enfrentó al presunto ladrón a la noche y ambos quedaron bajo arresto tras la pelea y el operativo policial

La denuncia sobre el intento de robo de un auto tuvo un desenlace llamativo este martes a última hora. La policía detuvo al sospechoso y también al dueño del vehículo porque tenía varias armas de fuego a bordo y no contaba con la autorización correspondiente.

El procedimiento se puso en marcha minutos antes de las 21 por el aviso telefónico de una mujer en Juan José Paso al 1400 . Después de la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales, los dos hombres involucrados quedaron demorados y los trasladaron a la subcomisaría 24ª.

En total, los agentes secuestraron un revólver calibre 22, un pistolón y una tercera arma de aire comprimido . Todos estos elementos estaban a bordo de un Fiat Argo rojo en inmediaciones de los barrios Industrial y Empalme Graneros.

La primera testigo que pidió ayuda a la policía advirtió que se había producido una pelea entre dos hombres en la calle . A la hora de comunicarse con las autoridades, detalló que uno de ellos tenía puesta una campera de Central.

En segundo lugar, el propietario del coche también se contactó por teléfono y acusó al segundo detenido por el intento de robo del automóvil. De manera preventiva, ambos fueron aprehendidos ni bien intervino el Comando Radioeléctrico.

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Después del enfrentamiento, los agentes fueron a inspeccionar el vehículo y el procedimiento dio un giro significativo. La supuesta víctima del ladrón llevaba tres armas adentro de un bolso hallado dentro del Fiat Argo perteneciente a Adrián R., de 56 años.

Además del revólver, el pistolón y la pistola, las fuerzas de seguridad secuestraron tres balanzas electrónicas de precisión y una botella de whisky. Toda la evidencia quedó a disposición de la Justicia tras el operativo en la zona norte rosarina.